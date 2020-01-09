В свои 30 лет я до сих пор живу с родителями и сейчас объясню, почему не тороплюсь съезжать

38 16 40 17k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Остаться жить с родителями после окончания вуза — вот главный кошмар нашего студенчества. Вспоминались неудачливые герои фильмов, которые в 30–40 лет все еще находятся под крылом старшего поколения. На друзей, которые в 23–25 лет продолжали жить в родном гнезде, смотрели с сочувствием и сожалением.

Но вот мне 29 лет, и я все еще живу с родителями. Это в большей степени личный выбор, чем необходимость, и специально для AdMe.ru я объясню, что подтолкнуло меня к такому решению.

Прежде чем съезжать от родителей, стоит оценить площадь квартиры и количество комнат

К 30 годам смотришь на вещи более прагматично: трое взрослых людей, ютящихся в однушке, вряд ли могут чувствовать себя комфортно. Но если жилплощадь позволяет отвести каждому по комнате — другое дело. Например, мы с родителями живем в трешке, где есть необходимые каждому члену семьи гаджеты, мебель и, что немаловажно, раздельный санузел. Некоторым, чтобы чувствовать себя на 100 % счастливым, нужна большая площадь, скажем, целая квартира. Если человеку достаточно одной комнаты, нет необходимости тратить лишние деньги и снимать отдельную квартиру, только чтобы повесить на себя ярлык «самостоятельной личности».

Другой важный фактор — личная жизнь (или ее отсутствие)

Если парень или девушка ни с кем не встречается, не испытывает желания заводить семью и детей, причин съезжать от родителей не очень много. Многие 30-летние посвящают время самореализации в работе, хобби, общению с друзьями или путешествиям. Но как только на горизонте появляется потенциальный партнер, они предпочитают отдельную жилплощадь. Я нахожусь в такой же ситуации: сейчас мне не хочется заводить отношения, ведь карьера и хобби (рукоделие) занимают все мое время и мысли. Но если захочется связать себя с другим человеком, съеду от родителей. Есть ли смысл в съемном жилье до появления серьезных отношений? Я думаю, нет.

Часто дети и родители разъезжаются, продолжая жить в одном городе

Съехать от родителей, живя в одном городе с ними, разумно, когда у вас нулевой опыт самостоятельной жизни. Ведь если что-то пойдет не так, всегда есть к кому обратиться. Если же у вас есть такая практика, в этом нет необходимости. Я жила на съемных квартирах в других городах и странах от полугода, и я знаю, с какими сложностями можно столкнуться при поиске жилья и адаптации на новом месте, поэтому в случае чего не пропаду. Ну а пока можно комфортно жить и в родительском доме.

Живя в квартире с родителями, можно тревожиться за них гораздо меньше

От неприятностей не застрахован никто, тем более люди старшего поколения. Когда родители рядом, за ними всегда можно наблюдать и, если нужно, прийти на помощь. Например, если кто-то из них заболел, я отправляюсь в аптеку или сопровождаю в больницу. Коммунальные службы часто делают обходы днем, а я фрилансер и днем нахожусь дома — мне не составит труда пообщаться с этими службами, а родителям не придется отпрашиваться с работы. Помогать родителям в быту и следить за их здоровьем — веские причины не покидать отчий дом при первой возможности.

С годами родители воспринимаются уже не как менторы, а как старшие друзья

Есть люди, которых хлебом не корми — дай что-то обсудить с ближним. Таким противопоказано долго находиться одним — можно уйти в ненужные самокопания и грусть. Я давно замечаю за собой эту черту: если ни с кем не контактирую хотя бы дня три, начинаю хиреть. Но и заводить отношения, только чтобы было с кем поговорить, странно. Попробуйте поделиться с родителями тем, что на душе, обсудить последние новости, работу, просмотренный фильм или что-то еще — нам это помогло лучше узнать друг друга и развить дружеские отношения. Жить с родителями хорошо в тех случаях, если вы экстраверт и терпеть не можете одиночество.

Уезжая в отпуск, можно не беспокоиться о безопасности квартиры

Когда родители и дети живут вместе, каждый из них может уезжать на отдых или по делам, не опасаясь за квартиру. В нашей семье мы по очереди берем отпуск, и когда кому-то нужно отлучиться, другой остается в квартире. Ни у меня, ни у родителей не болит голова о том, что с квартирой может что-то случиться. Этот неочевидный пункт экономит нервы и деньги: не надо тратиться на сигнализацию или камеру видеонаблюдения.

Родители и дети могут меньше уставать, если одинаково заняты в хозяйстве

Выполнение домашних дел в одиночку сильно выматывает, а когда вы живете втроем, обязанности можно разделить между всеми членами семьи. К примеру, я делаю уборку, а родители ходят за продуктами и т. д. То же относится и к готовке: в течение недели мы с мамой регулярно сменяем друг друга на кухне, внося разнообразие в рацион. Поэтому каждая из нас минимум три вечера в неделю свободна. Зачем идти на поводу у стереотипов, если можно распределить домашние дела и выкроить больше времени на отдых?

Несоответствие надуманным стандартам экономит кругленькую сумму

Цены на аренду сильно зависят от населенного пункта, в городах-миллионниках за однушку просят в среднем 16–28 тыс. рублей. Мне кажется, тратить такие деньги, только чтобы козырнуть в разговоре степенью самостоятельности, глупо. Отсутствие затрат на аренду жилья позволяет откладывать более существенные суммы и расходовать их с большей пользой, например я накопила на оверлок и три раза за год съездила за границу. Возможность копить большие суммы — еще один довод в пользу того, чтобы жить вместе с родителями.

А как вы относитесь к людям 30+, живущим с родителями?