Иностранцы в полном восторге от мема «Как тебе такое, Илон Маск?» и теперь сами его используют

Илон Маск — пожалуй, самый удивительный человек на планете. Он создал Paypal, уникальные автомобили Tesla и космическую программу SpaceX. Любители сарказма из России не остались равнодушными к заслугам инженера и в шутку начали выкладывать нелепые бытовые изобретения с подписью: «Как тебе такое, Илон Маск?». Мем случайно обнаружила девушка из Америки, поделилась им в твиттере — и теперь он стал известен во всем мире.

Мы в AdMe.ru проследили за развитием событий вокруг мема и делимся с вами интересными новостями.

«Как тебе такое, Илон Маск?»

После того как Илон Маск запустил Tesla в космос, российские интернет-пользователи стали в шутку выкладывать странные лайфхаки и изобретения, которые могли бы «конкурировать» с достижениями инженера.

Постепенно мем набирал обороты. Фразу частенько стали использовать СМИ в своих заголовках, пользователи призывали Илона Маска решить их проблемы.

Спустя полгода о меме узнали в мире

Первой на мем «Как тебе такое, Илон Маск?» обратила внимание 22-летняя пользовательница твиттера из Бостона по имени Кортни. Она опубликовала несколько картинок с изобретениями, которые должен был оценить предприниматель.

Твит быстро привлек внимание, другие иностранные пользователи присоединились к комментированию.

После твита Кортни англоязычные пользователи продолжили флешмоб

Между прочим, иностранцы уже не первый раз хохочут над шутками из России. Британец создал в твиттере страницу Russian Memes United, на которой он публикует перевод популярных российских мемов на английский язык.

Как вам такое, читатели AdMe.ru?

Фото на превью atheist_blog_vk / twitter, HxMllr / twitter

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