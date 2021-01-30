«В 40 все только начинается». Жизненная история о мужчине, который очень боялся постареть

Время летит со скоростью света. Вроде совсем недавно мы играли во дворе с друзьями, как прошел миг, и мы стали взрослыми тетями и дядями. Наверняка многие из вас в детстве думали о 40-летних людях как о каких-то древних стариках, но часики тикают, и мы все ближе к 40. Год за годом начинаем понимать, что изменилась лишь цифра в паспорте, а желание веселиться, встречаться с друзьями и радоваться жизни только усилилось.

Мы в AdMe.ru очень часто задумываемся о возрасте и, увидев рассказ писателя Дениса Соболева, не смогли не поделиться им с нашими читателями.

Пришел день, о котором я думал еще 30 лет назад. И 20 лет назад тоже думал. А 10 лет назад уже не думал. Страшно. 40. Почему-то в 10 лет мне казалось, что 40 — это другой конец Вселенной, до которого тысячи парсеков, и вообще так не бывает. 40-летние люди казались мне заскорузлыми и тяжеловесными, они не умеют смеяться, замучены жизнью и в принципе тянут из последних сил. 40 — это необратимая старость, больные кости и салфетка на телевизоре. Я думал об этом и радостно ухмылялся. Потому что где мои 10 и эти 40? Да я фиг когда буду 40-летним!

В 15, глядя на 40-летних и слушая их умствования, я снисходительно думал: «Ну-ну, говорите. Сколько вам там еще осталось в ваши 40?» Чему они могли научить меня, если при виде компьютера дружно впадали в ступор? Если большая часть слов из нашего с пацанами общения была для них загадкой? Да они уже и любить-то, наверное, не умеют. То ли дело мы, 15-летние, пылкие, страстные, горячие головы! Нет, мне не о чем было с ними разговаривать. В 20 я с некоторым удивлением жал руку 40-летним коллегам, отмечая про себя, что не такие уж они и старые. Я с искренним восхищением и изумлением отмечал яркую красоту 40-летних женщин. Почти все взрослые вокруг казались мне 40-летними. Чувствовать себя взрослым мне совсем не хотелось. В 20 я собрал сумку и переехал жить в Новосибирск. Одно это давало мне право смотреть на всех 40-летних, оставшихся в моем родном городке, свысока. Потому что я в 20 сделал то, на что они и в 40 не решились: я круто поменял жизнь. В 25 я наконец женился на своей любимой, с которой к тому моменту прожил уже 5 лет. Это не приблизило меня к 40, хотя официально меня силком вписали в когорту взрослых людей.

В 27 у меня родилась дочка, и я повзрослел. Не в смысле «поседел в один день», просто ответственность выросла примерно в тысячу раз. И теперь 40-летние люди перестали мне казаться инопланетянами. Я начал чувствовать неотвратимое приближение 40. Стукнуло 30, и я вздохнул с облегчением. До 40 еще целых 10! А это вам не шуточки, десятку еще протянуть надо. Все мысли о грядущем 40-летии начисто вылетели из головы. Жизнь кипела крутым варевом, некогда было думать о таких пустяках. Много всего случилось за эти 10, я даже умудрился стать писателем! Теперь вы читаете мои рассказы и знать не знаете, какие страсти кипят в этом теперь уже 40-летнем теле. Я не думал про 40 до вчерашнего дня. А вчера вдруг осознал, что мне завтра — 40. И это не отменить, не перенести, не переписать цифры.

40. Те самые, до которых 100 миллионов парсеков. Гляжу по сторонам и с некоторым удивлением отмечаю, что 40-летние коллеги не такие уж и старые, что 40-летние женщины красивы яркой, свежей красотой, что все мы умеем смеяться, делать глупости и любить еще более страстно и пылко, чем в 15. Расхожая фразочка «В 40 все только начинается» не обрела для меня смысла. У меня ничего не заканчивалось, чтобы начинаться. У меня все только нарастает сейчас. Любовь, умение радоваться мелочам, умение вовремя промолчать (вру, я так и не научился, но знаю тех, кто умеет), взгляды на мир стали прозрачнее, да и сам мир ярче. Подумал было подбить промежуточные итоги. Мол, с чем же я пришел к 40? Все ведь так делают. Ну и пусть делают, я не хочу. Я свои итоги подведу в конце пути, а сейчас я только разобрался, как же правильно шагать. Так, чтобы не в ногу и не со всеми по пути. Так что прямо сейчас, пока вы все это читаете, мне 40. Поздравляйте, выпейте за мое здоровье чего-нибудь хорошего, пожелайте мне чего хотите. Но помните, фиг я когда буду 40-летним.