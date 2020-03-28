«Учимся, чтобы не прибили!» Почему школа вынуждает родителей учиться с детьми и как с этим быть

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Когда пришла пора дочери идти в школу, мне казалось, что я была готова. К тому, чтобы учеба была ответственностью ребенка, к плохим оценкам из-за почерка, недоделанной домашке и прогулам ради сна. Я думала, что смогу быть поддержкой и защитой. Казалось, что моя готовность делать все правильно сама по себе была залогом успеха. Но реалии многих школ таковы, что детям и родителям приходится думать непомерно много об оценках и репутации. О том ярлыке, который будет присвоен ребенку и станет его лицом на долгие 11 лет. В таких условиях не получается учиться на ошибках. Приходится угождать системе, и, конечно, участие родителей — обязательное условие.

Мы в редакции AdMe.ru считаем, что учиться за ребенка вредно, но на собственном опыте почувствовали, как школа зачастую диктует свои правила.

Перед 1-м классом

В августе активные родители и вынужденно активные дети в классе готовили поделку на 1 сентября. «Машенька, ты быстро читаешь?» — спросила учительница с выражением напускной строгости. «Не очень», — призналась девочка, смущенно ковыряя пальчиком парту. «Тренируйся обязательно», — сказала серьезно учительница и одновременно подмигнула маме, мол, не волнуйтесь, всему научиться успеем. Я вышла из школы окрыленная, может, ничего страшного и не будет, вон какая хорошая Марьиванна нам попалась. Я всегда уделяла много внимания развитию дочери. Концерты, музеи, выставки, детские клубы, путешествия, мастер-классы — все это оставило хороший отпечаток. Она росла любопытной, задавала вопросы, не боялась пробовать новое, смело читала, писала, рисовала, сочиняла истории и сыпала метафорами, которые неизменно вызывали восторги окружающих. Это давало мне повод думать, что в школе проблем просто не может быть. В многочисленных статьях, книгах и лекциях психологи советовали полностью возложить ответственность за учебу на ребенка и, конечно же, не делать за него домашних заданий. Так мы и начали учебный год, подкованные и вдохновленные советами профессионалов.

«Отдайте ему право учиться. Передайте эту обязанность за праздничным столом. Не забыв сказать, что вы рядом». Лариса Суркова, психолог

Первое родительское собрание

На первое родительское собрание я шла с любопытством. Снова сесть за парту, заглянуть одним глазком в волшебный школьный мир. Первое, что я узнала: класс нам попался «не очень». То есть родители уже перезнакомились и им так не казалось, дети тоже были вполне довольны одноклассниками. Недовольна была учительница. «Если вы хотите, чтобы ваши дети были успешными, то вы должны сделать с ними дома еще 3–4 прописи помимо школьной», — сказала она. Подтекст был такой: главная цель — гармонично вписаться в систему. В 1-м классе «качество» детей оценивают по почерку и скорости чтения. Поэтому задача родителей — тренировать. Чем больше, тем лучше. При этом мои эксперты из книг напоминали, что результат зависит не столько от количества просиженных за тетрадями часов, сколько от понимания сути и интереса к учебе. Какой ребенок в итоге будет быстрее читать: тот, кто обожает книги и считает возможность почитать наградой, или тот, над кем мама стоит с секундомером и заставляет читать на скорость скучный букварь? Во всем хороша золотая середина. Я честно пыталась подсунуть своей первоклашке 2-ю, 3-ю и 4-ю пропись, пока не услышала слова «Я ненавижу русский». На самом деле и на 1-ю ушло достаточно часов, писать она научилась.

«Дети же не дураки, они видят, что в современном мире усердность вовсе не равна успеху, а мы продолжаем требовать от них усидчивости и усердности как главных качеств». Людмила Петрановская, психолог

В 1-м классе нет домашки и нет оценок

Было приятно осознавать, что закон об образовании защищает детей и дает им возможность адаптироваться: в 1-м классе не должно быть домашних заданий и оценок. На деле оказалось, что задания есть, но неофициальные. В принципе, если первоклассник дома из 3 упражнений по математике сделал 2, открыто его ругать никто не будет, но при встрече с родителями намекнут, что чадо уже катится по наклонной. Моральная дилемма «влезать ли в учебу родителям» при таких условиях разрешается быстро. По сути, это все превращается в выбор: домашка или сон. Я сделала свою первую работу в тетради дочери по математике уже в 1-м классе. Пришлось потрудиться над почерком, но пятерку я получила. А ребенок выспался.

«На мой взгляд, домашние задания не нужны вовсе. Я считаю, что школа не должна касаться личной жизни человека». Дима Зицер, учитель, директор института неформального образования INO

Стратегия поведения родителя

Выбор, делать с ребенком уроки или нет, встал передо мной с самого начала. В теории я была готова и к возможным неудачам, и к спокойному темпу моей дочки. Но через несколько недель стало ясно, что неуверенная рука первоклашки дрожит, опасаясь сделать ошибку, красная ручка в тетрадях не дает расслабиться. Психологи советуют не учиться за ребенка, но казалось, что вред от участия родителей на выходе оказывается меньше, чем вред от критики в адрес самостоятельного первоклассника. Проблема выявилась позже. Я считала, что помогаю дочери избежать стресса в классе. Ребенок постепенно понял, как удобно, когда тебе в случае кризисной ситуации подстилают соломку. Через пару лет стало ясно, что к моей соломке дочь привыкла и несколько растеряла чувство ответственности. Как бы то ни было, придет мама и в итоге все будет хорошо. Моя помощь оказалась медвежьей услугой. Надо было не в последний момент разруливать кризисы, а просто помогать расставлять приоритеты.

«Необходимая компетенция в современном мире — ранжировать задачи: что нужно делать на совесть, что нужно делать на уровне „сойдет“, что нужно делать, лишь бы отвязались». Людмила Петрановская, психолог

Тройка по труду

Каждый день мы говорили с дочкой, что оценки не главное. Важно учиться и узнавать новое, а остальное — мелочи. В школе ей говорили обратное. Главная цель — получить пятерку. Это билет в мир, где тебя не будут распекать перед классом, а учительница тебе улыбнется. Так мы и занимались этим перетягиванием каната. Дома одна философия, в школе — другая. Детям в этом тяжело разобраться. Очень. Но когда ребенок в один прекрасный день принес тройку по труду за чуть плоские листочки самостоятельно сделанного цветка, советы психологов об отношении к оценкам показались несколько надуманными. Что лучше — помочь сделать листочки более объемными или успокаивать истерику разочарованного второклассника, который уже в 1-й четверти почувствовал себя неудачником? К сожалению, простого решения у дилеммы, помогать с уроками или нет, так и не было, а будильник продолжал звонить каждое утро с понедельника по пятницу строго в 7. Школа, кружки, домашка, ужин, сон — рутина стала пугающей, интерес к учебе пропал, блеска в глазах не осталось. У дочери ко 2-му классу было одно стремление: дождаться такого момента, когда никто ее не будет трогать хотя бы полчаса. Хоть учись за ребенка, хоть не учись, получалось что-то не то.

«Это очень важный воспитательный момент, когда ребенок что-то не приготовил, получил двойку и сделал соответствующие выводы. Причем не делать за него домашнее задание не значит полностью самоустраниться. Можно проверить выполненное, можно и нужно помочь разобраться в сложном вопросе. Дальше пусть он сам». Лариса Суркова, психолог

Тетрадь по математике без единой ошибки

В исписанной от корки до корки тетради по математике не было пятерок и четверок. Зато были тройки и несколько двоек. Я огорчалась, вздыхала, старалась не ругать и только подбадривать. А однажды решила внимательно посмотреть, за что стоят низкие оценки. На всю тетрадь нашлась одна ошибка по арифметике. Остальное — исправления и клеточки. Одна верно решенная и написанная без исправлений задача была перечеркнута, а ниже стояла двойка и подпись: «Слушай учителя». — Мария Ивановна, — пишу классному руководителю в чате, — подскажите, почему верно решенная задача у моей дочери в тетради перечеркнута и за нее стоит двойка? — Потому что решение надо было записать кратко в учебнике! — был ответ. Реально? То есть человек сделал больше, чем нужно, потратил время, силы, старался — и вот что получил. Неплохой урок на будущее. Кто получит на работе повышение: кто сделал минимум или кто переработал? Когда я задала вопрос классному руководителю, оказалось, что решение всего лишь надо было записать в учебнике. Таких проколов дети и родители боялись как огня. Типичная ежевечерняя переписка в родительском чате: Полина (мама Коли): Математику делать устно? Вера Васильевна (бабушка Матвея): Мы сделали на всякий случай письменно. Я: Вера Васильевна, вырывайте лист из тетради! Моей в прошлый раз за устное в тетради поставили двойку в журнал! Я не заставляла переписывать домашние задания, не сидела рядом с замазкой и ластиком, не останавливала и без того дрожащую от страха руку, а получилось, что мой ребенок, у которого за 2 года ни одна тема по математике не вызвала проблем, был уверен, что с предметом у нее нелады и что пятерки она не заслуживает. Когда я стала выяснять, как работает эта система, оказалось, что придирки не проявление плохого характера математички, а правило, обязательное для всех учителей. Нет права на ошибку, даже если ты ее сам исправил, потому что цена ошибки в конечном счете — мнение маленького человека о себе.

«Мы учимся, чтобы нас не прибили»

Однажды я спросила дочь: «Скажи, а зачем вообще надо учиться?» «Мы учимся, чтобы нас не прибили», — сказала уверенно моя покладистая девочка. После того как я допила свой чай вприкуску с валидолом, поняла, что и родители, которые помогают детям, тоже делают это, «чтобы не прибили». Таковы реалии школы на постсоветском пространстве. Пришло время всем ответить на вопрос, зачем вообще надо учиться и какую цену мы готовы заплатить за знания, ценность которых вызывает сомнения. Например, психолог Людмила Петрановская считает, что 95 % знаний, которые дает школа, давно неактуальны. С ней трудно не согласиться.

«Если дети сами принимают решение, как делать и делать ли вообще домашнее задание, они могут добиться лучших результатов в учебе в целом». Эрика Паталл, профессор образовательной психологии

Что не так со школой

На самом деле проблема не в том, что в школе учат чему-то ненужному или устаревшему. Это совсем не так. Среди ученых и деятелей образования давным-давно идет дискуссия о том, что само по себе устройство школы, ее цели остались далеко в прошлом. Школу в сегодняшнем ее виде придумал основоположник научной педагогики Ян Амос Коменский, он завершил свою «Великую дидактику» в 1638 году, и с тех пор начала формироваться школа индустриального общества. Звонки на урок и с урока, учитель как источник знания, строгая дисциплина, парты, привычка вставать, когда взрослый входит в класс, — все это помогло дать массовое образование людям в индустриальную эпоху. Оно не только делало будущих рабочих грамотными, но и готовило их к реальной жизни. Мы живем в обществе, которое разные ученые называют постиндустриальным или информационным. В новых условиях не совсем актуально воспитывать поколение рабочих. Значит, школа должна учить мыслить критически, искать информацию, выбираться, главное, уметь менять свои взгляды, находить внутреннюю мотивацию к получению образования. В классе и в жизни дети видят совершенно разные модели, поэтому убедительный ответ на вопрос, зачем ходить в школу и там учиться, честно сформулировать оказывается довольно сложно.

«Общество меняется, уже лет через 10–15 никаких отделений банков не будет, все это будет онлайн, не будет больших офисов, куда люди будут приходить в 8:30 и сидеть до 5–6 вечера. Мы входим в сетевое распределенное общество, где каждый, видимо, будет в индивидуальном интерфейсе сидеть с компьютером, где все будут двигаться, где ритм жизни будет 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В этом смысле школа с ее нынешним дисциплинарным форматом готовит людей к тому прошлому обществу, где все вставали по звонку, шли к станку по звонку и вечером возвращались». Сергей Медведев, журналист

Книги больше не главный источник информации

Это вообще ни для кого не новость, но в школах главными источниками знаний остаются книга и учитель. Ученый Эдгар Дейл уже давно разъяснил миру, как устроено восприятие и запоминание информации. Преподавая в университете с 1929 по 1970 год, он проводил исследования: преподносил разным студентам одну и ту же информацию различными способами, а потом анализировал полученные результаты. Итогом его работы стал «конус опыта», который еще называют «пирамидой обучения». Он показывает, что спустя 2 недели у нас в памяти обычно остается: 10 % того, что мы читаем;

20 % того, что мы слышим;

30 % того, что мы видим;

50 % того, что мы видим и слышим;

70 % того, что мы говорим;

90 % того, что мы говорим и делаем. Ученики в школе в большинстве случаев слушают и читают. Говорят чаще всего в стрессе, потому что за ответ получают отметку. Как известно, во время стресса усвоение нового учебного материала происходит с большим трудом. А при хроническом стрессе ухудшаются когнитивные функции мозга. Выходит, даже самый способный и ответственный ученик, занимаясь не самым эффективным способом, запомнит все равно мало.

«Индустриальная школа создавалась и развивалась на базе развития книгопечатания. Текст, книга были основным носителем трансляции культуры. Но сегодня эра книгопечатания заканчивается. На смену книге, тексту приходит экран, развивается экранная культура (в самом широком смысле). А это будет в корне менять всю организацию образовательного процесса». Александр Новиков, создатель современной методологии, педагогики и теории образования

Что сделали мы и какие еще есть варианты

В итоге наш ребенок ходит в частную школу. Мы реже ездим отдыхать и покупаем меньше вещей, больше работаем, но при этом уверены, что теперь школьная система нашу дочь уже не может «прибить». Для тех, кто хочет что-то менять, есть много вариантов: домашнее и заочное обучение, семейные классы, вальдорфские и монтессори-школы, частные школы с традиционным подходом. Впрочем, менять надо тем, кому по-настоящему трудно, кому нужна возможность двигаться в своем темпе и любить то, что делаешь. Есть отличный, всем родителям известный совет: искать хорошего учителя. Это, конечно, самое важное. Но еще надо помнить, что на учителях в обычных школах лежит непосильная ноша, они ведь и сами боятся, чтобы их «не прибили», они обязаны идти по программе, вести статистику и заполнять бесконечные бумажки. Классы переполнены, и права на ошибку в итоге нет ни у учеников, ни у учителей.

«Помните: вы даны детям не для того, чтобы они делали уроки. Это революционная мысль, которая повергает в глубокий шок педагогов. Однако это так: родители даются детям для обеспечения защиты и заботы — это их функция». Людмила Петрановская, психолог

Так помогать ли все-таки детям с учебой?

На этот вопрос у меня так и нет однозначного ответа, но есть кое-что другое. Точно надо помочь ребенку учиться так: чтобы у него было право на ошибку;

чтобы ему было интересно;

чтобы была возможность бросить все и отдохнуть;

чтобы школа не заменяла собой всю жизнь;

чтобы ребенок чувствовал поддержку и любовь родителей;

чтобы он научился ответственности;

чтобы он верил в себя. Если получится стремиться к этому больше, чем к красивому почерку и знанию «Евгения Онегина» наизусть, вопрос об участии родителей решится сам собой, гармонично и по-своему у каждого. Пусть лучше дети будут счастливы, а если что-то не доучат, гугл в помощь.