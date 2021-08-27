«У меня с отдыхом тоже напряг». Текст о том, что у каждой женщины должна быть своя отдушина, иначе быть беде

У каждой из нас много дел. Уборки, чистки, «сенокосы» и «жатвы». Мытье полов, домашние задания, утюжка и консервирование. Прихожие, подоконники, платяные шкафы. Пахота продолжается изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. В какой-то момент усталость, не помещаясь в теле, выплескивается наружу раздражительностью, придирчивостью, нервным тиком обоих глаз. «Тормоза отказывают» только у хранительницы очага, но несладко становится всем: и мужьям, и детям, и собакам. Моя мама спасалась чтением. Невзирая на гору белья, пыль за батареей и посуду в раковине, укладывалась на диван с книжкой. Каждый день минимум 40 минут погружалась в Чехова или какого-то трудновыговариваемого японца. Утверждала, что всех дел не переделаешь, а себя нужно напитывать прекрасным. Литературу совмещала с яблочными масками и поеданием конфет.

Подруга по пятницам смотрит кино. Забирается под плед и дарит себе 2 часа счастья. Никаких электронных писем, отчетов, размораживания холодильника. Только она, полумрак и лучший мировой кинематограф. Моя свекровь в минуты «измора» идет в парк и наблюдает за жизнью зябликов. Слушает их «рю-рю-рю» и попивает из термоса чай. Коллега по перу парится в бане. Приятельница вышивает крестиком панд. Однокласснице, с которой сидели за одной партой, на днях поставили диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство». Она позвонила в слезах и призналась, что сперва появилось ощущение тяжести, затем по десять раз возвращалась и проверяла, закрыта ли дверь, а теперь слышит голоса. Один из них настойчиво требует прогуляться по крыше. — Сколько лет ты не брала отпуск? — Восемь. Поначалу дети, ремонты, дача. Со временем разучилась отдыхать. Меня воспитывали под лозунгом «Ночь работе не помеха». Помню, когда ленилась играть на тромбоне, мама тыкала в лицо плакат, на котором едва занимался рассвет, а круглолицая колхозница уже барабанила в чье-то окно и манила пальцем в сторону непаханого поля. Вот я и пашу.

У меня с отдыхом тоже напряг, поэтому пришлось погрузиться в вопрос поглубже. Оказывается, идеальная передышка для женщины — это сутки полного релакса. Никаких сортировок вещей, деликатных стирок, смены полотенец и выравнивания обуви. Требуются только книжка, фильм, мороженое. Сон, дрема, созерцание облака, зависшего над хозяйственным магазином. Чай с шоколадной конфетой. Еще один фильм вроде «Прекрасная зеленая». Кофе с горкой сдобного курабье. Изящный роман о любви в мягком переплете. Кусок диетического пирога. Полусон. Полуулыбка. Мечта о новом полупальто. Лицезрение сумерек и трепетных теней. Поворот на 45°. Длинный зевок. Говорят, в таком нелегком деле следует тренироваться. Сперва бездельничаем 15 минут, затем — 30. Глядишь, доковыляем и до 24 часов. В теории «сценарий» выглядит заманчиво, но как осуществить его на практике — ума не приложу...