У меня 2 мужа, а у них 4 жены на двоих. Я полиамор и готова рассказать все об открытых отношениях

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Привет! Меня зовут Вера, и у меня несколько мужей. Нет, я не живу в матриархальном обществе и не считаю себя распущенной. Я — полиамор.

Я готова поделиться с читателями AdMe.ru, что значит жить много лет в открытом браке, как справляться с чувством собственничества, что такое комперсивность и каково это — испытывать удовольствие от того, что твой муж влюблен в другого человека.

Как все начиналось

В юности я ощутила, что полна любви к разным людям. Однако тогда я еще практиковала моногамные отношения — и у меня ничего не выходило. Все шло по одинаковому сценарию. Примерно через год становилось очень плохо, я уходила, мучаясь чувством вины и терзая своих партнеров. Затем отчаянно пыталась дружить со своими бывшими и знакомила их друг с другом. А они крутили пальцем у виска и говорили, что я чокнутая. К 27 годам я начала всерьез думать, что я абсолютно неправильная, и встретила Роберта. Он рассказал, что моногамию не практикует и не собирается. Помню, меня это настолько вдохновило, что я сразу же предложила своему молодому человеку наши отношения сделать полиаморными. Мы попробовали, ему не понравилось — и нам пришлось расстаться. Зато с Робертом отношения развились настолько, что мы в итоге поженились. Так полиамория появилась в моей жизни.

Полиамория: что это

Вот основное определение полиаморности, которое можно встретить в справочниках: заинтересованность или нахождение в интимных отношениях (эмоциональном и/или физическом контакте) с более чем одним человеком при условии согласия, открытости и информированности об этом всех членов. В США еще несколько лет назад насчитывалось около полумиллиона полиаморных союзов, сколько их в России, не знает никто. Основной мотив такого подхода для меня прост: два человека не обязательно должны быть эксклюзивны друг для друга, моногамия навязана нам социумом. Вдруг стало понятно, что никто ничего не запрещает, а единственные «запретители» сидят у меня в голове. Можно все. То, что интересно, когда-либо приходило на ум и будоражило все эти годы. После знакомства с мужем я начала познавать свое тело, а вместе с ним и душу. О полиамории сейчас знают немногие, поэтому и эмоции она вызывает разные. И через реакции людей я знакомлюсь с собой. Изучаю, насколько сильно общественное мнение влияет на меня. Могу ли я его изменить. Где начинается и заканчивается моя свобода. В общем, открытые отношения — мощный катализатор моих убеждений, установок из прошлого и всего прочего, что порой так мешает жить.

Мои друзья тоже в открытых браках

У меня много знакомых полиаморов. С Настей и Кириллом я познакомилась в питерском дискуссионном клубе открытой любви. Их история началась в старших школьных классах, а 5 лет назад они поженились. Недавно Настасья уезжала в отпуск, а Кирилл в это время встречался с другой девушкой — сходили в Мариинский на «Тангейзера». И это не первый «третий человек» в истории пары: на практике они оказались полиаморами раньше, чем узнали о существовании такого слова. Свой формат отношений они называют эгалитарной полиаморией, когда есть пара, которая встречается с кем-то третьим, а также каждый партнер может иметь связи на стороне. Еще я знаю семью из 6 человек, в которой уже ребенок родился. У них так называемый социальный брак — все члены считаются мужьями и женами, это закрытая структура, связи с кем-то еще недопустимы. Они тоже как-то приходили на встречи клуба, не скрывались. Думаю, нетрадиционной ориентацией наше общество уже не удивить. А вот если афишировать себя как полиамора, то тебя буквально бомбардируют вопросами. И я прекрасно понимаю, почему многим проще молчать. Хотя постепенно ситуация меняется: в Америке, например, есть даже реалити-шоу, где показывают полиаморную семью.

Виды полиамории

Не буду загружать вас терминами, типами и подвидами таких отношений. Расскажу просто об опыте, который был у меня и моих друзей. Сначала я практиковала открытый брак. Мой муж был основным партнером, и все те отношения, которые были помимо, считались дополнительными. То есть основная часть моей энергии и внимания доставалась Роберту. Потом я поняла: все, что у меня есть помимо, поверхностно, нет той глубины и близости, которой мне хочется. Рассталась практически со всеми партнерами, а одному предложила быть моим вторым мужем. Так у меня началась V-полиамория. Этой латинской буквой обозначают такой формат, когда один человек встречается с двумя другими, не связанными никакими отношениями между собой. По аналогии с V могут существовать формы N и W — палочки в буквах намекают на количество партнеров. Для нас это был чистый эксперимент вперемешку с духовным развитием. Через 4 месяца мы перешли все же к дружбе, потому что вся ситуация начала доставлять парню дискомфорт. Также есть треугольники, квадраты и группы — отношения, в которых несколько людей встречаются друг с другом. Как в примере с моей знакомой семьей из 6 человек. Однако нам с Робертом такой формат не подходит. До встречи со мной муж, кстати, практиковал соло-полиаморию: встречался с несколькими девушками, но не выделял ведущие отношения и не стремился жить вместе с одной или всеми своими партнершами. Недавно моя подруга рассказала, что открыла для себя приход в чужие пары. Если ребята осознанные и хорошие, то, по ее словам, можно создать реальную любовь внутри этого треугольника. Это заменяет ей отношения с индивидуальными партнерами и делает счастливой.

Измена, ревность и комперсивность

Измена и ревность у нас есть, как и в моногамных парах. А вот комперсивность (чувство удовольствия, когда любимый человек находится в других романтических отношениях) весьма отличает от остальных. Сейчас поясню. Морально я готова к тому, что у Роберта всегда есть дополнительная партнерша (или даже несколько), с которой он проводит время, отдает ей много сил и эмоций. Недавно мой муж пригласил на свидание коллегу, невероятно красивую пуэрториканку Сандру. Между ними уже давно магия, но они все не решались. В конце концов страсть победила. Я была очень горда им. Естественно, есть поле и для ревности. Ты знаешь, что там очень привлекательная и умная женщина, у них много общего. Возникает мысль: а вдруг они пойдут на сближение и он поймет, что она лучше, чем я? Потом успокаиваешься: ну и что в этом страшного? Думаю, полиаморные женщины понимают свою ценность, потому что девушки, с которыми их партнеры могут взаимодействовать, не готовы дать им свободу, которую предлагаешь ты. Несмотря на то что они часто видятся, могут даже в отпуск поехать, я не чувствую, что это влияет на наш брак. Я принимаю мужа во всех его ипостасях, понимаю его желания, потребности. Измены и обман в полиамории, как ни странно, тоже есть. Они случаются тогда, когда кто-то нарушает договоренности, лжет и прячется. Несмотря на внешнюю вседозволенность в таких отношениях, участники очерчивают четкие границы. С Робертом, к примеру, уговор никогда не приводить в наш дом дополнительного партнера. А еще всегда предохраняться. Нарушение одного из этих пунктов, скорее всего, приведет к расставанию без объяснений. Неправильным будет считать, что в среде полиаморов царят хаос и содомия. Наоборот, эти люди способны к чуткости и, по моему опыту, более бережны к желаниям и границам другого, чем моногамные пары. Одни мои знакомые, к примеру, не приемлют в качестве третьего участника мужчину. Другие договорились в отношениях с дополнительными партнерами не допускать поцелуи (привет,"Красотка" с Джулией Робертс). Есть у меня друг-полиамор, который делил возлюбленную со своим товарищем в течение 4 лет. А она в один прекрасный день выставила его вон, потому что он не ночевал один раз дома. Всякое бывает.

Полиамория vs. Полигамия

Полигамия — это многоженство, она процветает в патриархальных обществах, в основном на Востоке. Принципиальное отличие полиамории от множества других форм отношений — добровольность. Наша этика обязательно включает открытость, честность, желание договариваться друг с другом. Бывает, некоторые парни при знакомстве хотят показаться «в теме» и говорят что-то вроде: «Я полиамор, но моя жена не знает об этом». Это чушь, и тут открытостью и уважением даже не пахнет. Однажды у меня был неприятный разговор с другом, который считал полиотношения неправильными и нечестными. Когда я ему намекнула, что мой подход ничем не хуже его серийной моногамии — он часто менял подруг, — товарищ мой обиделся, мол, это вещи разные. По его словам, большинство мужчин полигамно, им необходимо иметь постоянных любовниц. И — внимание! — даже их жены, как правило, знают об этом. Ну так и чем же плох подход, когда это происходит честно, открыто, а не исподтишка? Полиаморов-то все устраивает, а вот жен «полигамных» мужей, слышала, не всегда радует наличие музы у супруга.

Почему я сделала выбор в пользу открытых отношений

Во мне много любви ко всему. К жизни, к людям, к себе. Я ею делюсь и ее принимаю. Некоторые называют это распутством, другие — истинной свободой. Что это на самом деле, я не знаю и не хочу вешать ярлыки. Мне было непонятно, почему люди должны врать себе и друг другу, если им нравится кто-то еще. Почему это воспринимается как катастрофа, а не как приятное событие, зачем нужно прекращать существующие отношения? Я всегда предпочитала дать роману развиваться естественно, не ограничивая себя и другого слишком строгими рамками. И еще не люблю строить планов. Все эти истории про девушек, которые на первом свидании уже придумывают имена совместным будущим детям, не про меня. Наличие нескольких партнеров для меня столь же нормально, как близкая дружба с несколькими людьми. Я стремлюсь испытать разные типы отношений — романтику, страсть, friendship with benefits (англ. — «дружба с привилегиями») — и понимаю, что один партнер не может удовлетворить все эти желания. Я ненавижу обманывать.

Что мне дал этот опыт

Могу совладать с ревностью. И это не значит, что я ее не испытываю. Людям вообще свойственно ревновать. Но для меня она выражает что-то более глубокое, как правило, страх потери. В этом случае важно понять, что новый партнер не разрушит ваши отношения, а добавит в них что-то новое и прекрасное. Научилась распознавать токсичных людей. Раньше манипуляции вроде «он на тебя не так посмотрел», «нет, с подругами гулять не пойдешь, останься со мной» для меня работали. Против воли, но все же я соглашалась на запреты. Теперь я уверена: такого отношения не должно быть как в полиаморном, так и в моногамном союзе. Если встречаю вампира, не только не начну с ним встречаться, но даже разговор не продолжу и уйду. Почувствовала себя свободной. И если кто-то видит в этом лишь частую смену партнеров, значит, он не до конца понимает этику полиамории. В первую очередь здесь речь идет о свободе духовной. Через полиаморию я изучаю этот вопрос в тысячу раз быстрее, чем путем любой другой практики.