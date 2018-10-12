У каждого из нас есть друзья, с которыми мы больше не общаемся

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Через нашу жизнь проходит большое количество людей: коллеги по работе, одноклассники, друзья детства и т. д. С одними мы стараемся держать дистанцию и не рассказывать ничего лишнего о себе, с другими можем болтать всю ночь, изредка прерываясь на сон. Но какими бы близкими друзья ни были, что бы ни происходило между вами, со временем они могут исчезнуть из вашей жизни, оставив частичку приятных воспоминаний.

«Мой сладкий серпентарий» зову я их. Они такие разные: горделивые матери, дерзкие чайлдфри, путешественницы и домоседки, писательницы, читательницы, актрисы, певицы и художницы, не умеющие сварить яйцо, и затейливые кулинарки, аскетичные спортсменки и сибаритки. У них так мало общего, кроме одного: все они — цветы моего сердца. Они мои подруги.

Маша мне понравилась с первого взгляда. Я ей тоже. Бывает такое идеальное совпадение вкусов, любимых фильмов, музыки и книг. Она открывала для меня другой мир, новых писателей, новые мечты. Мир, где можно думать о карьере и о свершениях. Она постоянно бросала мне вызов. Сначала лучшие студентки, потом аспирантки. Карьера. Кавалеры. Это очень круто, когда рядом с тобой есть та, с которой можно соревноваться, та, которая показывает, что нет ничего невозможного и полно игр, в которые мы еще не играли. Каждая встреча как интервью в ток-шоу. Каждая из нас бросала вызов, и мы бежали наперегонки за горизонт свершений.

За 20 лет многое изменилось. Другие города, другие цели, другие мужчины, другие друзья. Много утекло слез, денег и времени. Мы не общаемся уже очень много лет. Но иногда я смотрю ее профили в социальных сетях и знаю, что она делает то же самое. Покупая новое платье, я думаю, как я буду выглядеть в нем на нашей встрече. Прекрасное чувство. Очень острое, очень светлое, очень сладкое чувство соперничества. И я иногда сожалею, что у меня больше нет таких подруг. И я счастлива, что у меня больше нет таких подруг.

Оля была моей наставницей, моим плечом, моим доверенным лицом. Я приходила к ней в гости, играла с ее дочкой, мы укладывали девочку спать и разговаривали до утра. Она жила в 1-комнатной квартире, мы сидели на кухне, пили кофе из крошечных чашечек с малюсенькими бутербродами на почти прозрачном хлебе. Ее бабушка была известной певицей, мама — пианисткой. А дедушки и отца не было. Точнее, они, естественно, были, но они были подлецы, которые ничего из себя не представляют. Она мечтала уехать в Москву, работать на телевидении, стать самой главной и взять меня к себе замом. Меня она считала талантливой, творческой личностью, и если меня направить в нужное русло, то я обязательно добьюсь успеха.

Шли годы, и если в мире и было что-то постоянное, то это Олина кухня, кофе и бутерброды. Я уже хорошо зарабатывала, делала собственные проекты, но меня все еще нужно было направлять. И я перестала к ней ходить. Незачем. Я не хотела в Москву. Я не хотела быть ее замом. Она же не хотела, чтобы я была сама по себе. Сама по себе что-то значила. Не секретарь и помощник, а просто близкий человек. Хотела ли она быть равной? Хотя будем справедливы: это я сидела на ее кухне. Я не готова прожить жизнь на вторых ролях. Кто из нас вообще к этому готов? Иногда я очень по ней скучаю. Но у меня хватает ума ей не звонить.

Кати говорит, что о нашей дружбе нужно писать книги и снимать кино. Две красавицы, две авантюристки, две главных героини. Иногда мы встречаемся дважды в день, иногда не видимся несколько месяцев. Я могу взахлеб рассказывать о своих делах, проектах и мечтах. Я могу часами ее слушать. Я могу рассказывать о своей боли, о своих поражениях, о своих страхах. Это упоительное чувство комфорта, и дружеского плеча, и понимания, и возможности в любой момент получить поддержку и реальную помощь. У нас одинаково черный юмор — в цветной горошек.

Лучшее, что может случиться в жизни женщины, — это другие женщины. Сотрудничество и конкуренция. Вдохновение и поддержка. Молчать, слушать и говорить. Мчаться в ночи на машине и орать песни Меладзе. Вместе худеть и вместе есть пирожные. Плакать и смеяться. Возможно, кто-то из них навсегда останется хорошей приятельницей, большинство мелькнут в ночном небе яркой, придающей смысл и импульс, но тем не менее исчезающей кометой. Но есть те, с кем я хочу идти по жизни, неважно, как далеко, неважно, как долго, важно, что вместе.

Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.