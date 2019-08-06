У каждого есть свой путь. История о том, как одно спонтанное решение изменило жизнь к лучшему

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Александр Бессонов — мастер короткой прозы из Новосибирска. Трогательные и полные светлого юмора рассказы полюбились многочисленным подписчикам его страниц «ВКонтакте» и на фейсбуке. И хотя сам Александр отмечает, что в его произведениях все герои вымышлены, это не мешает им быть очень живыми и вызывать сочувствие.

Нам в AdMe.ru тоже понравились рассказы Александра. С разрешения автора мы публикуем заряженный оптимизмом текст «Май вэй» («Мой путь») о том, как меняется судьба, когда ты меняешься сам.

В университет Татьяна, конечно, не поступила. Пора было возвращаться в свой маленький городок, где ждали сочувственные взгляды родителей и ехидные — одноклассников. Поступить в техникум, выйти замуж, на 2-м курсе родить ребенка, потом гонять пьяного мужа по огороду, плакаться подружкам, закатывать на зиму огурцы и патиссоны. Ну уж нет. По этой колее пусть катятся другие, у нее — свой путь.



Когда Татьяна шла забирать документы, в голове робко зашевелилась мысль: а зачем, собственно, поступать на исторический факультет с конкурсом 15 человек на место? Главное — учиться в университете, детали несущественны. Есть еще мехмат — 3 человека на место. И физфак — 1,7 — почти как в детской задачке про землекопов.



В коридоре висело объявление: «Работа в гардеробе, общежитие». А неплохой вариант: днем работать, вечером учиться, за год физику приручить. Мысль начала оформляться в план.



Родителям Татьяна сказала, что поступила на подготовительные курсы при университете. Что это такое, они не поняли, но очень порадовались за дочку. И даже иногда присылали деньги. Дни напролет она сидела в гардеробе, урывками читая толстую книжку «Физика. Начальный курс», но план буксовал на каждом шагу. Во-первых, выяснилось, что таскать верхнюю одежду — это очень тяжело. Во-вторых, смысл написанного в учебнике от Татьяны ускользал. Дело в том, что школьный учитель работал по совместительству физруком, физику считал лженаукой и был доволен, что умные люди в свое время сожгли Джордано Бруно. Вместо того чтобы решать задачи, класс играл в баскетбол. Нельзя сказать, что Татьяну это расстраивало: «трешки» она всегда кидала неплохо.

К весне удалось прочитать только половину книги. Но сдаваться девушка не собиралась — пусть она слабо понимает суть, зато может выучить наизусть формулы и определения. Наступил день экзаменов. С изложением Татьяна справилась отлично, а вот физика подвела. Ни одной решенной задачи. Экзаменатор, тучный мужчина в очках, уже собирался поставить «неуд», но в последний момент решил поспрашивать определения. Тройка! И заветный студенческий билет в кармане. В группе 26 парней, она — 27-я.



Учиться было еще сложнее, чем поступить. На лекциях Татьяна не понимала почти ничего, на семинарах — позор за позором. Однажды ее вызвали к доске и предложили упростить часть выражения:



Sin alfa

———— + .....

Cos alfa



Девушка помнила, что можно сокращать одинаковые значения в числителе и знаменателе. И написала:



in alfa

———— + .....

Co alfa





Она сократила S.

Группа покатилась со смеху. Татьяну, уже не скрываясь, считали тупой, первую сессию она чудом сдала на тройки. Несколько пересдач, почти круглосуточная зубрежка, пузырек валерьянки. Надо валить, решила она. До второй сессии доучиться — и хватит.



Приближался первый почти весенний праздник — День защитника Отечества. Вроде бы полагалось в одиночку поздравить одногруппников, но Татьяна этого делать не хотела. Зачем поздравлять тех, кто тебя презирает? Переубедила мама. Решили, что стоит подарить каждому по открытке. Татьяна не поленилась и сочинила 26 стихотворений с научным уклоном.



«Виктор транзистор по дому гонял, Виктор транзистор в ногу вогнал. Витя, с 23 Февраля! У тебя очень красивая синяя рубашка, носи почаще. Она подчеркивает твои глаза».



Парни так удивились подарку, что перестали смеяться над Татьяной. Более того, решили взять над нею шефство: если девушка чего-то не понимала, после занятий один из них обязательно растолковывал ей сложные моменты. На 8 Марта Татьяна получила в подарок букет из 27 роз — одна оказалась от преподавателя, того самого, который поставил тройку на вступительных. Никогда в жизни ей не дарили таких пышных букетов. Когда она принесла розы в общагу, в гости пришли все девочки из соседних комнат. Кто-то завидовал, кто-то предлагал сдать цветы на рынок по хорошей цене, пока не завяли.

Вторую сессию Татьяна закрыла без троек, со следующей стала отличницей и лучшим студентом-физиком в университете. Ее ждала долгая и славная карьера. Татьяна Максимовна Колокольцева — доктор физико-математических наук, автор нескольких учебников, крупнейший специалист по статистике полимеров, увлекается историей.