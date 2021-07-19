«У Анечки есть родители». Откровенный рассказ о том, почему моя дочь теперь не хочет общаться с бабушкой

К современной маме выдвигается целая куча требований: нужно, чтобы ребенок был всегда здоров, сыт и весел, одет с иголочки и чуть ли не с рождения записан на 100 500 кружков. Но если многим из предыдущего поколения родителей активно помогали бабушки, то сейчас лучше всего заранее рассчитывать только на себя.

В интернете можно найти много рассуждений на эту тему. Причем одни пользователи не ждут ни от кого особой помощи, а другие искренне переживают, что старшее поколение предпочитает видеть внуков только по праздникам. Автор AdMe.ru тоже рискнула признаться, какие непростые отношения складываются в ее семье.

Сразу после рождения меня подкинули бабушке, которая ради такого случая досрочно вышла на пенсию, там как раз возраст подходил. Молоденькая 23-летняя мама все силы бросила в другом направлении: делала карьеру, пыталась устроить личную жизнь и, честно говоря, жила в свое удовольствие. Я оказалась «неясельным» ребенком, в садик меня тоже отдать не удалось — слишком уж большие были очереди в нашем городе в конце 80-х. Некоторые счастливчики прорывались в дошкольные учреждения по большому блату, а в нашей семье такого всесильного родственника или знакомого, увы, не оказалось. В итоге до 7 лет я была маленьким бабушкиным «хвостиком»: моталась с ней на дачу, стояла в длиннющих магазинных очередях, ждала ее у кабинета терапевта в поликлинике и тихонько сидела в обнимку с куклой или книжкой в гостях у ее подружек-пенсионерок. А потом я пошла в школу, переехала обратно к маме и стала существовать как бы сама по себе — с ключом на шее и не создавая особых проблем.

Бабушка умерла, когда мне было 19 лет, — сказалось здоровье, подорванное еще в молодости на тяжелой работе. Она не дожила до появления своей правнучки Анютки каких-то 3 года. Когда я вышла из роддома, то искренне считала, что все хлопоты по уходу за ребенком упадут не только на мои плечи. Все-таки у меня в голове с детства осталась схема: молодая мама работает, а бабушка ей изо всех сил помогает. Но моя мама, она же новоявленная бабушка, победно посмотрела на меня и сказала: «Вообще-то, у Анечки есть родители». Удивительно, но после рождения детей с открытым от удивления ртом оказались многие мои знакомые. Особенно те, кто вырос в неполных семьях. Да-да, их тоже всех воспитывали бабушки, и если повезет, то еще и дедушки. Одних регулярно подкидывали к пожилым родителям в гости, а других даже надолго отселяли из дома, пока мамы активно строили карьеру и разбирались с личной жизнью. Одна моя знакомая так все детство и прожила в деревне у бабули: мама удачно вышла замуж, родила еще одного ребенка, а предыдущее чадо оказалось особо и не нужно. Конечно, все мы не собирались воспроизводить тот же сценарий со своими детьми. Но на элементарную помощь-то все-таки надеялись. А тут фигушки вам, ребята. В итоге мы бросили ждать с моря погоды и стали рассчитывать только на себя.

Я начала работать, когда Анютке было 9 месяцев. Сначала удаленно, а через 3 года, когда дали место в детском саду, уже вышла в офис. Да, за эти годы я сильно просела в карьере, потому что постоянно приходилось брать больничные и метаться между офисом, поликлиникой и детсадом. Зато сейчас, когда дочь подросла, я буквально рванула вперед, наверстывая упущенное за все эти годы. А знаете, что интересно: моя мама частенько мечтала вслух, мол, я с тобой толком не виделась, тогда время было другое. Зато с твоим ребенком мы и спортом займемся, и на все кружки запишемся, и полстраны объездим. Но по факту моя мама реально не знала, что делать с внучкой. Пару раз, когда Анютке было 5–6 лет, бабушка оставляла ее у себя с ночевкой, но утром сразу звонила: «Когда ты ее заберешь?» Как-то раз она решила отвести внучку в зоопарк, а там сама же на нее обиделась, из-за того что ребенок устал и не особо реагировал на зверей.

Ну а сейчас мы наблюдаем так называемый обратный эффект. В последнее время мама стала обижаться, что внучка-подросток не особо рвется с ней общаться. Аня здоровается, радуется встрече, но за общим столом сидеть не хочет — тихонько тырит какую-нибудь булочку и сбегает к себе в комнату. Она и правда не знает, о чем можно говорить с бабушкой. Ну вот нет у ребенка такого опыта. Да и правда, о чем? Быстро отчитаться об успехах в школе? Выслушать дежурную и якобы мотивирующую нотацию «почему четверка, а не пятерка»? У меня есть ощущение, что некоторые люди, родившиеся в 50–60-х годах, относятся к детям как к чему-то досадному, но неизбежному. Вот как-то выпали они из этого процесса. И своих скинули собственным родителям, и от внуков благополучно открестились. Зато с возрастом им захотелось чувствовать себя «главами кланов», а дети и внуки уже почему-то не воспринимают их как близких людей. Возможно, они и не ощущали себя бабушками. Наша даже говорила: «Не называй меня так, я Нина или Нина Игоревна». Собственно, она действительно Нина Игоревна — умная и успешная женщина. Кстати, недавно мама завела собаку. Говорит, что от нее чувствует больше любви, чем от всех нас, вместе взятых.

Мама, прости нас, пожалуйста, — и меня, и внучку. Но нам действительно сложно выдавить из себя какие-то эмоции по отношению к тебе. Недавно я пробовала вспомнить, что такого доброго и теплого связывает меня со словом «мама», но толком ничего и не нашлось. И, кажется, моему ребенку особо нечего будет вспомнить о своей бабушке. Вот такой получился круговорот любви. Или ее отсутствия.