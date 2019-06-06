«Ты же будешь, мама?..» Пронзительный текст о мамах, чью заботу мы начинаем по-настоящему ценить, лишь став взрослыми

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Мама — самый близкий и родной человек. Это первое и главное слово в жизни. Мама отдает всю себя ребенку, вкладывает в него свою любовь и душу. У мамы нет выходных и праздников, она готова прийти на помощь 24 часа в сутки. Она поддержит, даст верный совет, обнимет, выслушает или промолчит, когда это нужно. И мы относимся к этому как к должному. Но это не должное, это самое ценное. Наши мамы — это главное, что есть у нас в жизни.

AdMe.ru публикует пронзительный текст Юлии Сианто о мамах. Чьей заботой мы начинаем полноценно дорожить, лишь став взрослыми. Когда его прочтете — обнимите крепко своих мам.

Мама, а ты будешь меня ждать — когда я приду? Когда тебе будет плохо по утрам, ты будешь спать сутками и ругаться с папой на пустом месте. Когда у тебя ужасно будет болеть копчик или лобок, а ноги станут как два пенька. Может быть, ничего этого и не будет, но если вдруг да? Будешь ты меня ждать все с той же любовью, мама? Мама, а ты будешь обо мне помнить — когда станет совсем больно? Когда ты вдруг потеряешь дыхание и закричишь от невыносимости. Когда огнем обожжет твой живот и промежность, а я — начну рождаться. Мама, ты будешь помнить, что мне сейчас еще тяжелее?

Мама, а ты сможешь меня искренне полюбить, когда я не дам тебе спать ночами, растрескаю в кровь твои соски и не буду лежать ни минуты без тебя рядом? Когда ты потеряешь себя в пеленках, забудешь, как причесываться, а круги под твоими глазами станут глубокими и несчастными. Мама, ты сможешь меня научиться любить — когда тебе будет трудно как никогда раньше? Мама, а ты будешь меня принимать, когда я начну закатывать истерики в магазине, кататься по полу и отказываться от всего-всего, а особенно — от того, чтобы продолжать быть частью тебя. Когда я буду невыносимой, бесящей, проверяющей твое терпение на самом пределе — ты будешь меня по-прежнему принимать и обнимать с той же нежностью, мама?

Мама, а ты сможешь остаться спокойной — когда я пойду в школу, стану такой самостоятельной и начну неистово интересоваться внешним миром намного больше, чем тобой. Когда я развернусь спиной к тебе и начну влюбляться и мечтать, дружить и ссориться, искать и познавать и ты перестанешь быть первой в моих мыслях. Мама, сможешь ты быть мне по-прежнему — опорой? Мама, а ты продолжишь меня любить — когда я стану подростком, проколю ноздрю, попробую сигарету? Когда я буду уходить без спроса и возвращаться позже обещанного. Или не возвращаться вовсе. Когда буду говорить, что ты ничего не догоняешь, напишу пару стихотворений о смерти и потеряю девственность. Сможешь ли ты остаться понимающей и искренне интересующейся моим новым миром, мама?

Мама, а ты сможешь попросить прощения — когда я зайду в тупик взросления и вдруг мне вспомнятся все-все детские обиды, которые ты мне нанесла? Когда я приду к тебе и выплесну всю мою боль тебе в лицо. Когда я буду рыдать и говорить — никогда не хочу быть такой, как ты! Когда перестану видеть всю ту любовь и заботу, что ты мне дала. Мама, ты сможешь тогда, смиренно и не потеряв лица, попросить прощения за твои ошибки, ну, пожалуйста, мама? Мама, а потом, ты сможешь забыть все разногласия и просто помочь — когда мои собственные дети родятся и мне будет тяжело и трудно как никогда в жизни? Так трудно, как когда-то было тебе со мной. Ты сможешь, не поучая и признавая мое право воспитывать моих детей так, как я считаю правильным, просто помогать мне и любить от всего сердца их, твоих внуков, и стать им просто бабушкой, мама?

Мама, и потом... ты же будешь, мама? Когда мои дети подрастут, а я действительно научусь тебя любить и благодарить за жизнь. Когда я начну принимать твои недостатки и искренне восхищаться твоими достоинствами. Когда я оценю всю ту любовь, что ты мне дала и продолжаешь давать. Когда я пойму, что ты у меня самая замечательная мама на свете. Единственная. Пожалуйста, мама, ты тогда еще — будь. Просто будь — рядом.