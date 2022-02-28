«Ты нас поселила и выгнать теперь не имеешь права!» Когда родственники не понимают, что они «засиделись в гостях»

Помогать родственникам — это святое. Но порой такая помощь может выйти добродушному человеку боком. Это и подтверждает история от автора канала «Риелтор не нужен!» о том, как из-за квартирного вопроса семья главной героини явно села ей на шею.

Мы в AdMe.ru всегда подозревали, что наглецов в мире хватает. Но тут даже мы не нашли что сказать. Разделите и вы наши эмоции.

Мария сидела за столом на кухне своей квартиры с матерью. Это не был разговор мамы и дочери, как его представляют в сериалах. Мария, которая месяц назад вернулась из командировки, теперь решала совсем другие задачи. Живя в одном городе, она делала все, чтобы переехать в другой. И очень хотела купить себе жилье. Сэкономленные от поездки деньги плюс небольшие запасы вроде бы делали ее мечту реальностью. Осталось решить одну проблему. В этот момент входная дверь открылась и на пороге появилась тетя Валя. Родная сестра матери, которая вместе с ней переехала в квартиру племянницы почти год назад, как только Мария улетела за границу.

— О, привет, племянница. Слышала, ты уже вернулась. А что ты тут делаешь? А что такие лица кислые? Тетя Валя прошла на кухню и налила себе чаю. Мать Марии злобно посмотрела на дочь и предложила: — Пусть Маша сама все расскажет! — А что рассказывать? Я купила эту квартиру. Себе, а не вам. И сейчас я ее продаю, потому что хочу купить другую. Покупатель уже нашелся, внес мне задаток. — Как ты ее продала? Ты водила людей, пока мы работали? — Да, это же моя квартира. И убирала за вами, потому что нельзя показывать квартиру в таком виде, в котором вы живете. — А предупредить ты нас не могла?! — Я говорила ей, — кивнула в сторону матери собственница. — Я не помню! Может, ты нас обманываешь! Тетя Валя, переводя взгляд с сестры на племянницу, вдруг крикнула: — Но мы же здесь живем! Ты понимаешь, что создаешь нам дискомфорт?! — Нет. Вы здесь живете, потому что я вам разрешила. Вы платите лишь за коммуналку. Никаких письменных и устных договоренностей у меня с вами нет. Так что готовьтесь переезжать. Комфортно вам это или нет. — Но у нас тут все: работа, друзья. Мы привыкли к этому месту. Ты не можешь просто так взять и лишить нас всего этого! — Вы с легкостью снимете себе здесь квартиру и будете наслаждаться этим районом. — Не надо на нас перекладывать свои проблемы. Мы отсюда никуда не уедем! — Я вас предупредила, сделка через 2 недели, — лишь пожала плечами собственница и вышла. А мама и тетя потом долго обсуждали поведение Марии.

Через неделю Маша вновь пришла в квартиру. Странно, но в ней ничего не изменилось. Не было даже намека на то, что родственницы собираются выезжать. Она оставила записку с просьбой позвонить ей, а сама уехала по делам. Разговор вышел неудачным: — Мы никуда не поедем. Ты тут 3 года живем и будем жить дальше. Так что отменяй продажу. — Мам, я все сказала. Тебе и тете Вале надо уже собираться. — Маш, ты же не выгонишь свою мать из дома? — Мама, я все сказала. Сразу после сделки Мария приехала в квартиру. И опять не увидела никаких изменений. Но она уже не стала звонить ни маме, ни тете. «Раз они не хотят по-хорошему, будет по-моему и по-плохому», — разозлилась пока еще хозяйка квартиры. Соседи еще долго будут потом вспоминать этот день. Как большая грузовая машина припарковалась рядом с подъездом. Как из нее вышли крепкие мужчины. И как потом 5 часов эти мужчины перетаскивали мебель и тюки с вещами. Параллельно с этим другие рабочие демонтировали старую дверь и устанавливали новую. Мария, которая в этот день больше ничем не занималась, руководила всем процессом с привычным ей хладнокровием. В 19:30 Мария передала ключи от квартиры незнакомому мужчине, который с помощью уже своих, не менее колоритных грузчиков быстро втащил в квартиру мебель и личные вещи. Мама Маши и тетя Валя приехали домой уставшими, волоча тяжелые сумки. Не заметив, что дверь в квартире другая, одна из женщин привычным жестом попыталась вставить ключ в замочную скважину. — Валя, ключ не подходит. — Дай сюда. Но и попытка второй женщины тоже не увенчалась успехом. Почуяв неладное, мать стала названивать дочери, но у нее было занято. Тетя Валя принялась стучать и звонить в дверь. К удивлению, дверь открылась и на пороге стоял мужчина, вытирающий руки о полотенце.

— Вы кто? — удивленно пробормотала тетя Валя. — Я новый хозяин квартиры. А вы? Кто вы? — Мы тут живем вообще-то! — Что? Что за шутки? — Какие шутки? Мы тут живем, а вы ворвались в нашу квартиру! — Я купил эту квартиру. И по документам в ней никто не был прописан. А вы здесь прописаны? — Нет, но... — У вас есть действующий договор найма? — Зачем он нам? Маша нас впустила... — Если нет договора найма, тогда все вопросы к Маше. — Да как вы смеете?! Но дверь уже закрылась. Женщины не смирились и начали тарабанить в дверь. Через минуту появился на пороге хозяин с телефоном в руках: — Еще один удар по моей двери — и я звоню в дежурную часть. Камеры висят вон там и здесь. У вас есть минута, чтобы уйти по-хорошему. Женщины, поняв, что в квартиру им сегодня не попасть, решили не испытывать судьбу. Ночевать им пришлось в гостинице. Утром Мария сама позвонила матери и, не дожидаясь криков, быстро, сухо и четко обрисовала ситуацию: — Я вас предупреждала, вы не послушали. Вот итог. Ваши вещи на складе у одной фирмы. Контакты и адрес пришлю сейчас же. На вас оформлена доверенность на забор вещей из ячейки. Аренда на месяц. У вас есть еще почти 30 дней, чтобы решить, где жить дальше. — Ты не дочь мне больше, слышишь?! — Надеюсь, ты запомнишь эти слова и будешь им следовать и дальше. Меня не ищи — у меня своя жизнь. Удачи! Мария больше никогда не виделась с матерью и теткой. Да и остальная родня тоже отвернулась от Марии. Впрочем, ее это более чем устраивало.

А как вы относитесь к поступку Марии?