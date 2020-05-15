Трогательный текст о том, что у настоящей любви не бывает срока годности
Каждая женщина мечтает встретить принца на белом коне, который бы носил ее на руках, дарил подарки и доставал звезды с неба. Но очень часто настоящие счастливые отношения не имеют ничего общего с клише из книг и романтических мелодрам. Рассказ Янины Куренковой «Зинаида и Анатолий» доказывает, что истинная любовь порой совсем не та, что мы привыкли видеть в кино. Она лучше.
Нас в AdMe.ru очень тронул текст автора, поэтому с удовольствием спешим разделить этот восторг с вами.
Пять лет назад я работала в салоне бизнес-класса, где было прекрасно и дорого. Классический маникюр без покрытия стоил 700 целковых, атмосфера была напитана эфирами нишевого парфюма клиенток и восхитительного кофе, приготавливаемого личным бариста салона для дорогих гостей заведения.
И в один из редких для Питера солнечных дней пришла в салон пожилая супружеская пара. Нет, не так — ПАРА. Бабушка кокетливо держалась за локоток дедушки, а дедушка, галантно держа спину прямо, нежно поглаживал ладонь бабушки на своем локотке.
— Здравствуйте, я хотела бы сделать маникюр прямо сейчас, — прощебетала пожилая женщина.
Пара была одета весьма скромно, и, пока я озвучивала прайс, мое сердце екало и ухало.
— Спасибо, нам подходит, — ответил мне пожилой мужчина и бережно начал помогать своей спутнице снимать верхнюю одежду.
— Милости прошу в кабинет, присаживайтесь, пожалуйста. Меня зовут Янина.
— А меня — Зинаида, а супруг — Анатолий (Анатолия мы расположили на ресепшене).
— У вас, наверное, мероприятие?
— Нет, ну что вы, мы каждый месяц выбираемся вместе куда-нибудь, чтобы навести мне красоту. Мой Анатолий всячески настаивает на этом и всегда говорит мне: «Пойдем, любимая, тебя баловать. Ты же женщина!» И так уже 50 лет... Мне уже так-то 71 год.
Помню, когда познакомились, он посмотрел на мои прохудившиеся ботиночки и на следующее свидание пришел с обновкой. Я даже расплакалась.
Говорю ему: «Что же ты, Анатолий, так потратился, даже на папиросы денег себе не оставил?» — а он мне: «Зина, какие к черту папиросы, коли моя будущая жена без ботинок?!»
Так и сосватал меня. Так и не курит уже 50 лет.
Провожая Зинаиду и Анатолия, я завороженно смотрела, как он поправил ей выбившийся шнурок на обуви, как искренне он восхитился ее красивыми руками со свежим маникюром, как трогательно укутал в шарфик. Она не болела, не была слабой, она была его ЖЕНЩИНОЙ. Мамой и бабушкой его сыновей и внуков, но в первую очередь — Женщиной.
— Это вам и еще раз спасибо, — Анатолий с достоинством протянул мне на чай. Эту банкноту я бережно храню уже 5 лет как память о настоящих людях и настоящих отношениях.
— А мой-то мне говорит: «Чего ты ходишь на свои ногти, купи себе печку и делай сама. Кучу денег сэкономишь, за год на чехлы в машину накопим...» А я ему отвечаю: «Ну сдались тебе мои ногти, ты по субботам больше пропиваешь!» — вещает мне очередная клиентка.
А я слушаю и думаю: «Не Зинаида, не Анатолий»...
Любви Вам.
Любите Себя, любите Достойных.
А вам встречались такие пары, которые были примером идеальных отношений?