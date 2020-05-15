Трогательный текст о том, что у настоящей любви не бывает срока годности

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Каждая женщина мечтает встретить принца на белом коне, который бы носил ее на руках, дарил подарки и доставал звезды с неба. Но очень часто настоящие счастливые отношения не имеют ничего общего с клише из книг и романтических мелодрам. Рассказ Янины Куренковой «Зинаида и Анатолий» доказывает, что истинная любовь порой совсем не та, что мы привыкли видеть в кино. Она лучше.

Нас в AdMe.ru очень тронул текст автора, поэтому с удовольствием спешим разделить этот восторг с вами.

Пять лет назад я работала в салоне бизнес-класса, где было прекрасно и дорого. Классический маникюр без покрытия стоил 700 целковых, атмосфера была напитана эфирами нишевого парфюма клиенток и восхитительного кофе, приготавливаемого личным бариста салона для дорогих гостей заведения.

И в один из редких для Питера солнечных дней пришла в салон пожилая супружеская пара. Нет, не так — ПАРА. Бабушка кокетливо держалась за локоток дедушки, а дедушка, галантно держа спину прямо, нежно поглаживал ладонь бабушки на своем локотке.

— Здравствуйте, я хотела бы сделать маникюр прямо сейчас, — прощебетала пожилая женщина.

Пара была одета весьма скромно, и, пока я озвучивала прайс, мое сердце екало и ухало.

— Спасибо, нам подходит, — ответил мне пожилой мужчина и бережно начал помогать своей спутнице снимать верхнюю одежду.

— Милости прошу в кабинет, присаживайтесь, пожалуйста. Меня зовут Янина.

— А меня — Зинаида, а супруг — Анатолий (Анатолия мы расположили на ресепшене).

— У вас, наверное, мероприятие?

— Нет, ну что вы, мы каждый месяц выбираемся вместе куда-нибудь, чтобы навести мне красоту. Мой Анатолий всячески настаивает на этом и всегда говорит мне: «Пойдем, любимая, тебя баловать. Ты же женщина!» И так уже 50 лет... Мне уже так-то 71 год.