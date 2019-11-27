Трогательный рассказ о враче и маленькой пациентке, которые дали друг другу больше, чем кажется на первый взгляд

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Иногда наиболее ценным подарком для человека становится то, на что никто другой даже не обратил бы особого внимания. Потому что за этими простыми вещами могут стоять обстоятельства, благодаря которым человек начинает относиться иначе не только к подаркам, но и к жизни. Именно об этом и пишет в своем рассказе писатель под псевдонимом Зодчий .

Одноклассник работает хирургом в больнице. Практикует в нескольких частных клиниках и посменно работает в небольшой государственной районной больнице. Как-то разговорились с ним в кругу общих друзей, вспоминали случаи, связанные с работой, практикой и так далее. Плавно перешли к вещам, потом — к подаркам, а потом тема зашла о самых дорогих подарках: кто, когда, какие получал. В общем, пьяные и веселые.

Очередь дошла до моего одноклассника, и тот рассказал историю.

Было ему тогда 28 лет. Привели к нему на осмотр в государственную больницу девочку лет 6. Упала на руку, сильный ушиб. Посмотрел снимок: трещин нет, переломов нет — все окей. Но у девочки врожденный дефект кисти. На снимке видна патология. Осмотрел руку: пальцы немного двигаются, но кисть сама практически не двигается в чуть согнутом состоянии. Родители сказали, что им предлагали операцию, но гарантий на результат не давали, денег у них тоже не очень много.

Он молодой хирург, случай для него интересный и, смотря на снимок, понял, что может это исправить. Говорит, прямо перед глазами уже в уме прокручивал операцию: что, где дробить, как собирать. Попросил родителей провести более подробный осмотр, чтобы привезли девочку к нему, когда он будет в частной клинике.

Короче говоря, после нескольких осмотров, посоветовавшись с другими врачами, он уже был уверен, что сможет помочь девочке. Договорился с директором клиники. Вызвал родителей с девочкой и сказал им, что операцию сделает бесплатно, в клинике 3-5 дней пролежит тоже бесплатно, но потом им нужно будет оплатить физиотерапию для девочки. В их клинике этого не было, и он посоветовал им другую, где сделают все, что надо, за чисто символическую плату.