Трогательный рассказ о враче и маленькой пациентке, которые дали друг другу больше, чем кажется на первый взгляд
Иногда наиболее ценным подарком для человека становится то, на что никто другой даже не обратил бы особого внимания. Потому что за этими простыми вещами могут стоять обстоятельства, благодаря которым человек начинает относиться иначе не только к подаркам, но и к жизни. Именно об этом и пишет в своем рассказе писатель под псевдонимом Зодчий.
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Одноклассник работает хирургом в больнице. Практикует в нескольких частных клиниках и посменно работает в небольшой государственной районной больнице. Как-то разговорились с ним в кругу общих друзей, вспоминали случаи, связанные с работой, практикой и так далее. Плавно перешли к вещам, потом — к подаркам, а потом тема зашла о самых дорогих подарках: кто, когда, какие получал. В общем, пьяные и веселые.
Очередь дошла до моего одноклассника, и тот рассказал историю.
Было ему тогда 28 лет. Привели к нему на осмотр в государственную больницу девочку лет 6. Упала на руку, сильный ушиб. Посмотрел снимок: трещин нет, переломов нет — все окей. Но у девочки врожденный дефект кисти. На снимке видна патология. Осмотрел руку: пальцы немного двигаются, но кисть сама практически не двигается в чуть согнутом состоянии. Родители сказали, что им предлагали операцию, но гарантий на результат не давали, денег у них тоже не очень много.
Он молодой хирург, случай для него интересный и, смотря на снимок, понял, что может это исправить. Говорит, прямо перед глазами уже в уме прокручивал операцию: что, где дробить, как собирать. Попросил родителей провести более подробный осмотр, чтобы привезли девочку к нему, когда он будет в частной клинике.
Короче говоря, после нескольких осмотров, посоветовавшись с другими врачами, он уже был уверен, что сможет помочь девочке. Договорился с директором клиники. Вызвал родителей с девочкой и сказал им, что операцию сделает бесплатно, в клинике 3-5 дней пролежит тоже бесплатно, но потом им нужно будет оплатить физиотерапию для девочки. В их клинике этого не было, и он посоветовал им другую, где сделают все, что надо, за чисто символическую плату.
Родители сомневались и все время спрашивали, вдруг станет еще хуже и какие есть гарантии.
— Я вам честно скажу, — сказал одноклассник, — пианисткой и теннисисткой она никогда не станет, но рука станет прямой и даже сможет нормально держать ручку и писать.
Тут голос подала девочка:
— Доктор, а рисовать я смогу? Я очень хочу рисовать.
Мать расплакалась, прижав к себе девочку, а отец только опустил глаза и кивнул врачу.
— Вот так, — сказал мой одноклассник нам с друзьями. — А через год я получил самый дорогой подарок, который когда-либо мне делали: ко мне на работу пришла эта девочка с родителями и подарила рисунок, который она нарисовала специально для меня.
И он показал нам на телефоне фотографию детского рисунка — огромный разноцветный цветок, не открытый биологами, а внизу корявым детским почерком печатными буквами было написано: «Спасибо, доктор!»