Трогательный рассказ о продавце, сыгравшем Деда Мороза, который срочно нужно прочитать тем, у кого нет новогоднего настроения

Новогоднее настроение приходит внезапно. Иногда само по себе, а иногда должно произойти какое-то маленькое чудо. Вот и у героя сегодняшнего рассказа случилось маленькое, неожиданное, но очень даже новогоднее чудо. Оно обеспечило праздничное настроение не только ему, но и всем нашим читателям.

AdMe.ru делится с вами отрывком из книги писателя и журналиста Иля Канесса «Оформитель снов». Рассказ вдохнет в вас новогоднее настроение, которого многим так не хватает.

Однажды я был Дедушкой Морозом. Точнее, я успешно трудился продавцом-консультантом в книжном магазине в отделе эзотерики, а так как мы объявили акцию «Купи на тысячу, и, возможно, к тебе придет Дедушка Мороз», от нас такому счастливому покупателю полагался сказочный старичок прямо на дом. Актера на роль Дедушки Мороза, естественно, в самый разгар предновогодних приготовлений найти не удалось. А когда пришло время сказочного визита, вызвали меня... — Вот адрес, вот костюм. Скатертью дорожка! — сказала директор магазина. — А почему я? — Потому что! Иди, я сказала. Не беси меня. Премию тебе выпишу. Спорить и отстаивать свои права я никогда не умел. Мягкий я, добрый. Пришлось идти. Мой рост — 168 см, а вес тогда едва достигал 53 кг. Я был совсем не похож на большого и доброго дедушку. Все, кого бы я ни просил пойти со мной и поддержать, дружно отказались. Сразу начиналось нытье: «И так новогоднего настроения нет, еще с тобой идти...» Я сам-то не сильно понимаю в новогоднем настроении, но ходить и ныть тоже смысла не вижу. Наплевать всем на твое настроение, новогоднее оно или пасхальное. Ныть и жаловаться ни в коем случае нельзя — ни при каких обстоятельствах. Внимание надо привлекать другими поступками.

Я нашел нужный дом, зашел в подъезд. Постучал в дверь заветной квартиры. Вышла бабушка. — Я, — говорю, — Дед Мороз от книжного. — Ой, как замечательно! Меня трясло от волнения и страха. Я мечтал о том, чтобы на меня упал метеорит или рояль. Лишь бы не быть Дедушкой Морозом. Близился конец. Бабушка вручила мне пакет с детскими книгами и сказала: — Внук вас очень сильно ждет и волнуется. Он стихотворение выучил. Его Коля зовут. — Хорошо, я сейчас прямо тут, на площадке, переоденусь и позвоню в дверь. Прямо тут, на площадке, я хотел провалиться сквозь пол... Но Коля ждал. Одеяние Дедушки Мороза висело на мне, как на фонарном столбе, борода сползала, а огромная шапка лезла на глаза. «Дедушка Мороз» разваливался с каждым шагом. Глубоко вздохнув, я позвонил в дверь. Послышались детские частые шаги. Звук замка, дверь открылась, и я увидел сияющие лицо мальчугана лет 6 в костюме звездочета. — Здравствуй, Дедушка! — еще сильнее засияло лицо мальчугана. — Дедушка Мороз, я так рад, что ты пришел! Пойдем скорее! Пойдем! — Здравствуй, Коля! — басом выдал я, умело скрывая чудовищную панику. Еще не хватало испортить бедному ребенку праздник. Он схватил меня за руку и поволок в зал. Дома, как я понял, кроме него и бабушки никого не было. Коля сразу решительно приступил к показыванию своих рисунков. — Дедушка, Дедушка, смотри — я ракету нарисовал. Вот она на летит. У-у-у... а потом, потом... А вот мы с бабушкой. Видишь? В окошке ракеты... — Вижу, Коля. Молодец, красиво. А ты знаешь, зачем я к тебе пришел? — Да, скоро Новый год! Я... я себя очень хорошо вел и... я стихотворение выучил! — Ну рассказывай. Коля вскочил на диван и начала тараторить стих. — Еще раз молодец, Коля! Вот, я тебе подарки принес...

Я полез в мешок и начал вытаскивать оттуда книги: детская астрономия, энциклопедия... — Бабушка, бабушка, смотри! — Коля побежал к своей бабушке и начал хвастаться. — Вот видишь, я же говорила... Они обнялись крепко-крепко. — Ну, Коля, пора мне, пора, — сказал я, обливаясь потом. — Меня ждут другие дети. — Дедушка, а может... — повернулся ко мне мальчишка. — Может, ты останешься? У меня еще рисунки есть и... конфеты у нас есть и... бабушка, а можно? — Нет, Коленька, Дедушке Морозу идти надо. У него дел много. Мальчишка проводил меня до самой двери. — Ну, Коля, до встречи в следующем году! — сказал я. — Спасибо, Дедушка, что пришел, и за подарки спасибо! Обещаю хорошо себя вести и помогать бабушке и... в комнате убираться и... а ты мне подаришь телескоп? Я посмотрел на бабушку. — Вот в школу когда пойдем, напишем Дедушке Морозу письмо и попросим телескоп. — Хорошо. — Я пойду провожу, — бабушка открыла дверь, и мы вышли на площадку. — Он очень ждал Деда Мороза. Комнату наряжал, елку... Одни мы с ним живем... Спасибо вам, молодой человек! Я переоделся и отправился на работу. Там в подсобке уже активно встречали Новый год. И ныли, что новогоднего настроения нет. А у меня появилось. Потому что у Коли его хватило бы на весь Новосибирск. Но я ни с кем не поделился и не сказал. Потому что жадный.