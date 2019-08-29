Трогательная история о том, как важно ценить бабушку, пока она еще рядом

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Бабушка — это наше детство, вкусные пироги и домашнее варенье, это то, что откликается в душе теплом и напоминает о беззаботности. Правда, вырастая, мы все чаще забываем позвонить и навестить бабулю, приезжая в лучшем случае по праздникам. Но куда печальнее, когда старушка, посвятившая всю жизнь семье, живет с родными и при этом чувствует себя обузой.

AdMe.ru проникся трогательным текстом Анны Кирьяновой, напоминающим о самом главном, ценном, но, увы, не вечном. Обнимите свою бабушку, пока она еще рядом.

Одна женщина средних лет привезла к себе свою бабушку, которая от старости ослепла. Ей было 90 лет: сухонькая старушка с натруженными руками. Она этими руками всю жизнь копала огород, доила корову, кормила овечек и кур, стирала, мыла, стряпала... Ручки как птичьи лапки высохли. И этими лапками бабушка теребила платочек; сидела на диване и платочек теребила. И из невидящих глаз сочились скупые старческие слезы. Вроде бы ее перевезли в лучшие условия: туалет теплый, диван, столик с тарелкой... Дом продали в деревне и живность тоже. Как слепая старушка будет одна жить? Вот внучка и взяла ее к себе.

Бабушка работала всю жизнь. Сейчас может на диване отдохнуть! Но старенькая труженица не привыкла сидеть без дела; она погибала без работы. И стало происходить вот что: бабушка ощупью мыла посуду. Женщина приходила с работы и перемывала тарелки. Сами понимаете, что там намоет слепой человек 90 лет. Но приходилось делать это втайне от бабушки. Та ведь думала, что хорошо посуду моет, помогает. И просила оставить ей работу на день: посуду для мытья... Мол, ты не мой, я помою сама!

Посуда оставалась грязной. А на полу были лужицы и брызги на стенах. И уставшей после работы женщине приходилось все перемывать и убирать. Двойной труд получался. Но она все делала тихонько. Перемывала посуду и мыла пол. Каждый день. Вернее, каждую ночь, когда бабушка засыпала и не слышала, как течет вода и гремят тарелки. А бабушке внучка говорила, что посуда вымыта отлично, спасибо, ты мне так помогла! И старушка улыбалась, кивала... Ей так важно было быть нужной и не даром есть хлеб. Она нужна внучке, она еще на что-то годится! И бабушка брала тряпочку и на ощупь протирала пыль или прибирала вещи. И спрашивала, не накопилась ли еще посуда — она помоет!