Правдивый рассказ о том, что стоит за этой вашей «естественной красотой»

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Выражение «естественная красота» сейчас встречается в каждой статье про косметику и уход за кожей. Теперь уже шутят: «Мужчинам нравятся женщины не с естественной красотой, а с правильным макияжем». О том, куда нас приведет погоня за идеальной внешностью, размышляет Людмила Ягубьянц .

AdMe.ru делится с читателями ее замечательной зарисовкой, которая не оставит равнодушными ни женщин, ни мужчин.

"Тренды требуют от нас естественности. Тут главное вовремя быть в курсе, потому что еще недавно мы любили Ким Кардашьян и скульптурирование, но сейчас уже нет, прости, Ким.

Будь естественна, говорит модный бьюти-блогер с ютуба, имя которого все равно бесполезно запоминать, потому что уже скоро появится бьюти-блогер помоднее. Макияж на каждый день должен быть легким, простым и незаметным, говорит бьюти-блогер. Нюд. Эффект голого лица. Такой макияж прекрасно подойдет для работы, его можно быстро сделать с утра.

Для начала нанесем на лицо увлажняющий крем, дадим впитаться, затем увлажняющий крем, который увлажнит увлажняющий крем, и еще один увлажняющий крем, потому что увлажнения не бывает много. Вообще бьюти-блогера отличает особый словарный запас из слов «увлажнение», «здоровое сияние», «текстура» и «вбивающими движениями», есть еще другие, но это такая базовая комплектация.

После того, как мы увлажнили все увлажняющие кремы, время для праймера. Тут все просто: зеленый праймер - на красные участки, красный - на зеленые, желтый - на фиолетовые, фиолетовый - на желтые и оранжевый - просто так, для красоты. Вбивающими, извините, движениями. Следом - выравнивающий розовый праймер, потому что мы хотим естественный и здоровый цвет лица, иначе зачем мы тут все собрались.

После всех праймеров наносим тональный крем, лучше в двух оттенках, потому что кожа не бывает одного цвета, а нам нужна естественность. Не забываем про вбивающие движения.

Еще корректор и консилер - и если вы не знаете, чем одно отличается от другого, то о чем вообще с вами разговаривать. Немного кремовых румян для свежести, хайлайтер для здорового сияния, бронзатор, чтобы не быть слишком бледной, это неестественно, а мы хотим, чтобы было наоборот.

Если чувствуете, что все начинает стекать на грудь, сбрызните сверху специальным спреем, приклеивающим макияж к лицу. Для тех, кто уже нанес хайлайтер, но еще не опоздал на работу хотя бы к обеденному перерыву, хороших новостей нет: нас ждет естественный макияж глаз.

На подвижное веко нужно нанести один оттенок теней, на неподвижное - другой, дергающееся веко - придерживать руками. Помните: тени должны быть естественных цветов, но с легким шиммером, чтобы добавить глазам естественного сияния, и, разумеется, никакого глиттера (гусары, молчать!).

Теперь надо накрасить ресницы тушью, чтобы это выглядело так, будто вы не красили ресницы тушью, но все понимали, что вы, конечно, накрасили ресницы тушью, просто очень естественно. На этом этапе бьюти-блогер обычно замолкает, потому что красит глаза, открыв рот.

Не забываем про брови! Брови - это важный акцент в макияже, некоторые бьюти-блогеры любят говорить, что брови - это «аксессуар лица», что бы, черт возьми, это ни значило. Брови надо вымыть с шампунем, расчесать, поцеловать, накрасить тенями, карандашом, помадкой и уложить наверх гелем. Они должны быть в меру густыми, широкими и темными, но при этом выглядеть совершенно естественно.

В этот момент бьюти-блогер отводит от лица зеркало, и мы видим, что он приклеил себе на лоб мертвую белку. Если вдруг начесывать нечего, можно поставить штампы в форме бровей (не спрашивайте) или взять жидкие брови в баночке (не спрашивайте - 2).

И хотя уже совсем стемнело и нам придется включить электрический свет, нужно завершить образ макияжем губ. Помада должна быть натурального оттенка, по мнению бьюти-блогеров, это значит, что вы должны выглядеть так, как будто уже умерли. Наносить помаду прямо стиком — прошлый век, нужно взять кисть. А если у вас нет кисти, то можно нанести ее подушечками пальцев вбивающими движениями (простите).

Если постараетесь и сможете спать стоя, то завтра к утру у вас будет прекрасный повседневный образ. Со временем вы сможете набить руку и делать его всего за ночь. А для тех, кто решит, что столько естественности - это ту мач, у меня хорошие новости: из штампов для бровей получаются отличные усы".