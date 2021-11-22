Толковый текст о том, что жадность еще ни одного человека до добра не доводила

Меня всегда выводила из равновесия человеческая жадность. Не рациональность, а именно прижимистость и скупердяйство. Когда парень заказывает одну чашку кофе на двоих или приглашает в зоопарк, но у ворот дает задний ход, так как дыру в заборе заделали, а тратить деньги на входной билет он не готов. Когда молодой человек приезжает на свидание на такси и просит девушку оплатить его поездку. Дарит на день рождения отельные полотенца. Одалживает проездной.

Как-то раз читательница рассказала о воздыхателе, оригинально поздравившем с 8 Марта.

Раннее утро. Настойчивый звонок в дверь. На пороге набриолиненный молодой человек с коробкой конфет. Произносит речь, достает две подтаявших «Белочки» и торжественно их вручает. Затем направляется к лифту со словами:

— Извини, тороплюсь, нужно еще уважить маму, тетю Агату и учительницу русского языка.

— А конфет хватит?

— Не бойся. Все посчитано.