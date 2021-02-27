Толковый текст о том, что все эти новомодные стандарты воспитания работают не всегда

Когда я ходила беременной и не помещалась ни в одно пальто, родные, знакомые и даже те, с кем виделась лишь в сети, давали один и тот же совет: «Не приучай ребенка к рукам, иначе станешь его заложницей. Избалуешь, испортишь, навредишь». Тут же находились умелицы, умудрявшиеся «не брать» свое чадо ни под каким предлогом.

Одна мама с гордостью рассказывала, что придумала для единственной малышки множество местечек и перекладывала ее с одного на другое, как нужную в хозяйстве, но редко используемую вещь: «Сперва — на развивающий коврик, затем — на диван, с дивана перебазировались в люльку, с люльки — в коляску, с коляски — на утепленный одеялами пол. Так мы кочевали туда-сюда, пока не поползли по-пластунски, забавно виляя попой, будто хвостом».

Вторая мама приходила к нам в агентство, немилосердно стуча каблуками. Ослепляя стразами, камнями Swarovski и золотом негнущихся платформ. Мы долго искали няню для ее годовалого малыша и так и не справились. Каждой претендентке женщина выдвигала жесткие условия: «Не носить мальчика на руках, не нежничать, не сюсюкать, лишний раз не прикасаться и ни в коем случае не гладить по голове. Плачет — переплачет. Ушибся — перетерпит. Заболел — есть прекрасное средство „Нурофен“. Он должен расти мужчиной, а не тютей». Няни боязливо кивали, шли на пробные дни и не приживались. Им отказывали в работе из-за одной и той же ошибки: женщины сидели с мальчиком в обнимку, гладили его по спинке, когда засыпал, или нежничали, когда просыпался.