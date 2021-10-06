Толковый текст о том, что лепить из ребенка человека, который всем должен нравиться, — значит совсем не думать о его счастье

— Мне стыдно, что у меня такая дочь! — женщина отчитывает девочку лет 5 в парке, где я каждый вечер гуляю с собакой. Как вы думаете, что сделал ребенок? Украл игрушку в магазине? Ударил щенка? Укусил младенца в коляске? Нет, девочка просто играла в зайку. Прыгала по дорожке, сложив руки у головы, как заячьи ушки, оступилась и упала в лужу, испачкав комбинезон. Я понимаю эту женщину. Возможно, это уже 125-я лужа. Возможно, что это единственная одежда и завтра ребенка не в чем вести в садик. Возможно, что она устала, у нее больше нет сил на веселье. А еще неудобно перед окружающими за грязного ребенка.

С другой стороны, окружающим плевать на вас и на ваших детей. Дети моих соседей ровно в 20:45 начинают верещать так, словно их топят, хотя их просто укладывают спать. Да, это раздражает, но не мешает жить. Я просто делаю музыку в наушниках громче. Их дети вырастут быстрее, чем восстановятся мои нервные клетки, если я начну злиться. И поверьте мне, большинство людей реагирует точно так же. Единственные, кому не плевать на вас, — это ваши собственные дети. Априори. Это единственные люди, которые в вас искренне заинтересованы. Они хотят играть с вами. Им не все равно, что вы чувствуете. Что у вас болит и что случилось на работе. Они с огромным нетерпением ждут, когда вы вернетесь домой. Вы нигде не встретите более внимательного слушателя. Потом они вырастают. И у них появляются другие интересы, кроме вас. Но пока вы самый важный человек в их жизни. Самый интересный. Тот, который может открыть для них целый мир. Безопасный мир, в котором можно жить без страха, что ты какой-то неправильный и маме за вас стыдно. Мама моей одноклассницы каждый раз демонстративно изображала обморок, если дочь получала двойку или замечание в дневнике за невинную шалость. Ей нужна была дочь — отличница, гордость школы и слава семьи. Самым страшным словом в их семье было «пэтэушница». Самым обычным наказанием — бойкот на пару недель.

Моя мама спокойно относилась к двойкам. Она не теряла сознание, когда ее вызывали в школу. Ей было интересно все, что я рассказывала. И я не помню, чтобы она хоть раз за что-то меня осудила, даже когда я притащила в школу вороненка и выкрасила волосы в зеленый цвет. Но я знала: случись что угодно — она всегда будет на моей стороне и всегда будет за меня. Я не могу сказать, что я выросла умнее и талантливее, чем моя школьная подруга. Просто мое детство было счастливее. И спокойнее. Испытывая кризис, я шла домой, а не на улицу. И я знала, что никакие оценки никогда не повлияют на мои отношения с родителями. Наверное, у каждой матери есть в голове сценарий идеальной жизни, которой должен жить ее ребенок: смешной здоровый малыш, умный и ответственный подросток, студент МГУ, лауреат всех премий, чудесный родитель лучших в мире внуков. Никто не мечтает, что их ребенок будет валяться в луже, носить драные джинсы и бросит школу в 15 лет, устроится грузчиком, чтобы накопить на гитару и стать рок-музыкантом.

Лучшее, что вы можете сделать для своих детей, — это принять их такими, какие они есть. С двойками, с зелеными волосами и бас-гитарами. Они все равно будут делать то, что хотят. Открыто — со скандалами, истериками, хлопаньем дверью и уходом из дома. Или по-тихому — обманывая, изворачиваясь, вопреки всему делая то, что нравится. Или смиряясь — просто опустив руки, потеряв интерес и отказавшись от своей жизни в пользу родительского решения, а потом в 40 их накроет такой кризис, что последствия будут непредсказуемы. Мы рожаем детей для того, чтобы привести в этот мир новую жизнь. Ни больше ни меньше. Мы не выбираем себе детей, но мы выбираем, какими быть родителями. И сохранить отношения с ребенком гораздо важнее, чем сохранить уважение окружающих. Лучшее, что мы можем дать нашим детям, — это научиться их любить. А комбинезоны не так сложно постирать. Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.