Толковый текст о том, что хамов всегда следует ставить на место

Помню 1998 год. Я тогда училась в провинциальном институте, и в конце 3-го курса нас отправили на практику в киевское педучилище № 2. Все было новым: витрины, украшенные разноцветными мотками пряжи; кофейни и автомобили, напоминающие мордами бульдогов. Мы поселились в общежитии недалеко от метро «Дружбы народов», днем читали лекции об Ушинском и Амонашвили, а вечером прогуливались до моста Патона. Однажды забрели в магазинчик мебели с канделябрами, сундуками и ширмами, расписанными на китайский манер. Продавщица шумно втянула воздух, словно мы дурно пахнущие дворняжки, и стала следовать за нами по пятам. Дышать в затылок и покашливать. Мы застеснялись своих дешевых туфель и дерматиновых сумок и поспешили ретироваться, так толком ничего и не рассмотрев. И потом еще долго избегали стильных пассажей исключительно из-за продавцов. Они обслуживали с таким видом, будто только вчера выиграли конкурс «Мисс Вселенная» и премию «Грэмми», но по чудовищной ошибке попали в торговый зал.

Однажды пришла в бутик, в котором всегда покупаю платья для презентаций. Он дорогой, но того стоит. В этот раз на пороге стояла хозяйка, чем-то недовольная пожилая женщина, и болталась веревка, что означало перерыв.

— Подскажите, когда вы откроетесь? Мне очень нужно платье. Она смерила меня брезгливым взглядом:

— Девушка, а вы уверены, что сможете хоть что-то у нас купить? В тот момент я не нашлась с ответом. Просто захлебнулась вселенской обидой и испортила себе настроение на несколько часов. Зато поняла, что с хамами нужно учиться правильно разговаривать, и стала почитывать «Психологическое айкидо» М. Литвака. Старалась быть начеку и постоянно включенной. Получается еще не всегда.

Как-то зимой у нас с мужем проходила деловая встреча в престижном ресторане. Мы сдавали верхнюю одежду в гардероб, и я вдруг вспомнила о шарфе. Стащила его с шеи и по привычке запихнула в рукав. Гардеробщик, мужчина с красным бумажным цветком в петличке, громко отчитал:

— Что вы, как из деревни? Или этикет не один для всех? Вы бы еще карманы проверили. Я впервые рассмеялась вместо того, чтобы заплакать:

— Да, вы очень точно подметили. Я из глухой деревни. Хотите прописку покажу?

Он покраснел и шмыгнул за шторку. Недавно в супермаркете очень полная женщина заняла собой и своей тележкой весь проход.

— Разрешите пройти.

Она:

— Что, места мало? Обойди через «молочку».

— Через «молочку» холодно. У вас тут намного теплее.

Женщина крякнула, но съехала с прохода.

Хамят от бессилия, чувства собственной нереализованности, ущербности и разъедающей душу ненависти. Отвечают тем же от неуверенности в себе, неумения владеть собой и острой обиды. Переводят все в шутку — сильные. Остаются абсолютно неуязвимыми — по-настоящему счастливые!