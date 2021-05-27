Толковый текст о том, что доверять быт членам семьи не всегда хорошая затея

— Что случилось? — испугалась я, войдя на кухню. То ли потоп, то ли землетрясение. Кто-то вытряхнул из шкафов все крупы. Плиты не было видно за мыльной пеной. А когда я поскользнулась на очень мокром полу, который был немного похож на море, обнаружила: картошка и морковь почему-то больше не хранятся в специальной корзине, а красивой мозаикой разложены под кухонными шкафчиками — морковки в виде звезд, картофелины — в форме цветочков. — Ну как тебе наша уборка, мама? — спросил сын. Ясно: не попробуют — не узнают. Нельзя научиться, не делая, не совершая ошибок. Но слушайте, очень часто расхлебывать последствия помощи маме труднее, чем не получать помощи вовсе. Так уж сложилось. Мама все знает. Мама делает быстро. Мама за качество. У мамы порядок. Она не будет 100 раз уточнять: а как выглядит жидкость для мытья окон? А этой тряпкой можно мыть пол в коридоре? А почему это средство для чистки конфорок такое вонючее? Делегирование — метод отличный. Совет загнанной маме: «А ты делегируй!» — мудрый. Но работает ли делегирование в одной отдельно взятой семье, в которой дети с утра до вечера заняты уроками, папа встает в 6 утра, по пробкам едет на работу и возвращается к ночи, а бабушка с первыми лучами солнца исчезает до конца осени в огороде?

Однажды муж сходил на родительское собрание вместо меня. Ему показалось, там не сказали ничего важного. Как результат — мой ребенок пришел в школу в объявленный на собрании выходной, потому что папа забыл предупредить об этом. Мои дети пошли в магазин с заранее подготовленным мной списком продуктов. Домой принесли меньше половины того, что было нужно. Объяснили: денег не хватило. Оказалось, купили все с маркировкой «bio» или выбирали упаковки покрасивее. Бабушка сидела с внучкой, пока ее родители были в театре. Решили играть в показ мод. Достали из шкафов всю одежду, примеряли ее, устраивали фотосессию. Весело провели время. 2 дня после мама возвращала одежду на место. Делегирование — вещь спорная. Оно отлично работает в организациях, где сотрудники обладают примерно одинаковыми знаниями, умениями и стремятся к общему результату. Но делегирование обязанностей домашних больше похоже на «плату за свободу». Когда мне нужно куда-то уйти, заняться собой, я доверяю домашние дела старшим детям, мужу, бабушкам. Но я заранее себя готовлю, что даже если дела будут выполнены, их либо предстоит переделать, либо нужно исправить то, что «натворилось», пока эти дела делались. И наконец, делегирование вообще не подходит, если вы — мама-отличница. Папа погуляет с детьми, но они придут с площадки такие грязные, что стирка на неделю будет обеспечена. Ребенок пожарит блины. Будет готов вкусный завтрак. После которого... всего-то оттирать от жира плиту и отмывать стены от теста — миксер не всегда послушно ведет себя в детских руках. Папа сделает с сыном уроки. Но он устал. Ему кажется, что проще ничего не бывает. Папа нервничает. Закипает. Папа не считает, что писать надо аккуратно. Папа разрешает не переписывать. Папа соглашается, что учить стих про природу вообще необязательно и в современном мире никому не нужно. Так себе делегирование, как думаете? Правда, психологи уверены: если вы начнете разделять семейные обязанности постепенно, обучая этому детей в самом раннем возрасте, результаты вас порадуют. Например, ребенок может разбирать сумки с продуктами или сортировать белье для стирки. Конечно! Почему я своего к этому не приучила? Да потому, что домашними делами я занималась в то ценное время, пока малыш спал. Радовалась тишине и беззвучно закидывала белое в одну корзину, а цветное — в другую. Почему мой муж в выходные не моет полы и не пылесосит? Да потому, что у него ненормированный рабочий день. И он нужен мне живым и здоровым. Почему старшие дети не берут на себя младших? Может, потому, что в 14 уже начинается первая любовь, а в 3 твоя первая любовь — это Свинка Пеппа?