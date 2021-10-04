Толковый текст о тех, чье эго раздулось настолько, что хочется крикнуть: «Да будьте вы проще!»

Наверняка каждый из вас не раз в жизни встречал человека, которому хотелось сказать: «Поменьше пафоса, пожалуйста». Популярный блогер и мастер слова Олег Батлук тоже знавал такого человека и написал текст о том, как нужно срывать маску раздутого эго.

Мы в AdMe.ru обожаем тексты, в которых просто и задорно описываются жизненные моменты и все это приправляется мудрым выводом. Уверены, вы тоже оцените.

Был у нас во дворе такой Резников. Он в этот двор выходил так, словно это двор при имении, а мы его дворовые. Очень самовлюбленный был мальчик. Его наперегонки любили две бабушки, три тети и одна старшая сестра, пока родители скитались по загранкомандировкам. Резников ходил как бы внутри невидимого шара, надутого его самомнением. Нос его был вечно вздернут, так что он смотрел на вас сверху вниз из-под полуопущенных век, утомленных, не сомневайтесь, вами.

Резников утверждал, что снимался в «Приключениях Электроника», но сцену с ним вырезали; что в 6-м классе он учится вынужденно, так как сдал уже экстерном вперед за 10-й, но в институте (МГУ, естественно) его попросили подождать еще годик, а то такой успех выглядит слишком вызывающе; что в него влюблена председатель совета дружины, которая тайно предлагала ему досрочно вступить в комсомол. И Резникову все верили, потому что его папа ездил на черной «Волге» как минимум. Плюс Резников никогда не улыбался. Я же, как ребенок с недоношенной самооценкой, рядом с Резниковым скукоживался вдвое. А я и так был не то чтобы богатырь. В его присутствии я мысленно делил детей как в Спарте и сам себя приговаривал к скале. Резников мог подойти и заговорить с кем угодно, даже с девочкой. Однажды мы большой толпой незвано ввалились в гости к другу Семе. В коридоре нас радушно встречал его дедушка Яков Моисеевич. Из этой толпы он знал только меня. Несмотря на это, Яков Моисеевич лично здоровался с каждым по-взрослому за руку и для всех находил какие-то добрые слова.