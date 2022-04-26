Толковый рассказ о том, что порой помощь родителям может идти им во вред

Очень любят семидесятилетнего отца сын и дочь. Дочь приходит к нему по воскресеньям. Приготовит еду дня на четыре. Сделает влажную уборку, вынесет мусор и сгоняет в магазин. Сын появляется по средам. Делает то же самое, что сестра. Папа не калека какой-нибудь. Нет! Он активен и энергичен. Зато почему-то не способен сунуть грязное белье в стиральную машину. И сварить суп. Дети полагают, что в бытовых вопросах отец до наивности беспомощен. Какой стиральный порошок нужен? И сколько он стоит? Папа никогда в этом не разберется. Это же так трудно. А папа не от мира сего. И на кухне то же самое. С чего нужно начинать суп варить? Какая последовательность? И сколько кастрюлю нужно на плите держать? А еще необходимо регулировать газ. То сильнее, то слабее. И не переварить. Папе трудно. Он этого не знает. И не понимает. Ему бесполезно объяснить. Он как ребенок. Хорошо, что может разогреть. И не перегреть. Вот какой папа!

А еще он совсем не понимает, как моются полы. И тряпку выжимать не умеет. Он возьмет ее в руку и жмет пальцами. И ему чрезвычайно сложно водить тряпкой по полу. Трудно ему понять такое сложное дело. Папа не моет посуду. Потому что он не знает, как это делается. В воскресенье дочь расставит все по местам. И папа до среды будет доставать чистую. Затем придет сын. И папа накопит грязную посуду до воскресенья. Раньше за ним мама ухаживала. Например, клала сахар в чай. Муж не понимал, сколько ложек надо. И как размешивать. Она ходила за ним как за ребенком. Потому что он, понимаете ли, наивный. Жалко его — быстро пропадет. Мамы не стало. И завещала она детям ухаживать за беспомощным отцом. У детей свои семьи. И работа. Но они мужественно находят время для беспомощного папы. Потому что они его любят. Как иначе? Пропадет же! У них дома маленькие дети сами все делают. Десятилетняя дочка, к примеру, может сварить щи. А вот папа — нет. Он не умеет. И ему трудно объяснить: все равно все перепутает. У него доброе сердце. Но детей ему не жалко. Пусть приходят, моют и готовят. И в магазин ходят. Ничего, они еще молодые. А папа заслужил заботу. Конечно, сын и дочь понимают, что папа сидит у них на шее. Он как избалованный ребенок. Своих детей не избаловали. А папу — пожалуйста. И ситуацию уже не исправишь. Как говорится, поезд ушел.

Иногда необходимы резкие меры. Железные меры. Дальняя родственница посоветовала папу проучить. Летом две семьи снялись и уехали. Не осталось в городе ни сына, ни дочери. А папа остался. Родственница сказала, что нужно взять и уехать. И не думать, как он будет жить один. Конечно, станет варить пельмени и сосиски. Пусть варит. Это его дело. А еще, может, догадается, как нужно чашку помыть. Что для этого следует открыть кран и взять в руки губку. Папа очень обиделся на детей. Он даже кричал: мол, на кого вы меня оставляете. Но дети сели в машины и уехали. На месяц. Когда вернулись, то к папе сразу не пошли. Затем, конечно, появились. Знаете, ничего. Квартира грязью не покрылась. И чашки стояли на своих местах. Папа радовался. Но недолго. Сын и дочь сказали, что у них дополнительная работа и приходить два раза в неделю они не будут. Папа месяц обижался. Трудно же от хорошего отвыкать. Была прислуга и сплыла. Все успокоилось. Все вошло в норму. Помирились через какое-то время. Родителей в годах легко избаловать можно. Они быстро могут превратиться в капризных маленьких детей. Сядут на шею и поедут. Легко!