Тест на внимательность: Сможете ли вы за 1 минуту понять, что не так на этих рисунках?
Благодаря своей поразительной внимательности, Шерлок Холмс раскрывал преступления, в которых, казалось бы, не было ни единой зацепки. Умение замечать маленькие детали — полезное качество. В этой статье вы найдете иллюстрации, которые не потребуют знаний математики или других наук, но бросят вызов вашей наблюдательности.
Заручившись помощью иллюстратора, AdMe.ru подготовил тест, который покажет, легко ли вас сбить с толку или же вы всегда собранны.
На каждой картинке допущена одна неточность. Как быстро вы ее обнаружите?
1. Городское движение
2. Рабочий стол
3. Вход в магазин
4. Лагерь в тайге
5. Обувь в прихожей
6. Стрекоза
7. Автобусная остановка (на этом рисунке 2 несоответствия)
На скольких рисунках вам удалось найти несоответствия?
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru