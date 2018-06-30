Тест на внимательность: Сможете ли вы за 1 минуту понять, что не так на этих рисунках?

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Благодаря своей поразительной внимательности, Шерлок Холмс раскрывал преступления, в которых, казалось бы, не было ни единой зацепки. Умение замечать маленькие детали — полезное качество. В этой статье вы найдете иллюстрации, которые не потребуют знаний математики или других наук, но бросят вызов вашей наблюдательности.

Заручившись помощью иллюстратора, AdMe.ru подготовил тест, который покажет, легко ли вас сбить с толку или же вы всегда собранны.

На каждой картинке допущена одна неточность. Как быстро вы ее обнаружите?

1. Городское движение

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

2. Рабочий стол

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

3. Вход в магазин

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

4. Лагерь в тайге

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

5. Обувь в прихожей

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

6. Стрекоза

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

7. Автобусная остановка (на этом рисунке 2 несоответствия)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

На скольких рисунках вам удалось найти несоответствия?