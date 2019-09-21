Теплая история о том, что сильных женщин тоже нужно защищать — от неправильного выбора
Многие верят, что животные отлично разбираются в людях. Многие питомцы подтверждают это мнение. Ирина Подгурская, автор жизненных, цепляющих историй, тонко описала ситуацию, в которой пушистым друзьям стоит довериться целиком и полностью.
Мы в AdMe.ru нежно любим своих четвероногих питомцев, а еще желаем всем читателям верить своим близким, даже если они покрыты шерстью и не могут говорить. Если, конечно, речь не идет о третьем завтраке.
Мой друг Валера очень любил сильных и независимых женщин.
— Ну и что, что независимая. Зато я за ней как за каменной стеной, — любил говорить он.
И, что самое удивительное, он их сердцем чувствовал. Вот с полувзгляда узнавал, какая сильная, а какая лишь хочет казаться ею.
— Нет уж, от этой барышни лучше держаться подальше, — утверждал Валера. — Не гляди, что дверь с полпинка открывает и местная шпана, глядя на нее, мелко крестится. Это все маскарад для подманивания мужчин. А как попадешь в ее ближнее поле, она тут же тебя засосет, как черная дыра. И ты не успеешь оглянуться, как на тебе дом, семья, куча детей. А та, что казалась сильной, сидит на кухне, вяжет тебе носки и ждет от тебя кардинальных решений. Не для того я жил и мечтал, чтобы самому выгребать воз бытовухи, не для того...
Сильные женщины, по мнению моего друга, выглядят неярко, армиями не командуют, голоса не повышают, но надежности таких барышень позавидует любой сейф любого банка. Главное — знать, как к ней подступиться.
Подступиться Валера умел. Нет, он не пер наперевес с цветами и лирикой на устах. Он подходил тихонько сбоку и робким голосом спрашивал о какой-то ерунде. Вид при этом принимал такой, что с первого взгляда становилось ясно: если этого мужчину срочно не подобрать и не обогреть, то он погибнет где-то на обочине жизни.
Сильные женщины слабых не бросают. И поэтому очень скоро Валера оказывался в комфортных условиях, укрытый пледом перед телевизором. На столике около дивана, как обязательный атрибут спасения, стояла чашка горячего чая с малиновым вареньем. И жизнь Валерия мгновенно налаживалась.
Если бы не коты.
Да, даже у сильных и независимых женщин бывают недостатки. Валерий страстно мечтал быть единственным недостатком, но коты, как правило, опережали. Они успевали занять место в квартире и в сердце независимой женщины первыми. И яростно охраняли свое первенство...
— Представляешь, все было хорошо, — жаловался мой друг. — На третий день знакомства она предложила переехать к ней. И ничто не предвещало беды. Однако как только она открыла дверь, вижу: сидит, сволочь, прямо на пороге... И глазами своими на меня зыркает...
Если женщина, в очередной раз подобравшая Валеру, его просто опекала, то мохнатую скотинку, подобранную ранее, она боготворила, выполняя любые желания. Естественно, Валеру со временем это начинало раздражать. Он пытался бороться с котом, отбирать его еду и запирать в кладовке.
Кот в свою очередь мстил жестоко: мочился в Валерины ботинки и отрыгивал непереваренную пищу прямо на разбросанную одежду... Потом носился по комнате, уворачиваясь от мстительного мужчины, по пути раздирая обои и занавески. Жаловаться на кота было бесполезно: хозяйка всегда принимала его сторону.
— Наверное, ты на него плохо смотрел, — говорила сильная и независимая женщина, баюкая на руках мохнатого проходимца. — У Валерочки такие расшатанные нервы, он на любую отрицательную энергию так чутко реагирует...
Мохнатый Валерочка, который по прихоти судьбы носил то же имя, что и мой друг, нагло щурил на него зеленые глаза и жалобно мурлыкал для своей хозяйки... Мой друг лишь скрипел зубами от ярости, вынашивая коварные планы мести.
К сожалению, в этой битве характеров за место возле такой удобной барышни всегда проигрывал мой друг. Не помогало ничего: ни подброшенное в кошачью миску слабительное, ни умышленно разлитая валериана.
Когда же кота в отсутствие хозяйки вывезли на машине за город, наутро этот гад сидел на коврике перед входной дверью и натужным воем сообщал всем, что он вернулся. Через полчаса на этом самом коврике оказывался неудавшийся мститель с чемоданом в руках, а кот занимал свое законное место в квартире.
— Сильные и независимые женщины — это прекрасно, — вздыхал после Валера, опрокидывая в себя очередную рюмку нервоуспокаивающего. — Вот только если бы законом запретить им заводить котов... Цены им тогда не было бы!