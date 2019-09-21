Теплая история о том, что сильных женщин тоже нужно защищать — от неправильного выбора

Мой друг Валера очень любил сильных и независимых женщин.



— Ну и что, что независимая. Зато я за ней как за каменной стеной, — любил говорить он.



И, что самое удивительное, он их сердцем чувствовал. Вот с полувзгляда узнавал, какая сильная, а какая лишь хочет казаться ею.



— Нет уж, от этой барышни лучше держаться подальше, — утверждал Валера. — Не гляди, что дверь с полпинка открывает и местная шпана, глядя на нее, мелко крестится. Это все маскарад для подманивания мужчин. А как попадешь в ее ближнее поле, она тут же тебя засосет, как черная дыра. И ты не успеешь оглянуться, как на тебе дом, семья, куча детей. А та, что казалась сильной, сидит на кухне, вяжет тебе носки и ждет от тебя кардинальных решений. Не для того я жил и мечтал, чтобы самому выгребать воз бытовухи, не для того...



Сильные женщины, по мнению моего друга, выглядят неярко, армиями не командуют, голоса не повышают, но надежности таких барышень позавидует любой сейф любого банка. Главное — знать, как к ней подступиться.



Подступиться Валера умел. Нет, он не пер наперевес с цветами и лирикой на устах. Он подходил тихонько сбоку и робким голосом спрашивал о какой-то ерунде. Вид при этом принимал такой, что с первого взгляда становилось ясно: если этого мужчину срочно не подобрать и не обогреть, то он погибнет где-то на обочине жизни.

Сильные женщины слабых не бросают. И поэтому очень скоро Валера оказывался в комфортных условиях, укрытый пледом перед телевизором. На столике около дивана, как обязательный атрибут спасения, стояла чашка горячего чая с малиновым вареньем. И жизнь Валерия мгновенно налаживалась.



Если бы не коты.