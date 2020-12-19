Теплая история о том, как Дед Мороз кран чинил, после которой вы поверите в новогоднее чудо

Чудеса случаются. В детстве мы верили в Деда Мороза, Снегурочку и что игрушки ночью оживают. А с годами в нашей жизни начали появляться другие, взрослые чудеса. Например, когда незнакомый человек помог вам в чем-то. Или из-за какой-то мелочи поменялась вся жизнь. А может, однажды вы приняли спонтанное решение и потом благодарили судьбу, что все сложилось именно так, а не иначе.

В преддверии Нового года AdMe.ru делится с вами очень добрым и волшебным рассказом «Как с Дедом Морозом случилось чудо» от автора канала на «Яндекс.Дзен» Алексея Белякова. После прочтения у вас точно появится новогоднее настроение и захочется верить в чудеса.

Мой друг Федя подрабатывал Дедом Морозом. Много лет. Феде было уже за 40, и, честно говоря, это была единственная его стабильная работа. Весь год он занимался разным: был то таксистом, то курьером, то в ремонтной бригаде. Но уже в конце ноября Федя начинал получать заказы на Деда Мороза. Федю ценили и передавали друг другу родители. Федя был замечательным Дедом Морозом. Что странно: своих детей у него не было. Три развода было, а детей не было. Федя детей любил, он их с ходу располагал, знал какие-то шифры и коды детских душ. Как-то пришел ко мне в гости, сын и дочь еще были маленькие. Федя улыбнулся им с порога: «Здорово, черти!» И они сразу его полюбили. В тот вечер мне не удалось с ним поговорить — его унесли черти. То есть мои дети. Он играл с ними в тигра, потом в колдуна, потом в динозавра, дальше не помню. Думаю, Федя сам был ребенком. Большим ребенком. Да, он много умел, даже класть плитку, но оставался ребенком. Потому и семейная жизнь не сложилась. Эта история случилась с Федей 5 лет назад. Весь декабрь он мотался по городу на своей дряхлой «тойоте», потея под алой синтетической шубой, не успевая даже поесть.

У Феди был только один святой день — 31 декабря. На который он никогда не брал заказов, как его ни просили, какие ни сулили деньги. Это был день его второго рождения. Однажды, еще в юности, он напился, уехал на электричке невесть куда. Его вынесли на дальней станции, оставили на ночной платформе. Федя бы там околел, но по небесной случайности его заметил машинист товарного, затормозил, втащил в кабину. Машинист нарушал все инструкции, но он спас Феде жизнь. После этого Федя бросил пить, а детям машиниста отправлял подарки. Мелочь, конфеты, но регулярно. С той поры 31 декабря Федя оставался дома. Пил чай, играл в компьютерные игры, заказывал на дом огромную пиццу. Итак, вечером 30 декабря, 5 лет назад, Федя ехал на последний заказ. Детей звали Галя и Толя. Раньше Федя у них не бывал. По дороге он изучил «досье» в мобильном. Гале 5 лет, Толе — 7. Толя в Деда Мороза не верит, играет в роботов и любит Илона Маска. Как было условлено, Федя позвонил маме от подъезда. Та быстро спустилась — в большом мужском пальто на плечах: — Добрый вечер! Меня зовут Вера, вот подарки. Толе, конечно, робот. А Гале — наряд принцессы, — Вера протянула коробки. — Только большая просьба. Толя будет грубить... не обращайте внимания. Они с папой оба упертые материалисты, понимаете? А Галечка, вот она совсем не такая. Вы больше с ней. — Не волнуйтесь! — усмехнулся Федя. — Бегите, замерзнете. Через 15 минут Федя звонил в дверь. И услышал голос мальчика: — Явился! Актеришка с синтетической бородой! Галька, это к тебе! Неприятный мальчик открыл дверь, оглядел Деда Мороза: — Странно. Трезвый. В прошлом году был совсем...

К счастью, в прихожую выбежала сестричка в нарядном розовом платье с мишками: — Здгаствуй, догогой Дедушка Могоз! — девочка не выговаривала «р». — Здравствуй, Галя! — улыбнулся ей Федя. И незаметно дал легкого пинка мальчику. — И тебе привет от Илона Маска! Мальчик быстро обернулся, недоуменно оглядел Деда: неужели он дал пинка? Но Федя подкрутил синтетические усы и важно прошагал внутрь. Было поздно, Федя очень устал и надеялся провести этот сеанс за 15 минут. Он вручил девочке коробку с платьем, та запрыгала. Протянул гнусному мальчику коробку с роботом: — Это тебе, нигилист! — Как ты меня назвал? Глистом? — Нигилистом, умник. Латинское слово. Когда-то я жил в Древнем Риме. Мальчик подошел ближе: — Хорош врать! А будешь выступать — мой папа тебя побьет. Мама Вера тут же вмешалась: — Так, хватит! Сейчас Галечка споет песенку, и мы отпустим Дедушку. Но Дед Мороз Федя вдруг раззадорился: — Нет, а где ваш папа? Я бы с ним устроил бой на татами. Я жил в Древней Японии и занимался дзюдо 300 лет. — Папа на работе! — ответил мальчик. — Но он тебя точно побьет. В это время у мамы Веры зазвонил телефон. Она взяла трубку и стала охать: «Прости, я забыла... Ну я дура! Сейчас забегу!» И схватила Деда Федю за алый рукав: — Умоляю, Дедушка! Ради всех древних японцев! Посидите с ними 15 минут. Мне надо к подруге в соседний подъезд — отдать деньги. Заняла и забыла... ну понимаете... Феде совсем не хотелось потеть еще 15 минут, но он же был очень добрый. Он согласился.

И остался с романтической Галей и нигилистом Толей. Галя спела ему песенку. А Толя вдруг присмирел. Он подошел к Феде и сказал: — Ладно, извини... Но было бы лучше, если бы ты починил на кухне кран. Капает, я спать не могу. — Кран? — удивился Федя. — А папа на что? — Он занят, он бизнесмен. Когда мама Вера пришла, Федя, прямо в бороде и алой шубе, раскручивал кран. Мальчик Толя стоял рядом, подавал инструменты и говорил Деду: — Снял бы ты бороду... — Не могу. Я же Дед Мороз, ты забыл? — Ладно-ладно. Ты крутой Мороз. Мама Вера умоляла Федю все бросить, завтра они вызовут слесаря, и вообще детям спать... Но Федя что-то мычал в бороду, а дети прыгали рядом и кричали: «Мы не хотим спать! К нам пришел крутой Мороз, вау!» Наконец Федя закончил с краном. Вытер пот алой шапкой. И тут девочка Галя сказала: «И еще моя кроватка вся расшаталась...» А брат добавил: «Все у нас тут расшаталось». Но Федя ответил: — Дети, милые! Если бы я пришел к вам с утра... — Что вы! — воскликнула Вера. — Они шутят. До лифта Деда Мороза вызывалась провожать девочка Галя в наряде романтической принцессы. Когда Федя уже стоял в лифте, она вдруг сказала: — Нет у нас никакого папы. Мама повесила в шкаф мужские вещи. Мама врет, что папа — бизнесмен, в долгой командировке, мама думает, что мы в это верим. Толик верит, как дурак. Но папы нет. Я никогда его не видела. До свиданья, Дедушка Мороз! Следующим утром, 31 декабря, в квартире Веры, Толи и Гали раздался звонок. На пороге стоял Федя в обычной своей куртке. — Вы курьер? — спросила Вера. Но тут выбежал Толя: — Мам, ты совсем? Это наш Дед Мороз, не узнала? — Ага, — улыбнулся Федя. — Я сегодня так, без церемоний. И день свободный. Так что у вас там расшаталось? ...Федя, Вера, Галя и Толя живут вместе уже 5 лет. Еще появилась сестричка Аня, ей уже 3 года. А Галя и Толя, когда в школе спрашивают, кто их папа, отвечают спокойно: «Дед Мороз. Не верите?»