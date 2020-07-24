Теплая история, которая напомнит нам всем, что детство бывает лишь однажды, но никогда не забывается
Иногда кажется, что детство от нас никуда не уходит, его можно поймать и закупорить в бутылки, как учил Рэй Брэдбери в повести «Вино из одуванчиков». И мы порой вспоминаем какие-то моменты так живо, что кажется, будто время останавливается, а с нами снова наши близкие, их забота и улыбки и лишенное всяких хлопот лето.
Мы в AdMe.ru были тронуты до глубины души, когда прочитали рассказ «Один день из детства», написанный талантливым автором под ником 33happy, и хотим поделиться им с вами, чтобы и вы погрузились в его незабываемую атмосферу.
У каждого человека есть воспоминания из детства. И из них есть особенно яркие — такие, как будто они были вчера...
Мне лет 6. Ночую у деда с бабушкой. Дед будит меня в 5 утра:
— Вставай... Вставай, всю рыбу проспишь!
— А мы что, на рыбалку едем?
— Едем!
— С ночевкой?
— С ночевкой!
— А мама и папа?
— А мама и папа не смогут. Они идут к кому-то в го...
— Ерунду не неси, старый! — грозно вставила вошедшая в комнату бабушка. — На работу, на работу их вызвали, внучок! Давай вставай, умывайся, кушай... Нам далеко ехать.
— А ты тоже едешь, бабуль?
— Конечно. Должен же вам хоть кто-то рыбу наловить!
— Ура!
Проезжаем, наверное, 100-й км по дороге к озеру. Бабушка вместе с дедом сидит спереди, я — сзади. «Москвич-Комби», надрывно воя мотором, не спеша раздвигает пространство.
— Впереди яма, — предупредила бабуля.
— Знаю, — проворчал дед.
— Левее бери.
— Обожди.
— Левее, тебе говорят!
— Куда, вашу богу душу мать, налево? Видишь, там встречный?
— Вот уже проехал! Давай!
Неожиданно из небытия вынырнула большая, шириной с полдороги, яма. Дед крутил рулем туда-сюда... Ду-дум!!! Передним и задним колесом!
— Безглазый ты, что ли?! Тебе же ясно сказали: левее!
— Да идите вы! Сто раз ведь просил не говорить мне под руку, когда я за рулем!
Я сзади ржу как ненормальный. Ругались они всегда как будто в шутку. Все хорошо, едем дальше...
— Не этот поворот, — сказала бабушка, когда дед свернул на грунтовку.
— Ну мне-то сказки побольше рассказывай!
— Там бак ржавый был.
— Значит, уперли, — прорычал дед.
— Кому он нужен?
— Слушай, ну мне абсолютно начхать на тех, кому он там нужен!
— Ну и что ты теперь скажешь, Сусанин? — спросила бабушка, когда впереди замаячил тупик.
— Каркаете всю дорогу... — ответил дед, разворачивая машину.
— А удочки ты взял?
— Как?.. — испуганно ответил дед, нажимая на тормоз.
— Ну и зачем ты останавливаешься? Если забыл, удочки именно сюда прибегут, что ли?
Дед, чертыхаясь, остановил машину и пошел проверять багажник.
— Что вы мне все время душу мотаете? Здесь они... Чтоб они сдохли.
У меня уже от смеха болел живот...
День пролетел как птица. Синева озера, уходящая за горизонт, башни облаков. Бабушка, помогающая мне вздеть наживку, дед, машущий рукой: «Поплыли со мной на лодке!» Хорошо дедуль, поплыли! Вечер, я устал грести, дед смеется. Возвращаемся к берегу, не могу оторвать взгляд от огненного заката. Бабушка готовит уху: «Такую ты никогда не ел, внучок!» Точно, никогда.
Начинаем укладываться спать в машину. Дед убрал спинку заднего сиденья, они с бабушкой улеглись спать, накидав мне кучу одеял. Я лег поперек, ближе к заднему стеклу. Это окно было на полнеба, как мне тогда казалось...
Я лежал и смотрел на звездное небо. Огромная полоса Млечного Пути. Звезды с футбольный мяч, яркие следы метеоров. Казалось, если разбить стекло, я смогу до них дотянуться. Хороший день, пусть бы всегда было так.
— Ты почему не спишь? — прошептал дед.
— Мне кажется, я сплю...
А какой момент из вашего детства вы любите вспоминать больше всего? По чему вы скучаете и теперь?