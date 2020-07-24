Теплая история, которая напомнит нам всем, что детство бывает лишь однажды, но никогда не забывается

Иногда кажется, что детство от нас никуда не уходит, его можно поймать и закупорить в бутылки, как учил Рэй Брэдбери в повести «Вино из одуванчиков». И мы порой вспоминаем какие-то моменты так живо, что кажется, будто время останавливается, а с нами снова наши близкие, их забота и улыбки и лишенное всяких хлопот лето.

Мы в AdMe.ru были тронуты до глубины души, когда прочитали рассказ «Один день из детства», написанный талантливым автором под ником 33happy, и хотим поделиться им с вами, чтобы и вы погрузились в его незабываемую атмосферу.

У каждого человека есть воспоминания из детства. И из них есть особенно яркие — такие, как будто они были вчера... Мне лет 6. Ночую у деда с бабушкой. Дед будит меня в 5 утра: — Вставай... Вставай, всю рыбу проспишь!

— А мы что, на рыбалку едем?

— Едем!

— С ночевкой?

— С ночевкой!

— А мама и папа?

— А мама и папа не смогут. Они идут к кому-то в го...

— Ерунду не неси, старый! — грозно вставила вошедшая в комнату бабушка. — На работу, на работу их вызвали, внучок! Давай вставай, умывайся, кушай... Нам далеко ехать.

— А ты тоже едешь, бабуль?

— Конечно. Должен же вам хоть кто-то рыбу наловить!

— Ура!

Проезжаем, наверное, 100-й км по дороге к озеру. Бабушка вместе с дедом сидит спереди, я — сзади. «Москвич-Комби», надрывно воя мотором, не спеша раздвигает пространство. — Впереди яма, — предупредила бабуля.

— Знаю, — проворчал дед.

— Левее бери.

— Обожди.

— Левее, тебе говорят!

— Куда, вашу богу душу мать, налево? Видишь, там встречный?

— Вот уже проехал! Давай! Неожиданно из небытия вынырнула большая, шириной с полдороги, яма. Дед крутил рулем туда-сюда... Ду-дум!!! Передним и задним колесом! — Безглазый ты, что ли?! Тебе же ясно сказали: левее!

— Да идите вы! Сто раз ведь просил не говорить мне под руку, когда я за рулем! Я сзади ржу как ненормальный. Ругались они всегда как будто в шутку. Все хорошо, едем дальше...

— Не этот поворот, — сказала бабушка, когда дед свернул на грунтовку.

— Ну мне-то сказки побольше рассказывай!

— Там бак ржавый был.

— Значит, уперли, — прорычал дед.

— Кому он нужен?

— Слушай, ну мне абсолютно начхать на тех, кому он там нужен!

— Ну и что ты теперь скажешь, Сусанин? — спросила бабушка, когда впереди замаячил тупик.

— Каркаете всю дорогу... — ответил дед, разворачивая машину.

— А удочки ты взял?

— Как?.. — испуганно ответил дед, нажимая на тормоз.

— Ну и зачем ты останавливаешься? Если забыл, удочки именно сюда прибегут, что ли? Дед, чертыхаясь, остановил машину и пошел проверять багажник. — Что вы мне все время душу мотаете? Здесь они... Чтоб они сдохли. У меня уже от смеха болел живот... День пролетел как птица. Синева озера, уходящая за горизонт, башни облаков. Бабушка, помогающая мне вздеть наживку, дед, машущий рукой: «Поплыли со мной на лодке!» Хорошо дедуль, поплыли! Вечер, я устал грести, дед смеется. Возвращаемся к берегу, не могу оторвать взгляд от огненного заката. Бабушка готовит уху: «Такую ты никогда не ел, внучок!» Точно, никогда. Начинаем укладываться спать в машину. Дед убрал спинку заднего сиденья, они с бабушкой улеглись спать, накидав мне кучу одеял. Я лег поперек, ближе к заднему стеклу. Это окно было на полнеба, как мне тогда казалось...

Я лежал и смотрел на звездное небо. Огромная полоса Млечного Пути. Звезды с футбольный мяч, яркие следы метеоров. Казалось, если разбить стекло, я смогу до них дотянуться. Хороший день, пусть бы всегда было так. — Ты почему не спишь? — прошептал дед.

— Мне кажется, я сплю...