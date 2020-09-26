Текст о том, что если все летит в тартарары, то, возможно, впереди вас ждет новая жизнь

Что бы ни случилось, она говорила себе: все к лучшему. Это помогает. Он долго готовился, набирался смелости и вот наконец сегодня сообщил ей о своем решении расстаться. Он заберет вещи через месяц — на днях уезжает в Грецию на отдых, а прямо сегодня начинает новую жизнь. Без нее. И да, он влюблен в другую женщину, так бывает, малыш. И что тут поделаешь? Не грусти, жизнь продолжается. Он думал, что она заплачет, а она спокойно варила кофе, аккуратно нарезала сыр и французский луковый хлеб. Наполняла горячим кофе чашку, любовалась завитками ароматного пара, добавляла сливки. Сделав первый глоток, улыбнулась: превосходно! Он ждал скандала, криков, истерики, а она с аппетитом съела два бутерброда, помыла посуду, полюбовалась на себя в зеркало и ушла на работу. Перед тем как захлопнуть дверь, послала ему воздушный поцелуй. В прихожей остался запах каких-то цветов, чуть слышный и нежный.

В тот же вечер он вспомнил о ней: как она там без него, наверное, скучает, слезы льет. А она гуляла в мебельном салоне, разглядывала столики и шкафчики, ловила себя на мысли, как же здорово, когда не нужно ни с кем советоваться, уступать чужому мнению. Увидела уютную кухню цвета «итальянский орех», влюбилась и купила. Он ждал: будет звонить и умолять вернуться, но телефон молчал. А она пригласила к себе бездомного дворового кота, назвала Саймоном, отмыла, обработала, варила на бульоне кашу. Кот оказался замечательным собеседником, ел что дают, полюбил смотреть на мир из окна и спать, закутавшись в теплый шерстяной плед. Наверное, она чувствует себя брошенной, несчастной и одинокой, он был в этом уверен. А она купила холст, кисти и пошла в студию живописи. Всегда любила рисовать, а теперь появилось свободное время и наслаждение тем, что нет необходимости все бросать, бежать домой, готовить горячий ужин, ждать его возвращения, можно расслабиться и спокойно работать с красками.

Однажды он позвонил ей, но она не ответила. В духовке уже зазолотился, зарумянился малиновый пирог со сметанной заливкой, нужно было проследить, чтобы не подгорел. Аромат ванильно-воздушного теста и томящихся в нежной заливке, истекающих соком ягод заполнил кухню. Саймон доедал оставшуюся сметану и жмурился от удовольствия. С минуты на минуту приедут близкие друзья, чтобы посмотреть ее дебютную, правда еще незаконченную, картину. Через месяц, как и обещал, он приехал за вещами. Небось, готовится к встрече: свечи, открытое платье — мысленно усмехался он. В квартире было тихо, а в прихожей стояли сумки с его одеждой. Ни свечей, ни вина. Пахло яблоком и чуть-чуть травой: сменила духи — констатировал он. В кухне все изменилось: новая мебель, уютно и удобно. Во вкусе ей не откажешь. Выходной день, где ее носит — удивился он. А она ехала за город, в гости. На заднем сиденье машины лежали две ее первые работы из задуманной серии о жизни рыжего кота: «Кот в деревне» и «Кот в ромашках». Писала для души, для себя, но друзья (семейная пара) влюбились в эти милые картины и предложили их купить для своего загородного дома. В планах было «Знакомство с очаровательной вислоухой британкой», «Романтическое свидание на крыше» и многое другое.

Рядом с ней на переднем сиденье расположился Саймон, большой, красивый кот. Рыжая шелковистая шерсть блестела на солнце. Он с интересом смотрел в окно на пробегающие мимо деревья и домики, но иногда оборачивался и спрашивал взглядом: все хорошо? Все просто замечательно, отвечала она. И оба счастливо улыбались.