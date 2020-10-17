Таки душевный текст о мудрой теще, которая щелкает семейные проблемы как семечки
Пожилая женщина поливает комнатные цветы на подоконнике, в комнату вбегает ее дочь, молодая женщина лет тридцати пяти.
— Мама, ты одна?
— А как насчет того, штоб поздороваться, спросить у мамы, как она себя чувствует?
— Ой, здравствуй, мамочка, как ты себя чувствуешь, я такая расстроенная, а папы нет?
— Чувствую себя согласно паспорту, ты же знаешь, для меня што в документе — закон. А папа нужен для настройки? Папы нет, он пошел верить в Бога.
— Куда пошел?
— Напряги мозг, куда папа ходит по субботам?
— А... В синагогу...
— Я надеюсь, што в синагогу, а не к женщине — поговорить о Боге... (Рассмеялась.) Ну а тебя каким ветром занесло, што у тебя опять не слава богу?
— Ой, мама, я не могу больше, разведусь с Яшкой!
— А твой Янкель, между нами говоря, не самый плохой муж на свете! Ты думаешь, за тобой будет очередь стоять? Ага, щас! Расхватали — не берут! Тоже мне, королева «Шантеклера»!
— И чего ты так за него горой? Думаешь, он тебя любит?
— А мине што, кисло в борщ оттого, што он меня не любит? Я просто знаю свою дочь, за такой женой и золотую тещу возненавидишь! Ты любого до цугундера доведешь!
— Мамочка, а как говорится, яблоко от яблони... (Ехидно улыбается.)
— А еще говорится, в семье не без урода. (Показывает язык и подмигивает.) И хватит рвать мне сэрцэ, говори уже!
— Мама, вот посуди сама. Мы идем сегодня на день рождения, я хочу дать пятьдесят долларов, а он говорит: «Ого!»
— А што, он не прав? Зачем взрывать людям глаза, што вы богатые! Возьми скромно шесть хрустальных фужеров и иди.
— Рассудила, называется! Кому нужны сейчас твои фужеры? У всех это давно есть!
— А я не судья, штоб ты хотела знать, а работник культуры! Я уже даже сама не вспомню, сколько лет подряд продаю билеты в цирк! И очень удачно! А не нужны им фужеры, так они другим подорют, делов куча!
Дочка возмущенно смотрит на мать. Входит молодой мужчина, лет сорока.
— А чего у вас двери открыты? Здравствуйте, мама!
— Ой, хто пришел! Янкеле, я так рада, кушать будешь? У меня такое соте, пальчики проглотишь, я для тебя специально делала. Если бы ты сейчас не пришел, я бы папу отправила, штоб он тебе отнес!
— А мне? — Дочь обиженно посмотрела на мать. — Мне ты даже не предложила!
— Доченька, я виноватая, там и тебе хватит, просто я так обрадовалась, што увидела Яшу! Я всем соседям рассказываю, какой у меня золотой зять! Лучше, чем у кого-то сын! И слушай, Янкеле, сюда: я хочу, штоб ты знал, што я на твоей стороне. Твоя жена мне тут сумашечую голову сделала, а я говорю, што ты прав! Ты на кухне покушаешь или тебе сюда принести?
— Спасибо, мама, мы же недавно завтракали, я не голодный. И спасибо, что поддержали, а то моей жене ничего не докажешь, стоит на своем, и хоть убейся!
— Ты знаешь, Янкеле, а она не такая плохая жена, она мне стока рассказывала за тебя, так хвалила, а мне было так приятно слушать, какой ты хороший, я ж тебя как родного сына люблю, ты же знаешь! (Дочка пила воду и поперхнулась при этих словах.)
Яша подошел и обнял жену:
— Да? Не ожидал, думал, жаловаться побежала...
— Што ты, она посоветоваться побежала. Ой, не хотела говорить, ну ладно, открою тебе тайну: Дина хочет тебе приготовить что-то вкусненькое, но я не скажу, что именно, ну вот мы и советовались, как две хозяйки! А за подарок она случайно сказала, што вы это не решили еще, так я и сказала, што ты прав.
Весь монолог мамы дочка слушала с широко раскрытыми от удивления глазами, потом улыбнулась:
— Мамочка, спасибо, я все запомнила, что ты мне говорила. Если вдруг что-то забуду, я позвоню. Ну нам пора, мы пойдем.
— Нет, пока ты не возьмешь для Яши соте, я вас не выпущу!
— Только для Яши? Ты опять про меня забыла?
— Ой, дурная моя голова, ну ты же знаешь, што он у меня на первом месте, а потом ты, — сказала мама и, улыбаясь, виновато пожала плечами.
Зять стоял с довольной улыбкой. Его теща достала из холодильника кастрюльку с соте, поставила в непромокаемую сумочку и подала зятю.
— Вот, кушай на здоровье, и штоб всё мине поел, а то я обижусь!
— Спасибо вам, мама, вы настоящий друг. Эх, повезло мне с тещей! — Взял под руку жену. — Идем, Дина?
— Иди, я догоню, с мамой попрощаюсь.
Мужчина вышел, дочь подошла к матери и вполголоса:
— Мама, ты великая актриса! По тебе Большой театр плачет! А как же ты папу без соте оставила?
— Знаешь, дочь моя, я не хочу, штоб ты потом плакала на свои оба глаза, поэтому мы с папой покушаем соте в следующий раз. Иди уже и запомни: штоб в доме был лад, нужно всегда быть немножечко актрисой!
Занавес.
AdMe.ru публикует этот текст с разрешения автора Марии Волынской.