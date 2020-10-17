Таки душевный текст о мудрой теще, которая щелкает семейные проблемы как семечки

Пожилая женщина поливает комнатные цветы на подоконнике, в комнату вбегает ее дочь, молодая женщина лет тридцати пяти.

— Мама, ты одна?

— А как насчет того, штоб поздороваться, спросить у мамы, как она себя чувствует?

— Ой, здравствуй, мамочка, как ты себя чувствуешь, я такая расстроенная, а папы нет?

— Чувствую себя согласно паспорту, ты же знаешь, для меня што в документе — закон. А папа нужен для настройки? Папы нет, он пошел верить в Бога.

— Куда пошел?

— Напряги мозг, куда папа ходит по субботам?

— А... В синагогу...

— Я надеюсь, што в синагогу, а не к женщине — поговорить о Боге... (Рассмеялась.) Ну а тебя каким ветром занесло, што у тебя опять не слава богу?

— Ой, мама, я не могу больше, разведусь с Яшкой!

— А твой Янкель, между нами говоря, не самый плохой муж на свете! Ты думаешь, за тобой будет очередь стоять? Ага, щас! Расхватали — не берут! Тоже мне, королева «Шантеклера»!

— И чего ты так за него горой? Думаешь, он тебя любит?

— А мине што, кисло в борщ оттого, што он меня не любит? Я просто знаю свою дочь, за такой женой и золотую тещу возненавидишь! Ты любого до цугундера доведешь!

— Мамочка, а как говорится, яблоко от яблони... (Ехидно улыбается.)

— А еще говорится, в семье не без урода. (Показывает язык и подмигивает.) И хватит рвать мне сэрцэ, говори уже!

— Мама, вот посуди сама. Мы идем сегодня на день рождения, я хочу дать пятьдесят долларов, а он говорит: «Ого!»

— А што, он не прав? Зачем взрывать людям глаза, што вы богатые! Возьми скромно шесть хрустальных фужеров и иди.

— Рассудила, называется! Кому нужны сейчас твои фужеры? У всех это давно есть!

— А я не судья, штоб ты хотела знать, а работник культуры! Я уже даже сама не вспомню, сколько лет подряд продаю билеты в цирк! И очень удачно! А не нужны им фужеры, так они другим подорют, делов куча!

Дочка возмущенно смотрит на мать. Входит молодой мужчина, лет сорока.

— А чего у вас двери открыты? Здравствуйте, мама!

— Ой, хто пришел! Янкеле, я так рада, кушать будешь? У меня такое соте, пальчики проглотишь, я для тебя специально делала. Если бы ты сейчас не пришел, я бы папу отправила, штоб он тебе отнес!

— А мне? — Дочь обиженно посмотрела на мать. — Мне ты даже не предложила!

— Доченька, я виноватая, там и тебе хватит, просто я так обрадовалась, што увидела Яшу! Я всем соседям рассказываю, какой у меня золотой зять! Лучше, чем у кого-то сын! И слушай, Янкеле, сюда: я хочу, штоб ты знал, што я на твоей стороне. Твоя жена мне тут сумашечую голову сделала, а я говорю, што ты прав! Ты на кухне покушаешь или тебе сюда принести?

— Спасибо, мама, мы же недавно завтракали, я не голодный. И спасибо, что поддержали, а то моей жене ничего не докажешь, стоит на своем, и хоть убейся!

— Ты знаешь, Янкеле, а она не такая плохая жена, она мне стока рассказывала за тебя, так хвалила, а мне было так приятно слушать, какой ты хороший, я ж тебя как родного сына люблю, ты же знаешь! (Дочка пила воду и поперхнулась при этих словах.)

Яша подошел и обнял жену:

— Да? Не ожидал, думал, жаловаться побежала...

— Што ты, она посоветоваться побежала. Ой, не хотела говорить, ну ладно, открою тебе тайну: Дина хочет тебе приготовить что-то вкусненькое, но я не скажу, что именно, ну вот мы и советовались, как две хозяйки! А за подарок она случайно сказала, што вы это не решили еще, так я и сказала, што ты прав. Весь монолог мамы дочка слушала с широко раскрытыми от удивления глазами, потом улыбнулась:

— Мамочка, спасибо, я все запомнила, что ты мне говорила. Если вдруг что-то забуду, я позвоню. Ну нам пора, мы пойдем.

— Нет, пока ты не возьмешь для Яши соте, я вас не выпущу!

— Только для Яши? Ты опять про меня забыла?

— Ой, дурная моя голова, ну ты же знаешь, што он у меня на первом месте, а потом ты, — сказала мама и, улыбаясь, виновато пожала плечами.



Зять стоял с довольной улыбкой. Его теща достала из холодильника кастрюльку с соте, поставила в непромокаемую сумочку и подала зятю.

— Вот, кушай на здоровье, и штоб всё мине поел, а то я обижусь!

— Спасибо вам, мама, вы настоящий друг. Эх, повезло мне с тещей! — Взял под руку жену. — Идем, Дина?

— Иди, я догоню, с мамой попрощаюсь.



Мужчина вышел, дочь подошла к матери и вполголоса:

— Мама, ты великая актриса! По тебе Большой театр плачет! А как же ты папу без соте оставила?

— Знаешь, дочь моя, я не хочу, штоб ты потом плакала на свои оба глаза, поэтому мы с папой покушаем соте в следующий раз. Иди уже и запомни: штоб в доме был лад, нужно всегда быть немножечко актрисой!

Занавес.