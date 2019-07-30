8 принципов хюгге, показывающих изнанку скандинавского благополучия

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В 2016 году слово «хюгге» вошло в шорт-лист и боролось за звание слова года по версии Оксфордского словаря. Появившиеся в продаже книги о счастье по-датски раскупались как горячие пирожки, а в Instagram за хештегом #hygge на сегодняшний день скрывается более 5 млн публикаций. У скандинавской концепции уюта и благополучия миллионы последователей. Правда, видят они исключительно внешнюю сторону этого явления.

AdMe.ru заинтриговало трендовое увлечение, поэтому мы решили разобраться, что таится за этой ширмой и почему нельзя верить растиражированным книгам о северной благодати.

Хюгге наиболее популярно в счастливых странах

Швеция, Исландия, Норвегия и Дания входят в десятку самых счастливых стран, а Финляндия вот уже второй год подряд становится лидером этого топа. У каждой из этих стран есть свое «учение» о благостной жизни. Для датчан это хюгге — умение находить гармонию в простых вещах. Шведы исповедуют лагом (буквально «ничего лишнего») — сохранение равновесия между личной жизнью и работой в лаконичной форме. Финское сису — это о непоколебимой стойкости, решительности в сочетании с оптимизмом.

Некоторые незначительные для нас вещи в скандинавских обществах ритуализированы. Например, в Швеции практикуют фику — распитие кофе со сладостями, а в Финляндии — калсарикянни, то есть снятие стресса при помощи бокала-другого горячительного, и непременно в домашней одежде. Лагом и вовсе укоренен на уровне корпораций: IKEA создала коммьюнити Live Lagom и делает упор на минимизацию использования ресурсов (воды, энергии), бережное отношение к природе, осознанное потребление.

Благополучие на Скандинавском полуострове строго регламентировано

Этот регламент отлично описывает так называемый закон Янте — свод правил для жителей одноименного вымышленного городка из романа Акселя Сандемусе «Беглец пересекает свой след». Янте списан с малой родины писателя, поселения Нюкёбинг-Морс. В книжном городе царит социальное равенство, а его жители — простые работяги. Они придерживаются определенного устава и категорически не приемлют проявления индивидуальности, ведь это прямая угроза идеальному общественному порядку и высокому уровню жизни. Изначально книга Акселя Сандемусе задумывалась как сатира, но закон Янте сегодня считается негласным кодексом поведения. Его жители Скандинавии будто впитали с молоком матери, он руководит их действиями на уровне подсознания. Всего правил 11, и вот самые яркие из них.

1. «Не думай, что ты особенный»

Своеобразие нарушает целостность общества: в случае чего опасности будет сложнее противостоять. Мы стремимся выйти за пределы зоны комфорта и попробовать что-то новое, найти свой путь, скандинавы же наотрез отказываются это делать. Как минимум это вызовет стресс, как максимум — пошатнет порядок в обществе. Финны, норвежцы, шведы и датчане стали заложниками высокого уровня жизни: они боятся перемен. Они стараются не выделяться, поэтому на улицах вы увидите одинаковые машины, одинаковую одежду, одинаковую еду. Все как будто списано с романа-антиутопии, только прячется в более красивой обертке с оленями и ароматом кофе. По сути, хюгге — культ посредственностей, потому что отличия угрожают порядку и высокому уровню жизни.

2. «Не думай, что кому-то есть до тебя дело»

На деле такое мировоззрение регламентирует практически все сферы жизни, вплоть до общения. Если вы захотите, к примеру, обсудить последние мировые новости, достоинства и недостатки какой-либо религии, то навряд ли будете поняты. Все потому, что говорить о политике, вере здесь не принято даже в кругу ближайших друзей или родственников. Не приветствуются и душеспасительные беседы. Нам кажется естественным делиться проблемами и искать дружеского участия. У скандинавов это воспринимается как вторжение в личное пространство или попытка давления. Столкнулись с трудностями или внутренними противоречиями? Никаких советов, рассчитывайте только на себя. Не поощряются даже вечеринки с незнакомцами: праздники нужно отмечать с теми, кого давно знаешь.

3. «Не думай, что ты умнее нас»

На развитие экономики стран Северной Европы большое влияние оказал протестантизм. Об этом писал Макс Вебер в своей «Протестантской этике и духе капитализма». Ключевую роль играет планирование, способность найти компромисс. Важно предотвратить кризис, а не спешно его разрешить. Сегодня у жителей Скандинавии наиболее короткие рабочие дни. Датчане работают 37,8 часа в неделю (рабочий день длится чуть больше 7 часов), примерно столько же — норвежцы и финны. Во многих случаях люди выходят из офиса уже в 16:00, а в пятницу и того раньше. Однако просто сократить рабочее время недостаточно: за экономической эффективностью скрывается жесткая самодисциплина и чувство меры — систематические переработки, накладываясь на это, вызвали бы нешуточный стресс, поэтому о них не может быть и речи.

4. «Не думай, что ты знаешь больше нас»

Человеческая жизнь сопровождалась ритуалами, будь то сбор урожая или святочные гадания, на протяжении всей истории, но сегодня, с развитием технологий и более высокой скоростью жизни, их воспроизведение прерывается. Однако потребность в них никуда не исчезла, поскольку они свойственны нашей природе. Это один из факторов, по которым в наиболее развитых странах получают распространение подобные концепции — по сути, это искусственное воссоздание привычных ритуалов или попытка акцентировать на них внимание.

5. «Не думай, что ты нам ровня»

Важная ремарка: хюгге, лагом, сису и т. д. имеют отношение в основном к местным жителям. Как иначе создать тесную группу и доверительные взаимосвязи? Иностранцу непросто (если вообще возможно) стать своим в этой общности: он разрушит сладкое чувство защищенности, о котором говорит хюгге. Малейшая уязвимость — возможность наступления перемен или опасности. Поэтому доверие используется не для того, чтобы дать свободу личности и раскрыть лучшие ее стороны, а как база для социального контроля. Потому эти идеи подходят не каждому: если вы не коренной житель Скандинавского полуострова, то двери к тихому счастью у камина, с большой вероятностью, будут закрыты.

6. «Не думай, что ты все умеешь»

Так ли счастливы скандинавы, как показывают мировые рейтинги? В 60-х годах прошлого века наибольшее количество самоубийств приходилось на развитые страны, а лидером была Швеция. Сегодня в стране активно работают службы охраны психического здоровья, поэтому показатели не столь плачевны: на 2019 год зарегистрировано всего 1 476 случаев (к примеру, во Франции уже 11 503 случая за тот же период). В этой статистике не учитывается пассивная эвтаназия. Вводить убивающие лекарства врачам по-прежнему нельзя, но вот прекратить поддерживать жизнь пациента по его же просьбе — распространенная практика.

7. «Тебе не следует смеяться над нами»

Чтобы выживать в условиях ограниченных природных ресурсов, полярной ночи и суровой погоды, людям исторически приходилось действовать слаженно, не расходуя внутреннюю энергию понапрасну. Но накопленные эмоции не всегда выходят в мирное русло — иногда они выливаются в неприятные последствия в виде психических заболеваний. Жители Скандинавии больше других подвержены сезонному аффективному расстройству — состоянию, когда у психически здоровых людей проявляются симптомы депрессии (потеря аппетита, снижение мотивации, грусть, раздражительность). Чаще всего это бывает именно в зимний период. В некоторые годы этот показатель в Осло превышал аналогичный в Нью-Йорке на 10 пунктов. Лидеры по употреблению антидепрессантов — Исландия и Дания.

8. В законе Янте есть еще одно правило: «Возможно, мы знаем кое-что о тебе?»

Унификация порождает внутреннее одиночество, которое вместе с невыраженными эмоциями находит массу проявлений в культуре. Финляндия — мировой лидер по количеству хеви-метал-групп на душу населения, недалеко ушли и соседи по полуострову. Это своеобразие и мрачные, даже гнетущие темы присутствуют не только в музыке, но и в литературе, кинематографе. Подобные мотивы можно найти и гораздо раньше, в скандинавском эпосе.

Концепция скандинавского счастья кажется вам привлекательной или отталкивающей?