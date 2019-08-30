Сын ликвидатора опубликовал правдивый рассказ отца о чернобыльской аварии. И это гораздо сильнее любого сериала

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В 01 час 23 минуты 47 секунд прогремел взрыв, сотрясший все здание. Когда именно случилась катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, известно вплоть до секунд, а вот причины, по которым произошло ЧП, и хронология последовавших событий до сих пор обсуждаются.

Пользователь твиттера решил рассказать версию своего отца, который был ликвидатором последствий аварии. В треде он написал о работе на Чернобыльской АЭС, эвакуации и последних днях в Припяти. Мы в AdMe.ru внимательно прочитали все эти твиты, и вот самые захватывающие из них.

Уже утром 26 апреля поползли слухи в Припяти, что что-то на станции случилось. Папин друг из нашего припятского дома работал судмедэкспертом. Он первый спросил отца, что случилось. Но сам папа ничего не знал. Они пошли звонить с домашнего телефона на 4-й блок. Никто не брал трубку.

Мы жили в 16-этажном доме в Припяти. Это самое высокое здание в городе. Папа на следующий день выходил на крышу с подзорной трубой, чтобы посмотреть на ЧАЭС. Был виден легкий дымок. Станция была в 3 км от дома. Кто был, тот помнит дом с гербом в центре.

Сразу скажу, папа сериал HBO не смотрел, но, услышав мой пересказ, ответил, что примерно так и было.

Когда автобус вез сотрудников на станцию по дороге мимо 4-го блока, водитель даже остановился, чтобы рассмотреть, что случилось. Так и смотрели, пока кто-то не крикнул: «Что же мы тут стоим, это опасно!»

Ему выдали дозиметр — вот тот, что со штангой. И он ходил с ним по коридорам станции, измерял радиационный фон. Стоит за углом и оттуда выдвигает штангу, меряет — ага, 30 рентген. Дальше идти нельзя. Записывает. И так по всем коридорам.

На нулевом уровне открывает люк, смотрит, а там целая река внизу течет. Это та вода, которой пытались сначала охладить реактор. Не зная, что охлаждать уже нечего. Померил он тут воду, а там от 1 до 3 рентген. Сразу закрыл крышку.

У нас в Припяти был «запорожец», ЗАЗ-968. И когда отец пришел с ночной и самой тяжелой смены, решил не дожидаться официальной эвакуации, а самостоятельно отвезти нас в Киев к родственникам. Пошел в гараж за машиной, а там на входе стоит сотрудник милиции и никого не пускает. Мол, ждите официальной эвакуации. Нельзя.

Напомню, это было 27 апреля. Еще 26-го, как только стало известно об аварии, папа запретил нам выходить на улицу, велел закрыть окна и положить мокрую тряпку под дверь. Помню, я выглянул в окно, а там девочка какая-то гуляет. И я канючил, почему нельзя на улицу.

Эвакуация началась, но автомобиль брать не разрешали — мол, вы будете только создавать пробки, отправляйтесь на автобусе. В итоге отец едва уговорил, чтобы нам разрешили выехать. Кроме нас еще забрали беременную жену судмедэксперта и их детей. Как мы влезли, неизвестно.

Причем всем объявляли, что эвакуация эта ненадолго, на 2–3 дня, а потом назад. Некоторые брали с собой бадминтон, как на пикник. Некоторые даже документов своих не брали.

Потом на «запорожце» папа вернулся назад в Припять, на работу. И по дороге на въезде он встретил коллегу, который был специалистом по насосам. Такие были нужны на станции. На вопрос, собирается ли он выходить, ведь наша смена пришла, его жена заявила, мол, никуда он не пойдет, у нас дети и все такое. Ну окей. В итоге через пару месяцев, когда все узнали, что на ЧАЭС дают пятикратный оклад, он явился на работу. Но отец попросил начальство, чтобы его не брали. В итоге папа его больше не видел. Вот такие герои.

Насчет самого момента аварии. В ту самую смену помимо Акимова, Топтунова, Дятлова и других был еще папин товарищ.

Так вот, он рассказывал отцу, что этот Топтунов буквально месяц назад получил диплом, то есть реально неопытный был. И нажимал на кнопки как попало. Было явно видно, что он делает что-то не то.

Когда случился взрыв, непонятно было, что произошло вообще. И Дятлов действительно посылал людей на разведку. Но он и сам ходил.

Дятлов на самом деле торопился закончить этот эксперимент ночью. Потому что по плану 4-й блок должны были потом остановить на ремонт. Но перенесли начало эксперимента на 10 часов не по их вине, а по вине Киевэнерго. Поэтому никто взысканий не получил бы, если бы не успели.

Да, важную информацию вспомнил. Такие эксперименты уже успешно проводились на других блоках. На 1-м, например. Ну то есть все было окей. А 26 апреля случилась какая-то катастрофическая череда ошибок, приведших к аварии.

Если говорить про причины аварии на ЧАЭС, то отец придерживается мнения, что в первую очередь виной послужили недостатки конструкции реактора РБМК. А уже потом ошибки операторов.