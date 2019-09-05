14 заповедей от психолога для тех, кто хоть раз сталкивался с насилием в семье

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Масштабы домашнего насилия в странах постсоветского пространства ужасают. И это с учетом того, что на дворе XXI век. Это побудило психолога Анастасию Рубцову написать ряд советов своей дочери, которые неплохо было бы взять на заметку каждой матери. Да, впрочем, и любой женщине.

Когда-нибудь моя дочь шагнет из отношений с нами, родителями, в отношения с кем-то другим. Может, решит выйти замуж и родить пятерых детей. Или вообще не захочет никаких детей. Или заведет подружку. Кто знает. Но главное, что там, в этих отношениях, ее безопасность уже не будет зависеть от меня.

И пока она еще здесь, я мысленно составляю для нее свод заповедей. Шью и шью по стежку волшебную рубашку-оберег и молюсь, чтобы она защитила ее, если меня не будет рядом.

Когда она еще немного подрастет, я скажу ей следующее.