14 заповедей от психолога для тех, кто хоть раз сталкивался с насилием в семье
Масштабы домашнего насилия в странах постсоветского пространства ужасают. И это с учетом того, что на дворе XXI век. Это побудило психолога Анастасию Рубцову написать ряд советов своей дочери, которые неплохо было бы взять на заметку каждой матери. Да, впрочем, и любой женщине.
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Когда-нибудь моя дочь шагнет из отношений с нами, родителями, в отношения с кем-то другим. Может, решит выйти замуж и родить пятерых детей. Или вообще не захочет никаких детей. Или заведет подружку. Кто знает. Но главное, что там, в этих отношениях, ее безопасность уже не будет зависеть от меня.
И пока она еще здесь, я мысленно составляю для нее свод заповедей. Шью и шью по стежку волшебную рубашку-оберег и молюсь, чтобы она защитила ее, если меня не будет рядом.
Когда она еще немного подрастет, я скажу ей следующее.
- Если тебя ударили — немедленно собирай вещи. Веди себя так, будто произошло землетрясение: хватай документы, детей, с остальным разберешься позже. Не принимай извинений и покаяний, не вступай в переговоры. Любое «прости меня» завтра обязательно превратится в «ты меня довела». В это болото очень легко упасть, и очень тяжело оттуда вылезти. Не сомневайся, беги.
- Запомни, что любое «ты сама виновата» и «ты меня доводишь» — вранье. На самом деле это означает: «Я знаю, что могу ударить тебя, обидеть, оскорбить и мне за это ничего не будет, поэтому не вижу смысла себя контролировать».
- Ты всегда можешь прийти ко мне. Всегда. В любом состоянии и положении. В слезах и босиком. С ощущением самого жуткого провала в жизни. И я не буду обвинять тебя. Даже если мне захочется сказать: «Я же предупреждала», я запрусь в туалете и скажу эти слова перед зеркалом, сама себе, шепотом. Потому что они не утешают, а только втыкают иголки в открытую рану.
- Если меня не будет — мало ли, родители смертны, — пусть у тебя будут друзья настолько близкие, чтобы у них можно было попросить помощи. Если таких не завелось, ищи помощь, любую, и не стыдись ее принимать. Жалуйся, кричи, рассказывай всем, кто готов слушать. Пусть у тебя будут свидетели, потому что зло творится в молчании.
- Отношения никогда не начинаются с побоев. Первые ласточки выглядят как «ну ты и дура», «какого черта ты вмешиваешься», «да что ты понимаешь», «я сказал, значит, ты идешь». Сначала просьба превращается в приказ. Потом мелкие унижения становятся нормой. Хамство выдается за близость. Никому не позволяй унижать тебя и специально причинять боль. Никогда не думай «я умная, со мной такого точно не произойдет». В эту ловушку проваливались женщины и поумнее нас с тобой.
- Твой враг — ощущение «ну вроде показалось». Сегодня человек ведет себя абсолютно адекватно, а завтра на него что-то находит и он превращается в раздраженного садиста. А послезавтра выглядывает солнышко и все настолько в порядке, что ты облегченно выдыхаешь: «Показалось». Если такое происходит часто, насторожись. Это ощущение — главный симптом, на который можно опираться. В отношениях с таким человеком не заходи слишком далеко, не имей с ним общих детей и общего бизнеса.
- Пусть у тебя всегда будут собственные деньги. Свои источники заработка. Если ты сидишь с детьми, пусть у тебя будет свой счет, финансовая подушка на всякий случай. Обсуди это с партнером до того, как окажешься в декрете. Это очень важно. Когда дети маленькие, мы максимально зависим от партнера и предельно уязвимы.
- Не позволяй, чтобы отношения стали единственным, что есть важного в твоей жизни. Это опасная конструкция. Друзья, работа, спорт, увлечения — пусть все это обязательно будет. Зарабатывай. Учись. Если отношения когда-нибудь рухнут — а это случается чаще, чем хотелось бы, — будет больно. Но лучше, когда рушится одна башенка, а не весь замок.
- Следи за своим здоровьем, заботься о себе, чтобы хватало сил жить.
- Никогда не попадайся в ловушку «все так живут». Это неправда. И я сделаю все, чтобы ты видела семьи, в которых нет насилия и хамства, в которых люди разговаривают друг с другом уважительно, даже когда очень злятся. И сама постараюсь быть для тебя не худшим примером.
- Никогда не попадайся в ловушку «такое только у меня, какая же я дура, как стыдно». Это тоже неправда. Невелика беда — оказаться в ситуации насилия. Беда — застрять в ней надолго, на годы. Тебе не нужна семья любой ценой. Не нужна идеальная семья для суперобложки. Тебе нужно место, где будет хорошо, где тебя смогут поддержать и позаботиться. Оно может выглядеть очень по-разному (это вообще необязательно семья).
- Люди могут меняться. Более того, они постоянно это делают. Нас меняют возраст и опыт. То, что в юности кажется невинным чудачеством, с годами может оказаться психической болезнью или просто скотством. Иногда люди ведут себя очень некрасиво, если понимают, что другой человек от них зависит. Если с тобой такой произошло, не ругай себя, что «не разглядела подлеца раньше». Есть много вещей, которые мы не можем разглядеть, пока они спрятаны глубоко под землей. Действуй, см. пункт 1.
- Экспериментируй, пробуй новое. Новые работы, новые стрижки, новые виды спорта. Новые блюда, новые правила в семье. Новые способы заниматься сексом. Чем больше нового ты можешь впустить в свою жизнь, тем увереннее будешь чувствовать себя в отношениях.
- Поделись этими правилами. Перескажи их подругам. Не оставайся равнодушной, если кого-то обижают и над кем-то издеваются на твоих глазах. Помни: иногда людям немыслимо больно и стыдно просить помощи. И все-таки она им нужна. Может быть, ты окажешься единственной, кто заметит чужую боль, и тогда — не проходи мимо.
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