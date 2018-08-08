Свадебный организатор рассказал о 13 главных ошибках, которые совершают пары при планировании свадьбы

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Когда я работала организатором свадеб, то спустя месяц-полтора спрашивала молодоженов, что бы они хотели изменить в своем празднике. Некоторые отвечали, что оставили бы все как есть, но были и те, кто делился своими сожалениями.

Специально для AdMe.ru я расскажу о самых распространенных решениях, в которых молодожены потом раскаивались. Возможно, этот опыт окажется полезным, если вам еще предстоит пройти через приятное испытание под названием «свадьба».

1. Полагались на традиции

При составлении плана невеста с красными от напряжения глазами пытается вспомнить, что нужно для мероприятия: испечь каравай, заказать голубей, подготовить танец... так, что там еще? Это изначально неправильная позиция, основанная на «как надо», а не на «как хочу». Почитание традиций — это весьма похвально и даже интересно, но важно не перегибать палку. Некоторые из них, например выкуп невесты, давно потеряли свою актуальность. Сегодня многие молодые пары живут вместе до свадьбы, к тому же подъездный квест не приносит радости жениху, а невеста просто проводит еще около часа в нервном ожидании. После праздника молодожены жалеют, что не решились на эксперименты, а пошли по проторенной дорожке.

2. Доверяли профессионализму ведущего

Многим кажется, что чем профессиональнее и лучше ведущий, тем дороже должны стоить его услуги. На самом деле это не совсем так. Вы же не будете брать дорогое и красивое платье, если оно вам не идет? Так и с ведущим — должно быть полное взаимопонимание. Обычно хватает одной встречи и пары видео, чтобы понять, что это ваш человек. После выбора ведущего нужно обсудить программу как можно подробнее, чтобы учесть все интересы и избежать недоразумений. Каждый ведущий пытается провести мероприятие по универсальному сценарию, но все люди разные, и только вы знаете своих гостей.

3. Проводили 2-й день свадьбы

2-й день свадьбы — это, пожалуй, самое распространенное сожаление о потраченных деньгах и драгоценном времени. 1-й день настолько богат эмоциями, впечатлениями и стрессом, что на следующее утро молодожены хотят просто отдохнуть от всего и побыть вдвоем, а гости считают своим долгом их приободрить. В целом 2-й день всегда проходит вяло и вряд ли чем-то запомнится.

4. Устраивали выездную регистрацию в людном месте

Выездная регистрация — это очень красивая и романтичная альтернатива традиционному ЗАГСу. Но некоторые пары устраивают церемонии в памятных и особенных для себя местах (в парках, на берегу реки и так далее), не учитывая того, что там может быть людно. Прохожие могут попадать в объектив и портить кадры, просто глазеть, пытаться заговорить с участниками церемонии или и вовсе бессовестно затесаться в толпу гостей (да-да, и такое бывает). Не давайте себе повода для лишних переживаний и организовывайте регистрацию на закрытой территории.

5. Тратили много времени на поздравления

Огромная череда тостов, торжественных речей и чтения с открыток утомляют и отнимают очень много времени. Чтобы не превращать праздник в «стол заказов», выделите блок поздравлений и больше не возвращайтесь к формальностям, не ставьте акцент на поздравлении и одаривании. К тому же если дать микрофон какому-нибудь двоюродному дяде Боре из Архангельска, то можно ненадолго вздремнуть, пока он вспомнит все ваши детские приключения.

6. Откладывали организацию

Почти все пары думают, что времени до свадьбы еще много и они все-все успеют. Но это иллюзия. Чтобы не рвать на себе волосы в последний момент и не отказываться от своих идей, нужно запомнить одно правило: действовать здесь и сейчас. Подготовка к свадьбе — это как совместная поклейка обоев: без жертв не обойтись. А минимизировать эти жертвы можно грамотным планированием и разделением обязанностей.

7. Экономили на видеосъемке или не нанимали оператора вообще

Экономьте на времени, а не на качестве. Лучше сделать несколько красивых кадров у профессионального фотографа, а важные и особо эмоциональные моменты заснять на видео. Много одинаковых кадров бессмысленны, особенно во время торжества, когда получаются нелепые, непонятные и ненужные фото, в основном с гостями. Хороший оператор же сможет поймать атмосферу праздника и передать ее в ролике, который будет приятно пересматривать даже спустя несколько лет.

8. Брали много алкоголя

Замечено, что количество спиртного на столах сильно влияет на атмосферу праздника. Достаточно одного не знающего меры гостя, чтобы добавить знатную ложку дегтя в вашу церемонию. Если вы хотите создать на своем торжестве теплую, веселую и романтичную атмосферу, то ограничьтесь слабоалкогольными напитками.

9. Приглашали много детей

Однажды 6-летняя девочка подошла ко мне во время свадебной церемонии и сказала: «Мне кажется, я тут уже весь день торчу. Когда мы будем есть торт и поедем домой?» Я не знала, как ей объяснить, что праздник еще толком даже и не начался. Дети очень устают на взрослых праздниках и начинают капризничать. Им скучно, и они требуют внимания. Но если вы все-таки не можете пристроить детей на время свадьбы, то наймите аниматоров. Да, это дополнительные траты, но они избавят вас от хлопот и возможных казусов.

10. Брали всю организацию на себя

Некоторые невесты не доверяют никому и желают контролировать все-все, вплоть до размера каждой розочки в свадебной арке. Нужно ли говорить, что в итоге их накрывает нервный срыв? А я отсчитываю капли валерьянки, пока бедняжки рыдают у меня на плече.

11. Проводили свадьбу на свежем воздухе

Почему-то все молодожены уверены, что в день их свадьбы обязательно будет хорошая погода. Но у природы всегда свои планы на этот счет. Ветер или жара могут испортить ваш внешний вид, ползучие насекомые захотят присоединиться к вашему пиру, а дождь в принципе меняет все. Поэтому после фотосессии и свадебной церемонии лучше укрыться в комфортных условиях четырех стен.

12. Не брали отпуск после торжества

Подготовка к свадьбе отнимает много времени и нервов, поэтому нужно дать себе отдохнуть и просто побыть вдвоем, свыкнуться с новым статусом и распланировать будущее. К тому же медовый месяц ведь не зря так назвали, не правда ли?

13. Не праздновали свадьбу совсем

Свадьба — это, наверное, единственное в жизни событие столь крупного масштаба. Это только ваш день, вы его главные герои, режиссеры и сценаристы. Эмоции, которые вы сможете испытать на свадьбе, не сравнятся больше ни с чем. Молодоженов пугает свадебный бюджет, но не обязательно делать пышную свадьбу, а при грамотном планировании после торжества можно даже остаться в плюсе.

Неважно, какая у вас будет свадьба: на сотни человек или для самых близких, с 5-ярусным тортом или со скромным фуршетом, наденете ли вы наряды от кутюр или влезете в любимые кеды. Все зависит от вкусов и предпочтений. Главное — понять, чего хочется именно вам, и не бояться претворять в жизнь даже самые смелые идеи, не оборачиваясь на то, как там было у остальных. Это целиком ваш праздник, так пусть он будет особенным.

А вы планируете свадьбу? Или уже провели ее? Поделитесь с нами в комментариях своими взглядами на этот праздник.