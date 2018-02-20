Стилисты советуют учитывать 9 правил, чтобы волосы оставались чистыми и объемными дольше
Чем чаще мы моем волосы, тем быстрее они пачкаются. Вырваться из замкнутого круга можно, к примеру, воспользовавшись советом Ким Кардашьян, которая моет волосы раз в 5 дней: «Мы начинаем с начеса в 1-й день, во 2-й день стилист создает мне небрежный образ, на 3-й он разглаживает волосы утюжком. На 4-й день мои волосы обычно гладко зачесаны и собраны в хвост, ну а на 5-й я их мою». Но у стилистов есть и другие секреты и хитрости.
Мы в AdMe.ru собрали 9 советов, которые помогут надолго сохранить волосы свежими и объемными. В конце статьи вас ждет бонус — простой способ определить степень поврежденности волос.
Наносите шампунь профессионально
1. Вода должна быть комфортной температуры. Постойте под душем с минуту и убедитесь, что волосы полностью намочены.
2. Выдавите на ладонь немного шампуня размером с крупную монету, разотрите в руках. Нежными круговыми движениями наносим шампунь на волосы, двигаясь в направлении от макушки и линии роста волос до самых кончиков.
3. Смывание должно занимать вдвое больше времени, чем нанесение. Стилисты рекомендуют смывать шампунь под душем в течение 5 минут. Оставшиеся и высохшие частички шампуня могут привести к тусклому цвету волос и появлению чешуек на коже головы.
4. Завершать мытье рекомендуют ополаскиванием холодной водой: кутикулы укрепятся, волосы сохранят больше влаги и будут блестящими.
Планирование причесок
Планирование прически на каждый день с постепенным усложнением укладки позволяет мыть волосы реже и выглядеть шикарно каждый день.
Настой шалфея
В борьбе за чистоту волос помогут ополаскивания настоями и отварами трав. Шалфей регулирует работу сальных желез, успокаивает кожу головы и лечит воспаления. На 1 литр воды понадобятся 4 ст. л. сухого шалфея — его можно заваривать как обычный чай. Остывшим настоем ополаскивают чистые волосы (затем голову нужно ополоснуть прохладной водой).
График мытья
От ежедневного мытья головы лучше всего отказываться постепенно: со временем интенсивность работы сальных желез уменьшится — им не придется каждый день восстанавливать баланс кожи головы после мытья.
Сухой шампунь — до тренировки
Использовать сухой шампунь после спортзала почти бесполезно: после тренировки волосы уже настолько жирные, что он почти ничем не поможет. Лучше нанести немного спрея перед тем, как отправиться в спортзал, так он поможет поглотить пот во время тренировки.
«График» для наволочки
Спать на чистом белье не только приятно, но и полезно для волос. Постепенно на наволочке скапливаются клетки эпидермиса и остатки косметики, это формирует благоприятную среду для размножения бактерий. Чтобы поддерживать здоровье волос и кожи головы, нужно менять наволочку хотя бы раз в неделю, а если волосы жирные — лучше дважды в неделю.
Лимонад для волос
«Лимонад» для волос помогает устранить чрезмерную сальность, дольше сохранить прическу свежей и объемной, а также создает естественный блеск. Готовить его очень просто: добавляем к 1 литру теплой воды сок, выжатый из 1 лимона. Моем голову как обычно, а затем ополаскиваем этим составом. Лучше лить «лимонад» небольшой струей, массируя второй рукой корни волос.
Высокие прически
Высокие прически дольше сохраняют волосы свежими. Находясь дома, соберите волосы в высокий пучок, а перед выходом распустите. Этот прием также позволит придать дополнительный объем вашим волосам.
Глубокий уход за кожей головы
Все тяжелые ухаживающие средства — маски, бальзамы и кондиционеры — предназначены в основном для концов волос, но есть исключение — маски для кожи головы. Их стоит делать в паре с глубоким пилингом. Увлажненная кожа не будет вырабатывать лишний жир. Лучше всего не размазывать маску по макушке, втирая в волосы, а тщательно наносить по проборам, мягко массируя кожу головы.
Бонус: домашний тест на здоровье волос
Стилист Томас Тоу (Thomas Taw), в числе клиенток которого Сара Джессика Паркер, Блейк Лайвли, Эллен Пейдж и Джуд Лоу, предлагает простой тест, чтобы определить степень повреждения волос. Для этого нужно выдернуть один волос и опустить его в стакан с чистой водой. Если он плавает на поверхности — волосы здоровы; если тонет, значит, требуется восстановление.
А как часто вы моете волосы, чтобы выглядеть привлекательно? Наверняка у вас есть свой секрет, как придать волосам роскошный вид.
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru