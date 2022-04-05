Стилист рассказывает о том, что не нужно стыдиться лишних килограммов. Стоит лишь подчеркнуть свои достоинства

Меня зовут Марина, и я вешу 95 кг. Как вы понимаете, это почти сотка. Заботит ли меня это? Нет. Потому что это всего лишь кем-то навязанные цифры. Главное ведь, как вы сами себя ощущаете в своем теле.

AdMe.ru публикует личную историю и дельные советы от Марины, которые могут воодушевить и придать уверенности в себе.

Есть ли у меня слабые места и так называемые недостатки? Конечно. У меня есть живот и совсем не явно выражена талия. Но при этом фигура выглядит гармонично. Разумеется, рост тоже играет свою роль. Была бы я 150 см, выглядела бы гораздо более полной при своих 95 кг. Но даже если так, возможно, меня бы и это устраивало. Сколько бы мне ни писали гадостей в комментариях, как видите, я не закрылась, я по-прежнему здесь и все еще делюсь своими фото, которые многих так раздражают. Почему? Ну, конечно, все зависит от самооценки. Так как я собой довольна, другие тоже это чувствуют. И, кстати, делают мне комплименты. Но суть этого монолога вовсе не в том, чтобы похвастаться и попытаться доказать всем свою привлекательность.

А в том, чтобы поддержать таких же девушек, как я. Которые не вписываются в кем-то навязанные модельные параметры. Поверьте, полнота многих привлекает. Но если вы из-за нее чувствуете дискомфорт, то, конечно, лучше начать худеть. Кстати, насчет похудения. Недавно я заявила, что хочу похудеть. Но речь не о потере килограммов. Я хотела лишь скорректировать некоторые моменты и подтянуть определенные зоны. Собственно, я в процессе. Это не значит, что я собой недовольна. Это лишь значит, что я стремлюсь к совершенству, но не к чьему-то там, а к своему собственному. Да, в этом совершенстве я все еще полная. Повторю, что я не поддерживаю ожирение. Здоровье превыше всего. Если лишний вес на нем сказывается, безусловно, стоит это учесть. Но любой грамотный врач укажет вам на этот момент. И к нему стоит прислушаться. Не губите свой организм.

Почему-то в комментариях очень много людей (забавно, но в 90 % случаев это женщины), которые думают, что мне очень важно их мнение относительно моей фигуры. Некоторые даже считают своим долгом написать: «Иди в спортзал, хватит жрать!» Обычно такие люди просматривают чуть ли не все статьи на канале и везде пишут одно и то же. Всегда становится смешно от безделья таких персонажей. Кто-то пишет, что, если выкладываешь свои фото, нужно быть готовым к критике. Абсолютно согласна. Но все же критика должна быть подана в корректной форме, и, конечно, она должна касаться темы статьи. Например, автор спрашивает, нравится ли аудитории его или ее фигура. Стоит ли похудеть? Если да, то что нужно для этого делать? Тогда такие комментарии обоснованны. Но все же это по-прежнему не дает людям право опускаться до оскорблений.

Собственно, речь о комментариях я завела потому, что, глядя на меня, вы можете тоже оставаться верными себе. Наплюйте вы на все эти злые языки. Это ваша жизнь и ваше тело. Нравится — делайте! Не прогибайтесь под других. И не позволяйте никому диктовать вам, как жить. И помните: ваше тело прекрасно! Вне зависимости от того, сколько в нем килограмм. Ну а далее я докажу вам, что модными и стильными могут быть и обладательницы пышных форм.

Разрушаем стереотипы! Очень яркие образы для полных (54-й размер)

Я просто ликую: в моду снова вошел цвет! Как же мне надоела вся эта бежевая история, вы не представляете. Конечно, базовые цвета тоже сохраняют актуальность, но как же хочется красок! В образе можно сочетать только 3 цвета? Полным носить яркие вещи нельзя? Эти правила давно устарели. Если вы грамотно составите свой образ, то никаким попугаем выглядеть не будете, и пусть завистники и недоброжелатели говорят что угодно. Они просто боятся. А мы — нет. Да будет цвет!

Некоторые думают, что зеленый с синим или голубым категорически несовместим. На самом деле совместимо все, на что у вас хватит фантазии. Для первого образа я примерила 2 вещи в зеленых оттенках: свитер и пальто. При этом надела голубые брюки. Выглядит ли образ нелепым? Не думаю. Но даже в самых ярких луках есть место и базовым цветам. Перебарщивать все-таки не надо.

А вот сочетание розового и голубого заходит практически всем. Действительно, такие образы смотрятся очень нежно и по-весеннему. Данный комплект я составила все с теми же широкими брюками, которые мне очень понравились и по цвету, и по фасону. К ним подобрала нежно-розовый жакет. Выглядит потрясающе, согласны?

Более сложный по своему цветовому решению образ, который тоже имеет право на существование. Я использовала несколько оттенков розового, синий и цветастую рубашку. Обратите внимание, что в принте рубашки присутствует синий цвет, который хорошо перекликается с яркими лодочками. Жакет и брюки тоже могут быть разных оттенков. Экспериментируйте!

Конечно, вовсе не обязательно сразу кидаться в омут с головой: иногда достаточно начать с ярких деталей. Я надела тельняшку, мои любимые брюки и рубашку а-ля жакет. Обувь и сумка в спокойных цветах. Образ выглядит достаточно просто, но при этом однозначно привлекает внимание.

Следующий образ я составила с платьем-жакетом цвета хаки. Понравились интересные рукава и удачная длина. Чтобы не выглядеть «тумбой», советую подчеркнуть талию акцентным ремнем. К примеру, в данном случае будет хорошо смотреться тонкий ремешок с анималистичным принтом. Выбирайте платье, которое будет сидеть на вас чуть свободно. Никакого «обтягона»! Но и балахон вам тоже не нужен. Отдайте предпочтение золотой середине. С цветом хаки удачно сочетаются оттенки коричневого — я выбрала сумку. Под платье надеваем черные колготки или легинсы, обувь выбираем в тон платью.

Скучное черное или просто темное платье можно сделать интереснее при помощи ремня с крупной пряжкой. Если у вас не очень выраженная талия или широкие бедра, можно скрыть эти маленькие недостатки с помощью удлиненного жакета. Но даже если у вас таких проблем нет, жакет все равно будет удачным выбором. В расстегнутом виде он сделает вас визуально стройнее. Снова берем размер чуть больше, при этом нужно следить за линией плеч.

Тем, кто хочет блистать, хочу предложить еще один интересный образ. Очень понравились широкие брюки чудесного фиолетового цвета. Они будут гармонично смотреться с принтованной блузкой. У блузки V-образный вырез, который красиво подчеркнет вашу грудь. Пояс лучше сильно не затягивать. В качестве верхнего слоя выбираем светлое пальто или шубку из искусственного меха. Они хорошо будут смотреться как в застегнутом, так и в расстегнутом виде. В помещении пальто можно накинуть на плечи. Завершит образ берет. Обувь, конечно, можно поменять.

Платья с запáхом подходят практически для любого типа фигуры, выгодно подчеркивая все ее достоинства. Я выбрала модель кирпичного цвета. Думаю, что все заметили интересный ремень с длинной бахромой. Такая вещь сразу сделала образ запоминающимся. В качестве верхнего слоя на этот раз выступила дубленка (запомните: она не должна сковывать движений) и сумка в тон. Обувь — актуальные светлые сапоги на небольшом каблуке.