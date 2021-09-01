Стилист показала, как удачно подчеркнуть достоинства своей фигуры и скрыть ее недостатки

Стилист Анастасия Михайлова уже 10 лет занимается подбором вещей, которые помогают скрывать недостатки фигуры и подчеркивать ее достоинства. На своей странице она делится секретами выбора одежды, которая идеально подойдет женщинам с любой фигурой и позволит каждой девушке ощущать себя еще более привлекательной.

Мы в AdMe.ru вместе с Анастасией узнали, как удачно подобрать одежду, которая спрячет живот и скорректирует пропорции. А еще выяснили, как рассчитать идеальный для себя размер сумки.

Джинсовая куртка

Укороченная модель акцентирует бедра, удлиняет ноги, вытягивает силуэт при наличии вертикали. Хорошо подходит для невысокого роста. В паре с широкими брюками увеличит бедра. Удлиненная модель скроет бедра, создаст вертикаль, которая поможет вытянуть силуэт. Удлиненная модель с поясом акцентирует талию, но тут нужно быть осторожнее, если у вас широкие бедра. При контрастном образе укорачивает ноги. Стандартная длина сохраняет пропорции и всегда показывает все как есть: есть бедра или «ушки» — такая модель их подчеркнет. Скрывает живот и даже помогает подчеркнуть талию. Но она не создана для коррекции.

Широкие брюки и джинсы

Широкие модели джинсов (слоучи) подходят далеко не всем. Защипы в зоне живота и объемный крой могут визуально увеличить верхнюю зону, «смазать» линию талии, если она не достаточно выражена, и сделать акцент на животе. Застегнутый жакет со слоучами увеличивает бедра. Широкий ремень, кроп-топ и расстегнутый жакет — лучшее сочетание для этого образа.

Широкие брюки и удлиненный жакет будут отлично сочетаться, если выбрать брюки, прилегающие в зоне бедер. Тогда силуэт получится плавным и женственным.

Чтобы такие джинсы не стали кошмаром, который превратит фигуру в необъятный прямоугольник, стоит отказаться от широкого и объемного верха, тонких ремешков, удлиненного или укороченного широкого верха и массивной обуви. А носить их лучше с кроп-топом в сочетании с жакетом или же с прилегающим или заправленным верхом, широким ремнем, каблуками или изящной обувью.

Колготки

Черный верх в этом образе контрастирует и «разрезает» образ. А плотные черные колготки визуально полнят и укорачивают фигуру. Если заменить верх на светлый и выбрать черные прозрачные колготки, ноги будут выглядеть стройнее и весь образ будет смотреться легче.

Образ в едином цвете — единственный вариант для фантазийных колготок. Допустимы нейтральные цвета и фактуры. Такие колготки забирают внимание на себя, а короткая юбка усиливает акцент, добавляя образу вульгарности. А вот «закрытый» образ и активная деталь в виде таких колготок добавит образу дерзости и стиля.

Длина юбки

Юбка чуть выше щиколоток или до середины голени удлиняет ноги даже при контрастной обуви. Обувь в тон юбки стройнит и визуально делает ноги длиннее.

Длина юбки чуть ниже колена при высокой посадке сохраняет естественные пропорции фигуры. Контрастный верх и обувь при этом укорачивают рост. А вот юбка и обувь в один тон создают единую вертикаль, что делает образ лаконичным.

Косуха

У косухи довольно необычный воротник и декор, поэтому закрывать все это многообразие дизайна объемным шарфом не стоит. Если необходимо закрыть шею, используйте только тонкий шелковый платок, который сделает лаконичный акцент и не отвлечет внимания от куртки.

Трубы, бойфренды и модели, «висящие в зоне паха», в сочетании с косухой — это давно устаревший прием. Он очень утяжеляет нижнюю зону. Брюки могут быть широкими, но должны прилегать в зоне паха.

Ремень

Чтобы создать более стройный силуэт, наденьте с платьем ремень в тон и немного выпустите ткань сверху. Так вы создадите объем над ремнем, добавив образу «воздуха». Контрастный же ремень привлечет внимание к области талии и животу.

Широкий пояс в тон брюкам не только акцентирует линию талии, но и удлиняет ноги. Контрастный тонкий пояс визуально сделает талию шире и укоротит ноги.

Пояс в тон помогает очертить силуэт, но не подчеркивает талию. Его можно приравнять к тонкому ремню, который делает талию и бедра шире, но за счет единого цвета подчеркивает силуэт. Тонкий ремень подойдет женщинам до 44-го размера при наличии выраженной талии. Его можно носить с длинным платьем в пол, которое создает вертикаль и удлиняет силуэт. В прилегающем образе тонкий ремень будет полнить. Оптимальная ширина ремня — 3,5–4,5 см. Массивная пряжка тоже может добавить объема. Если нужно скорректировать талию, то лучше выбрать классическую пряжку. Широкий ремень лучше работает в объемном или полуприлегающем образе.

Как скрыть округлость в зоне живота

Лучше всего в коррекции зоны живота — это гладкая и плотная ткань. Декор в зоне живота (юбка с оборками, брюки с защипами) поможет скрыть только легкую округлость. Но если живот объемный, такие детали еще больше это подчеркнут. Принт всегда увеличивает зону живота и бедер.

Высокая посадка не всем подходит: взгляните на фото выше. Исходить лучше из пропорций. Если необходимо, к примеру, скрыть небольшой живот, то поможет широкая резинка со средней посадкой (не путаем с низкой) даже при заправленной свободной футболке. В случае довольно объемной округлости не стоит выбирать юбки и брюки на широкой резинке со сборкой: она акцентирует внимание на животе.

Идеальный размер сумки

Для чего это нужно определять? На фоне слишком маленькой сумки фигура выглядит полнее и шире. Особенно это заметно на женщинах размера плюс. Поэтому, чтобы выбрать сумку не только по принципу модности, красоты, функциональности, но и правильного размера, можно воспользоваться формулами. Формула расчета для сумки кросс-боди: объем бедер ÷ 2 — 10–15 см. Формула расчета для сумки-шопера: объем бедер ÷ 2 + 10–15 см.