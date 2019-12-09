Советы опытной Снегурочки о том, как подарить ребенку незабываемый Новый год и не переплатить

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Привет! Меня зовут Валентина, и я много лет работала организатором и ведущей детских праздников. Новогодний сезон приносил мне больше всего денег. А все потому, что люди готовы сильно переплачивать, чтобы порадовать своего ребенка. Но на самом деле для идеального Нового года не нужен огромный бюджет, если вы знаете некоторые хитрости и готовы проявить креативность.

Я расскажу читателям AdMe.ru, как подарить ребенку праздник, о котором он будет с теплотой и благодарностью вспоминать, даже будучи взрослым.

А у вас Дед Мороз настоящий?

Когда дети смотрели на меня широко открытыми глазами, полными доверия, я была готова вывернуть перед ними карманы. Конечно, встречались всякие, но чаще ребятишки все-таки верят в Деда Мороза и Снегурочку. Поэтому родителям важно не сломать эту хрупкую веру и выбрать «настоящих» сказочных героев. Вот несколько советов: Не ищите артистов на сайтах бесплатных объявлений. Там вы найдете много дешевых, но ненадежный вариантов. Обычно это люди, которые просто купили костюмы и решили подзаработать. На мой взгляд, лучше вообще никого не звать, чем кого попало.

На мой взгляд, лучше вообще никого не звать, чем кого попало. Не заказывайте аниматоров на сайтах, которые предлагают только Дедов Морозов и Снегурочек. Обычно их создают мошенники или те, кто сходил на бизнес-тренинг и научился писать сайты-однодневки. Все отзывы, фотографии там фальшивые либо бессовестно скопированные у других агентств.

Надежнее всего заключить договор с агентством по организации праздников. Там вы можете выбрать определенных артистов из каталога, костюмы, программу. Желательно сделать это еще в сентябре-октябре — так есть шанс получить скидку и забронировать нужную дату.

Если вы хотите сэкономить, то можете найти артистов напрямую, например в социальных сетях. На своих страничках они выкладывают портфолио. Но никогда не соглашайтесь на предоплату, если Дед Мороз не зарегистрирован как ИП. Даже если он кажется вам очень ответственным и хорошим.

Даже если он кажется вам очень ответственным и хорошим. Дед Мороз — это волшебник, поэтому детям очень нравится, если он умеет колдовать. Вы можете пригласить Деда Мороза — фокусника или Снегурочку, которая покажет элементы научного шоу с сухим льдом. Только не переборщите с креативностью, пусть сказочные герои будут похожи на себя.

Старайтесь приглашать артистов, которые внешне будут напоминать тех аниматоров, что поздравляли вас в прошлом году. Если год назад к вам приходил Дед Мороз в синей шубе, а в этом году придет в красной, то у ребенка может случиться истерика. Вряд ли вам удастся убедить его, что Дедушка просто переоделся. Для детей это очень важно, правда.

Если не дома, то где?

Детские центры, театры и агентства праздников в предновогодний сезон предлагают купить билет на их представление. Обычно это дешевле, чем пригласить артистов на дом, но есть несколько нюансов. При выборе нужно учитывать возраст, характер и интересы вашего ребенка. Для малышей до 4 лет нужно выбирать что-то камерное. Хорошо подойдут небольшие театры, куда приглашают не больше 20 зрителей. Дети такого возраста больше доверяют куклам, чем переодетым взрослым. Но рекомендую избегать ростовых кукол и шумных, активных развлечений, чтобы не напугать ребенка.

Но рекомендую избегать ростовых кукол и шумных, активных развлечений, чтобы не напугать ребенка. Театры с большой сценой — хороший вариант для детей старше 4 лет. Ребенок уже сможет отсидеть все представление. Отличный вариант для скромных детей-интровертов. Но если ваш ребенок крутится как юла, то не пытайтесь усадить его на стул и заставить на что-то смотреть. Есть много активных аниматорских программ с играми, квестами, танцами — там он выпустит свой пар, а вы немного отдохнете.

Старайтесь покупать билет, в который уже включен подарок. Многие агентства, чтобы сэкономить и снизить стоимость билета, предлагают родителям самим об этом позаботиться. Выходит, что при встрече с Дедом Морозом кто-то может оказаться обделенным. Мне не раз приходилось вытирать слезы ребенка, который думал, что он хуже остальных или вообще плохой, ненужный, нелюбимый, раз Дедушка про него забыл. Это серьезная травма для малыша, поэтому отнеситесь к этому с вниманием, пожалуйста.

раз Дедушка про него забыл. Это серьезная травма для малыша, поэтому отнеситесь к этому с вниманием, пожалуйста. Современные дети уже в 3-м классе могут чувствовать себя взрослыми и оскорбиться, что их привели на детскую елку. Поэтому, чтобы не расстраивать ребенка, можно выбрать сюжетный квест, мастер-класс или тематическую экскурсию.

Школьные и детсадовские утренники — головная боль каждой мамы

Чтобы не упасть в грязь лицом, родители тратят кучу сил, времени и денег, чтобы подготовиться к муниципальной елке. Учат стихи, репетируют танцы, мастерят поделки, придумывают наряды — и все ради 1–2 часов, которые вряд ли вызовут у ребенка восхищение. Лучше приберегите свой пыл для семейного праздника, но все же учитывайте несколько нюансов. Первая елка в детском саду — всегда стресс для ребенка. Особенно если рядом не будет мамы. Поэтому подготовьте сына или дочь, поиграйте дома с игрушечными Дедом Морозом и Снегурочкой. За несколько дней до утренника рассказывайте в подробностях, что будет происходить, какие игры, песни услышит ребенок.

Особенно если рядом не будет мамы. Поэтому подготовьте сына или дочь, поиграйте дома с игрушечными Дедом Морозом и Снегурочкой. За несколько дней до утренника рассказывайте в подробностях, что будет происходить, какие игры, песни услышит ребенок. Я искренне не понимаю, зачем родители покупают детям костюмы, которые те наденут 1 раз. Ведь можно взять шикарный наряд напрокат. Или вообще объединиться с кем-то, у кого утренник в другой день.

Я заметила, что в школах стали реже наряжаться на Новый год. Родители одевают детей просто в красивые платья или брючные костюмы. Несколько раз наблюдала, как 2–3 ребенка, одетые снежинками или пиратами, выглядели нелепо среди всех остальных из класса . Бедные ребята не знали, куда деться. Их мамы либо наплевали на дресс-код, либо просто решили поступить по-своему и подставили своих детей. Мне приходилось выкручиваться и делать ребят в костюмах своими помощниками (якобы так было запланировано), чтобы уберечь их от насмешек.

. Бедные ребята не знали, куда деться. Их мамы либо наплевали на дресс-код, либо просто решили поступить по-своему и подставили своих детей. Мне приходилось выкручиваться и делать ребят в костюмах своими помощниками (якобы так было запланировано), чтобы уберечь их от насмешек. Муниципальные елки часто подрывают веру детей, потому что, например, у переодетой воспитательницы может неожиданно съехать парик. Да и вообще, не может же быть столько Дедов Морозов, он же один-единственный. Поэтому я объясняла детям, к которым приходила в гости, что Деды Морозы в школах, садах и торговых центрах — помощники настоящего . Они следят, как ведут себя дети, подслушивают, о чем они мечтают, а потом все рассказывают главному Дедушке. А тот уже приходит к ним домой и дарит подарки. Ребятишкам мой рассказ казался логичным, и они больше не сомневались в том, что мы с напарником «самые настоящие» из всех.

. Они следят, как ведут себя дети, подслушивают, о чем они мечтают, а потом все рассказывают главному Дедушке. А тот уже приходит к ним домой и дарит подарки. Ребятишкам мой рассказ казался логичным, и они больше не сомневались в том, что мы с напарником «самые настоящие» из всех. Бывает, что одноклассники подшучивают над теми, кто верит в Деда Мороза. И нередко пытаются вывести старого волшебника на чистую воду. Рассказывать ребенку правду или поддерживать веру в сказку — личное дело каждого родителя. Но однажды нам удалось обратить на свою сторону целый класс. Прелестная девочка лет 7 всех уверяла, что Дед Мороз настоящий, а шустрый мальчик захотел доказать ей обратное и стянул с артиста бороду. Но мой напарник опытный, поэтому свою короткую, но настоящую бороду заранее красит гримом и припудривает. Мальчик очень удивился, извинился, а девочку, похоже, потом зауважали.

Семейные традиции как из доброго фильма, только не выдуманные

Я считаю, что Новый год — это праздник для детей. Раньше он был для меня работой, а отмечать его я начала только с появлением ребенка. Хочется стараться, чтобы малыш поверил в новогоднее чудо, в сказку, тогда и взрослые начинают верить вместе с ним. Я подсмотрела у своих бывших клиентов душевные новогодние традиции и поделюсь самыми интересными из них. Одна мама каждый год просила детей написать письма для Деда Мороза. Потом приглашала в канун Нового года аниматоров и отдавала им конверты. Артисты доставали письмо, перечитывали вместе с детьми и дарили подарки.

Девочка лет 5 однажды взяла меня за руку и показала гирлянду в виде прищепок. На ней были фотографии, рисунки, стикеры. Принцесса в голубом сверкающем платье объяснила, что они с родителями вспоминали все самое лучшее, что случилось с ними за год, и с благодарностью развесили на этих прищепках.

Родители 6-летнего Саши положили в мешок Деда Мороза не подарок, а записку. Мы сначала опешили. В смысле, подарить ребенку кусок бумаги? Но Саша оказался готов к такому повороту. На листочке была загадка. Отгадка — подоконник. Там еще одна загадка — и так раз 8. В итоге подарок висел на елке, спрятанный внутри шара. Это был ошейник, а на нем выгравирована кличка. Родители сказали: «Ну что, зови своего друга». Мы вместе с Сашей громко, что есть мочи звали щенка. Когда он выбежал, то счастью ребенка не было предела. Признаться, я тоже не смогла сдержать слез.

Но Саша оказался готов к такому повороту. На листочке была загадка. Отгадка — подоконник. Там еще одна загадка — и так раз 8. В итоге подарок висел на елке, спрятанный внутри шара. Это был ошейник, а на нем выгравирована кличка. Родители сказали: «Ну что, зови своего друга». Мы вместе с Сашей громко, что есть мочи звали щенка. Когда он выбежал, то счастью ребенка не было предела. Признаться, я тоже не смогла сдержать слез. После поздравлений и подарков папа достал из-под елки мешок и предложил всем вытащить по записке с предсказанием. В моей было написано, что в наступающем году ко мне прилетит сова с письмом из Хогвартса. Что ж, до сих пор не теряю надежды.

У нас с Дедом Морозом был мешок с двойным дном, чтобы достать подарок как бы из ниоткуда. Один раз родители предложили написать на бумаге то, что хочет получить каждый член семьи. Листочки скомкали, бросили в мешок. Мы сказали волшебные слова — и (о чудо!) вместо записок в мешке лежали подарки.

Обычно мы развлекаем гостей, но однажды было наоборот. Нас усадили в красивые кресла — почти троны — и показали сказку, в которой участвовала вся семья. Мама была злой колдуньей, дочь — капризной принцессой, папа — королем, дедушка — добрым чародеем, младший сын — принцем, бабушка аккомпанировала на фортепиано. Старший сын сам сочинил и читал сказку. Они сами подготовили костюмы, смастерили декорации. Потом все актеры получили по шоколадному «Оскару».