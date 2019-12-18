Сотрудница морга рассказала о своей профессии и призналась, в какую погоду больше всего работы
Если о нюансах какой-нибудь профессии люди узнают охотно (необычная или «вдруг пригодится»), то о трудовых буднях работников морга в основном стараются даже не думать. Ведь в нашем сознании благодаря фильмам уже сложилось определенное представление об этом месте. На самом деле бóльшая часть работы там — это гистология, изучение тканей органов живых людей.
Героиня сегодняшней публикации AdMe.ru — личность неординарная. Анастасия Сунцова работает старшим лаборантом в патологоанатомическом отделении. Она решительно развенчивает популярные мифы о морге и делится историей, как неожиданно для самой себя попала в эту профессию.
- Привет! Меня зовут Настя, мне 29 лет. Живу в маленьком городе Глазов Удмуртской Республики. У нас с мужем 2 детей — дочка и сын, а еще бенгальская кошка Марта. С детства я мечтала стать врачом. В медицинскую академию поступить не получилось, так что пошла в колледж на фельдшера. После учебы попала в детскую поликлинику участковой медсестрой. Там было тяжело и скучно, я не видела своего развития как медика.
- Потом меня пригласили в бактериологическую лабораторию. Параллельно я еще училась на лаборанта. Если бы не оптимизация здравоохранения и не объединение больниц, наверное, так бы там и работала. Но больницы объединяли и, по слухам, брали не всех. Первой на вылет была я, потому что не соответствовал сертификат.
И тут как раз мама (она тоже медик) встретила знакомого патологоанатома. Он сказал ей, что им очень нужен лаборант.
- Мне предложили руководящую должность. Обсудили с заведующей все нюансы, и я согласилась.
Коллектив принял меня неважно, здесь лучше подойдет слово «отвратительно». Учитывая то, что я пришла из совсем другой области медицины, знания по гистологии были минимальными. Да еще и с первого дня меня поставили начальником над людьми, которые проработали в этой области больше 40 лет. Никто не собирался меня учить и объяснять, как работать. Но сама работа мне очень нравилась, поэтому я твердо решила, что справлюсь. И справилась.
Наша работа требует повышенной концентрации внимания на всех этапах
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На вырезке (вырезается орган, и сотрудники патолого-анатомического отделения подробно описывают его цвет, размер, толщину, что видно в разрезе, плюс берут образцы тканей для изучения — прим. AdMe.ru) мы работаем в шапочках, масках, перчатках, сменном халате и фартуке. Над столом включена вытяжка. Ответственность несет каждый — от санитара до врача.
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Санитар готовит кабинет, раскладывает направления в том порядке, в котором стоят баночки с материалом. Подает врачу материал. Важно не перепутать ни баночку, ни бланк с анализом.
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Лаборант собирает кусочки, которые нарезает врач, считает их, нумерует, укладывает в специальные кассеты для гистологической проводки. Ему тоже ни в коем случае нельзя отвлекаться.
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Врач описывает внешний вид, разбирается с материалом, режет на кусочки, решает, нужно ли оставлять запас. Запас материала необходим для спорных случаев. Например, если в направлении стоит один диагноз, а на выходе врач не видит его в микроскоп, тогда поднимают запас и процесс повторяется снова.
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Очень важно во время этих манипуляций быть внимательным и сосредоточенным, желательно не отвлекаться. Вырезка обычно проходит с утра, поэтому, если вы звоните мне в это время или что-то пишете и ждете срочного ответа — не ждите, не отвечу и телефон в руки не возьму.
Не так давно заметила связь количества наших пациентов с погодой
- Раньше я не верила в связь с погодой, магнитными бурями, но сейчас уже начинаю задумываться, что она все-таки есть. К моему удивлению, в мороз и жару покойных будет мало либо вообще не будет.
- Но вот в межпогодье будет завал в буквальном смысле слова — складывать некуда. Дождь, переход от плюсовой температуры к минусу и наоборот. Резкие перепады (например, с —25 °С до —10—15 °С) тоже влекут большое количество смертей. В магнитные бури смертность также возрастает.
- В эти периоды в первую очередь страдают пожилые. У многих начинает скакать артериальное давление, наблюдаются сбои в работе сердечно-сосудистой системы, люди, страдающие хроническими заболеваниями, не выдерживают.
Когда люди заходят в морг, они ожидают услышать запахи покойников
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Вообще люди боятся к нам заходить. Почему-то уверены, что зайдут и сразу споткнутся об умершего, либо представляют, что вдоль стен стоят каталки с телами, накрытыми простынями. Думаю, это все из-за фильмов. Такого быть не может. Тела хранятся в трупохранилище, в него — отдельный вход, толкучки нет, никто не пересекается.
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Но все же запах есть — смешение совершенно разных ароматов, специфический такой, въедается в одежду. Не скажу, что он неприятный, но и не цветочки. Пахнет реактивами (так не должно быть, но у нас плохо работает вытяжка). Сам парафин, которым заливают материал, тоже специфический: не едкий, слегка уловимый запах. Ну и секционный зал. Когда нет вскрытий, там чисто, обрабатываются стены, потолок, пол, включаются бактерицидные лампы.
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В основном я уже привыкла к запахам, но, если долго не была на работе, сразу ударяет в нос. Ну а в секционном зале просто стараюсь не обращать внимания, хотя не всегда получается. Иногда подкатывает, но держусь. Мой личный лайфхак: берешь вату, смоченную нашатырным спиртом, и нюхаешь ее. Она перебивает все, да еще и сознание в ясность приводит.
То, что в морге занимаются только покойниками, — стереотип. Большая часть работы — гистология на живых людях
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К примеру, как быть, если во время операции в больнице хирург находит опухоль и не знает, доброкачественная она или злокачественная? Если злокачественная, то нужно удалять бóльшую часть органа или весь орган, а если доброкачественная, можно обойтись «малой кровью». Для таких случаев придумали срочные гистологические анализы. Многие, наверное, слышали термин сito (цито)?
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Итак, врач увидел у пациента подозрительное образование во время операции и сомневается. Нам из больницы поступает звонок о том, что скоро привезут цито. И мы начинаем готовиться к встрече материала. Методика совершенно отличается от той, по которой мы работаем. Если там нужно было выдерживать препараты длительно и при повышенных температурах, то тут, наоборот, кусочек замораживается и режется на микропрепараты с помощью криостата.
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Хирург удаляет часть подозрительного объекта, и нам везут материал через весь город так быстро, как это возможно. Врач-патологоанатом делает макроскопическое описание, затем из большого кусочка берет маленькие, с которыми уже начинает работать лаборант. Не буду описывать всю методику, но в течение 20 минут мы должны дать ответ хирургам.
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Драйв и ответственность в этот момент зашкаливают. Вот тут важна командная работа: каждый должен знать свои обязанности и четко их выполнять. Конечно, отделения ургентных служб постоянно работают в таком режиме, но мы же не они, поэтому волнуемся и всем сердцем переживаем за результат.
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Кстати, ту часть опухоли, которую привезли, никто не выкидывает. Мы ее опускаем в формалин и ведем полный цикл гистологической проводки, еще и запас оставляем на год. Ну а на следующий день ждем, когда привезут удаленный орган с той операции, и тоже запускаем его в проводку.
Я думаю, в любом профессиональном обществе есть специфический сленг. Ну и мы не исключение
- Проводка, растворился в проводке — гистологическая проводка (от сочетания «проводить материал через разные растворы»).
- Сырой запас — запас материала с вырезки, хранится в формалине в течение 1 года.
- Опарафинилась — пролила на себя жидкий парафин.
- Тележка, телега — есть у нас одна каталка для покойных, обычная, как во всех стационарах для живых людей, но настолько старая, что больше похожа на телегу.
- Аленка — способ завязывания платка на покойных (как на известной всем шоколадке).
- Перерезать — так говорят врачи нам, лаборантам, когда считают, что парафиновый блок порезан плохо (в срезы не попали важные структуры ткани).
- Заливать — процесс приготовления парафиновых блоков, заливка кусочков в жидкий парафин.
- Перекладывать — нет, это не про умерших. Это перекладывание связок с материалом в разные растворы в проводке.
- Холодильник — место, где хранятся тела.
С холодильником случилась у нас веселая история
- Дело было этой весной, в канун дня рождения нашей заведующей. Тогда наше отделение делилось на 2 лагеря: молодежь (мы) и немолодежь. Так вот, молодежь решила поздравить заведующую как-то необычно, интересно. Решили отправить ее на поиски клада по запискам, которые тоже нужно найти.
- Спрятали записки в разных местах. Важным условием было искать так, чтобы никто не догадался, что она что-то ищет. Особо не заморачивались, прятали так, чтобы нашла: в каком-то журнале, в батарее, в холодильнике, на подоконнике, за дверью и т. д.
- Настал день рождения, она пришла на работу, нашла первое задание и начала искать. Мы с невинным видом сидим, работаем тихонько, ухмыляемся. Вдруг приходит вся красная, смеется, сказать ничего не может.
- Оказывается, увидев надпись, что следующая подсказка в холодильнике, она пошла не на кухню, а в холодильную камеру — трупохранилище. Идет и сердится на нас: как так можно было — среди покойников записки прятать. Благо ее встретила санитарка (она знала про розыгрыш) и объяснила, что это совсем не тот холодильник.
Как попасть в морг на работу
- Для того чтобы человека взяли на работу в патолого-анатомическое отделение, нужно медицинское образование: врач-патологоанатом, фельдшер-лаборант либо медицинский лабораторный техник, санитар (медицинское образование не требуется, но нужно удостоверение младшей медицинской сестры либо удостоверение санитара), медрегистратор (нужно окончить курсы, правда, не все отделения могут себе позволить такую должность). Для принятия на работу нужно пройти медосмотр, включая психиатра и нарколога.
- Я по образованию фельдшер, переучивалась на медицинского лабораторного техника и доучивалась на гистолога — итого 3 средних образования.
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Моя должность в патолого-анатомическом отделении называется «старший фельдшер-лаборант». Оплата труда как у всех, есть доплаты, смешные. Моя зарплата отличается от зарплаты коллег на ₽ 2 тыс. Но мне очень нравится всем этим заниматься, я развиваюсь, и пока меня все устраивает. Наверное, это и есть энтузиазм.
Героиня публикации — наглядный пример того, как целеустремленный человек неожиданно для себя может освоить довольно специфическую профессию. А у вас случались подобные повороты в карьере?
Фото на превью suntsova_anastasiya_ / Instagram