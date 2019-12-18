Сотрудница морга рассказала о своей профессии и призналась, в какую погоду больше всего работы

К примеру, как быть, если во время операции в больнице хирург находит опухоль и не знает, доброкачественная она или злокачественная? Если злокачественная, то нужно удалять бóльшую часть органа или весь орган, а если доброкачественная, можно обойтись «малой кровью». Для таких случаев придумали срочные гистологические анализы. Многие, наверное, слышали термин сito (цито)?

Итак, врач увидел у пациента подозрительное образование во время операции и сомневается. Нам из больницы поступает звонок о том, что скоро привезут цито. И мы начинаем готовиться к встрече материала. Методика совершенно отличается от той, по которой мы работаем. Если там нужно было выдерживать препараты длительно и при повышенных температурах, то тут, наоборот, кусочек замораживается и режется на микропрепараты с помощью криостата.

Хирург удаляет часть подозрительного объекта, и нам везут материал через весь город так быстро, как это возможно. Врач-патологоанатом делает макроскопическое описание, затем из большого кусочка берет маленькие, с которыми уже начинает работать лаборант. Не буду описывать всю методику, но в течение 20 минут мы должны дать ответ хирургам.

Драйв и ответственность в этот момент зашкаливают. Вот тут важна командная работа: каждый должен знать свои обязанности и четко их выполнять. Конечно, отделения ургентных служб постоянно работают в таком режиме, но мы же не они, поэтому волнуемся и всем сердцем переживаем за результат.