В 19 лет я потеряла все волосы из-за алопеции, но смогла принять свою особенность и полюбить новую себя

Меня зовут Анна, и 7 лет я живу с тотальной алопецией. В 19 лет я побрилась наголо, когда стало ясно: волосы не сберечь. Помню, как я растерянно разглядывала себя в зеркале, а парикмахер говорила, что у меня красивый череп. Я натужно улыбалась. А после ревела навзрыд, держа в руках первый парик. Это сейчас я размышляю об этом спокойно: ну подумаешь волосы, ведь есть блондинки, брюнетки, а есть лысые — и что? Но тогда для меня, юной студентки, это была трагедия.

На нас в AdMe.ru история Анны произвела сильное впечатление, поэтому мы попросили девушку рассказать подробнее про новый образ, реакцию окружающих и принятие себя.

Как все началось

В 2013 году, когда я училась на первом курсе Уральского федерального университета, у меня начали выпадать волосы. Сначала на затылке появилось лысое пятно, о котором мне рассказали друзья. У меня были густые волосы, и сама бы я заметила его не сразу. Естественно, я испугалась и пошла к доктору, который назначил различные обследования. При этом волос на моей голове становилось все меньше и меньше, а через несколько месяцев у меня не осталось вообще никаких волос на голове и теле. Врачи поставили диагноз «тотальная алопеция», правда, так и не смогли назвать причины этого аутоиммунного заболевания. Мне предложили начать принимать гормоны, но не смогли гарантировать, что это поможет росту волос. Поскольку это была бы борьба не с причиной, а с симптомами, от гормонов я отказалась.

Новый образ

На одном из первых приемов у врача-трихолога я с отчаянием спросила: «Неужели я совсем останусь без волос?» Тогда мне даже сложно было произнести слово «лысая». Однако через несколько месяцев я побрилась налысо и решила, что буду носить парики. Конечно, потеря волос сильно повлияла на мой имидж. Сперва я даже смотреть на себя в зеркало без неприязни не могла. До алопеции у меня были длинные густые волосы — то, что было определяющим в моей внешности. Я носила высокий хвост, косы. Когда волосы начали сыпаться, решила их сбрить, и я не знала, как быть с новым образом. Как себя воспринимать, как себя вести. Первое время я носила парики: сперва это было непривычно, потом я вошла во вкус и воспринимала смену париков как игру, но потом осознала, что это не мое, мне некомфортно.

Я не могла ходить в парике, но и не могла ходить без него — в этом и был весь конфликт. Спустя время я смогла чередовать парики и платки, шапки. А позже и совсем от париков отказалась. Выбор одежды тоже менялся. Например, сперва я чаще носила джинсы, рубашки, футболки. Сейчас в моем гардеробе и женственные платья, и что-то спортивное — ни в чем себя не ограничиваю.

Насчет макияжа. У меня нет ни ресниц, ни бровей. Поэтому еще в первые месяцы алопеции я сделала татуаж бровей. А вообще весь мой макияж — это стрелки и тени. Ничего особенного.

Реакция друзей и близких

Мне повезло, что самые родные и близкие приняли меня такой, какая я есть. Хотя, конечно, и перед друзьями я не сразу могла появиться без парика. У меня был приятель, который поддерживал меня во время моих обследований и походов ко врачам, но, когда он узнал, что я не буду пить гормоны для роста волос, он не принял мое решение. То есть новая я ему не понравилась. Это стало дополнительным поводом для переживаний.

Еще мне было трудно преодолеть внутренний барьер и прийти, например, в университет лысой или вообще выйти на улицу такой, какая есть. Для этого потребовался внутренний ресурс и время. Конечно, однокурсники заметили, что у меня изменилась внешность, правда, они не задавали лишних вопросов. Но как-то нам нужно было представить проект про любую социальную группу, к которой общество относится неоднозначно. Сначала я думала рассказать про сыроедов, но в итоге подготовила презентацию о людях с алопецией, а в конце показала на экране свою фотографию. После выступления многие подошли ко мне, поддержали и сказали, что это был крутой поступок.

Реакция незнакомых людей

Конечно, в мой адрес были и есть грубые реакции и нелепые шутки. Когда только столкнулась с алопецией, конечно, я остро реагировала на любые мнения. Со временем включается фильтр: я не замечаю негатива, а если он открыто проявляется — игнорирую или, если чувствую, что надо ответить, отвечаю. Шутки могу подхватить, бывает, и сама их инициирую. Мне кажется, сейчас я больше сталкиваюсь с положительной реакцией. Наверное, так кажется, потому что негатива не замечаю. Образно говоря, каждый улавливает то, на что настраивает свой внутренний радар. А вообще незнакомые мужчины часто задают мне вопрос: «Девушка, а как вы так идеально голову бреете?» Увы, но никакого дельного совета я им не могу дать. Кстати, не могу сказать, что испытываю дефицит мужского внимания — кто-то изначально принимает меня такой, какая я есть, а кого-то именно эта моя особенность и привлекает.

Принятие себя

На 4-м курсе я поехала учиться в Чехию по обмену, и так получилось, что именно эта поездка сыграла немаловажную роль, стала катализатором процесса принятия себя. Именно в Чехии я совсем отказалась от парика. Училась быть собой. И для этого были благоприятные условия: окружение молодых ребят из разных стран, поддержка друзей. В Европе действительно несколько другой менталитет: никто не акцентирует внимание на том, как ты выглядишь, тебя ценят таким, какой ты есть.

А вообще мне помогли все: друзья, родные, психолог. Это наш общий путь, и каждый сыграл свою роль. Друзья и родные принимали каждый мой шаг, поддерживали любое мое решение. Это очень важно. Принятие себя — это путь, который каждый должен пройти самостоятельно. И если есть рядом те, кто готов пройти с тобой рядом этот путь без назиданий, вовремя подставив плечо, это дорого стоит. Мне в этом повезло. И конечно, без психолога я бы тоже не справилась: он помогал мне не запутаться в своих рефлексиях, задавал правильные и порой неудобные вопросы, мы вместе обсуждали какие-то моменты, и таким образом мне удалось быстрее пройти этот сложный этап принятия.

Как я живу сейчас

Сейчас мне 26 лет, я переехала в Санкт-Петербурге и работаю редактором: сотрудничаю с издательством и участвую в других проектах. Думаю, мой образ никак не влияет на мою работу, но и абсолютно точно не вредит: я занимаюсь тем, что нравится. А еще благодаря новой внешности меня иногда приглашают поучаствовать в различных съемках. Как правило, это эпизодические истории, но было несколько крутых проектов, в которых я участвовала, например в показе коллекции DIVIDUUM дизайнера Яниса Чамалиди. Для меня это было важным событием и частью моей истории принятия себя.

Совет девушкам, которым сложно принять себя и относиться к своей внешности с любовью

Все начинается с любви к себе. Ведь по большому счету никто нас любить не должен и не обязан. Когда вы чувствуете в себе уверенность, свою привлекательность — это почувствуют и другие. Не сравнивайте себя ни с кем. У каждого свой путь, не обесценивайте то, что у вас есть. Во всем можно найти какую-то выгодную сторону. Думаю, сперва важно принять как данность свою внешность, все, что вам в ней нравится и не нравится. Затем изучить внимательнее свои ресурсы и возможности: что стоит изменить или подчеркнуть, а что нет. Исходя из своего опыта поняла: бывает, то, что вам изначально в себе не нравилось, может стать вашей особенностью и изюминкой.