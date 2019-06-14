Слесарь из Перми днем чинит трубы, а по вечерам шьет платья для конкурсов красоты

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У многих из нас есть хобби, которое радует сердце в свободное от работы время. Кто-то рассказывает о нем во всеуслышание, а кто-то держит его в тайне. А вот слесарь Игорь Касев никогда не скрывал, что любит шить, и благодаря такому нестандартному сочетанию своих занятий стал местной звездой.

Автор AdMe.ru побеседовал с Игорем и предлагает вам узнать его историю.

Что привело вас к такому увлечению? В младших классах преподаватель труда предложила всем мальчикам сшить сумочки для одноклассниц. Я загорелся этой идеей больше всех — попросил маму найти мой старый рюкзак для материала, сделал из него выкройку и начал шить. Процесс шел гораздо сложнее, чем сейчас: у меня не было хорошего оборудования и навыков. Но результат все равно всем очень понравился. После этого я уже не бросал шитье никогда. Умудрялся заниматься им даже на уроках, как бы это ни влияло на успеваемость. Уже после истории с сумочками мама рассказала мне, что мой прапрадед был портным. Возможно, все это в совокупности и породило мою тягу к шитью. Я сразу понял, что после школы отправлюсь в швейное. Просто не смог бы иначе.

Как с таким образованием вы угодили на водоканал? После швейного училища я проработал в нескольких ателье, но долго в них не задерживался. Там не было ни творчества, ни заработка. Такое положение дел привело меня на работу в охрану водоканала, где я и пробыл 5 лет. Работать нужно было сутки через трое, поэтому у меня оставалось много времени на шитье. Я брал только интересные мне заказы, шил до зари, а потом переодевался в форму охранника и шел на работу. Через 5 лет мне предложили должность слесаря. Оклад был выше, и я тут же согласился. Многому приходилось учиться, но этого я никогда не боялся. С тех пор прошло уже 12 лет. Несмотря на сложности, шить я не прекращал и уделял любимому делу все свободное время.

Как отнесся коллектив к вашему занятию? Многие уже знали меня и даже пользовались моими услугами. А раскрывалось все просто: застолье, разговоры по душам. Хотя сам я не пью и не курю, но никогда не скрывал, чем занимаюсь. Были разные мнения на мой счет, но чаще все подколы говорились в шутку. Хорошо помню случай, когда мы окапывали трубу и было очень много песка. Мужики тут же предложили дать мне самую толстую иглу вместо лопаты, чтобы я справился быстрее. Сложно ли совмещать профессии? Сложно. Работа слесаря забирает много сил. И порой после работы приходится заставлять себя начать заниматься любимым делом. Но когда я беру в руки инструменты, я забываю об усталости. Непросто сохранить ткани в хорошем виде с руками слесаря. Многих клиентов смущало это сочетание — мозолистые огрубевшие руки и тонкие деликатные ткани. Но я регулярно делаю маникюр и ряд других процедур для рук, чтобы не испортить материал.

Какие заказы чаще всего вам поступают и каковы принципы вашей работы? Мужики с работы чаще обращаются с ремонтом. Редко кто из них может заказать костюм, хотя я и с этим могу справиться. Женщины заказывают в основном платья. Что касается принципов, то главный — это отсутствие спешки и обмана. Если я не могу чего-то сделать, то не буду браться за заказ, чтобы заработать. Так же и со скоростью. Качество не терпит торопливости. Насколько нам известно, помимо пошива обычной одежды, вы занимаетесь подготовкой конкурсных платьев. Расскажите о вашей работе для международного конкурса красоты в Китае. История началась во время моего третьего участия в качестве модельера для конкурса «Миссис Пермь». На одном из этапов женщины должны выходить на подиум в платьях от местных дизайнеров. Путем жеребьевки ко мне и попала одна из конкурсанток. Обычно знакомство с моделью происходит на специальном мероприятии, но я не смог на него попасть. Поэтому мы договорились встретиться прямо на моей работе, пока у меня был перекур. Просто представьте картину: вылезший из траншеи, грязный по уши модельер и хрупкая девушка-модель, которая едет на очередную репетицию. Мы обсудили фасон, и я сделал ей платье с вышивкой в виде стрекозы. Конкурс она не выиграла, но получила право поехать на международный конкурс в Хайнане, поскольку победительница отказалась. Там она тоже не одержала победу, но была довольна результатом. А мою работу заметили, и чаще стали поступать более дорогие заказы.

Какой самый яркий комплимент своему труду вы можете вспомнить? В основном это эмоции. Кто-то может просто сказать «спасибо», а кто-то бросается на шею в радостной истерике. Бывает всякое. Радует, что многие понимают, какой труд я вкладываю в каждое платье. Ведь некоторые из них (особенно когда дело касается вышивки) я делаю по несколько месяцев, для того чтобы модели надели их лишь один раз для конкурса. Кто вас вдохновляет? Зиад Накад, Эли Сааб, Зухаир Мурад, Тереза Хельбиг. Очень много нахожу общего в их стиле со своим.

Вы думали о том, чтобы оставить профессию слесаря и полностью посвятить себя пошиву одежды? Конечно думал. Но ателье в Перми — это скорее ремесло, нежели творчество. Я хочу создавать новое в удобном для себя темпе, чтобы клиент мог гордиться вещью, а не просто ремонтировать одежду или быстро шить в ущерб качеству. Но такого высокого запроса, который обеспечил бы мне хороший заработок, пока нет. Что можете посоветовать тем, кто боится пойти навстречу своим увлечениям? Неважно, насколько тяжела дорога к цели и какая она. Самое главное — двигайтесь, не останавливаясь. Наберитесь терпения, сил, и вперед!