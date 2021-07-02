Что такое «синдром последней черешни», который, как тень, преследует едва ли не каждую любящую маму

Каждая женщина, став мамой, начинает по-другому смотреть на свою жизнь. Она готова подарить своему ребенку все лучшее, будь то самый большой кусок торта или представление, на которое бы с радостью хотела попасть в детстве сама. Она хочет сделать свое чадо счастливым. Но при этом нередко совсем забывает о себе.

Нам в AdMe.ru очень понравился откровенный текст Александры Чканиковой на канале проекта Family Tree, который с лихвой раскрывает эту душещипательную тему.

Когда я родилась 35 лет назад в предперестроечном Советском Союзе, маму пришла навестить в роддоме ее тетка Ольга Павловна, по тем временам небывалая модница и красавица. Бездетная. Она принесла маме гостинец — кулек спелой черешни. «Можно-можно, пока молоко не пришло», — дружелюбно сказала медсестра. Мама, крошечная, юная, только что родившая и страшно голодная, принялась уплетать черешню, а тетка вдруг с глубокой грустью произнесла:

— Ешь, детка, ешь, в каком-то смысле это твоя последняя черешня.

— Да ладно, тетушка, откормлю, и снова можно будет, — весело ответила мама.

— Дело не в этом. Теперь ты мать. Каждый вкусный кусок, который у тебя есть, будет уже не совсем твой. Ты захочешь всегда пихнуть его ребенку.

Мама рассказала мне эту историю только однажды, когда я сама была беременна старшей дочкой. Теперь я вспоминаю ее каждый раз, когда в Москве появляется черешня. Сколько себя помню, мама всегда несла мне первые ягоды, даже если везти далеко, даже если это ее кто-то угостил. Со всех вечеринок и банкетов приносила мне в салфетке все, что могла унести: конфету, пирожок, дефицитный персик, интересную мармеладку, кофейную жвачку. — Кусок в горло не лезет, — объясняла мама. — Я тут осетрину ем, а как же вы с Машей? А как вам было бы вкусно, если бы вы тоже ели... Мама покупала мне книжки, которых не было у нее в детстве. Тащила меня с собой на выставку, чтобы я, четырехлетняя, тоже могла увидеть Кандинского и Шагала. Брала меня с собой на море — плевать, что уже ноябрь и место в купе всего одно. Будила меня ночью, чтобы показать огромные южные звезды.

У нас в семье это назвали «синдром последней черешни». Он прекрасен и ужасен. Прекрасен потому, что позволяет растить самых счастливых детей на свете (как мы с сестрой), и еще он связан с таким острым чувством любви, что кажется, сердце сейчас разорвется. А ужасен потому, что твоя, по-настоящему твоя черешня, действительно, осталась в далеком прошлом и твое сердце всегда не на месте. Ты боишься недодать, недодарить, не разделить какое-нибудь удовольствие с ребенком.

Обожаю мамину тетку, которая и после той черешни приезжала в гости и привозила два кулька чего угодно — мне и маме. «У ребенка должна быть здоровая мать», — приговаривала она, следя, чтобы мама не запихала мне в рот угощения из своего кулька, подливая ей какао, отправляя на концерт, отпуская куда угодно развеяться и побыть себе хозяйкой.

Не знаю, страдала ли тетка от своей бездетности, но она была права, как ни одна мать: у каждой мамы независимо ни от чего должна всегда оставаться в жизни радость, которую она со спокойной душой ни с кем не обязана делить. Спокойно наслаждается чем угодно, понимая, что у детей точно все есть — или будет, когда придет пора. Каждая мама с «синдромом последней черешни» должна хотя бы раз в году купить себе мороженое и съесть его, не вспоминая о ребенке. Поехать в отпуск без детей — и без угрызений совести. Погулять по парку и прокатиться на карусели, потому что ей этого сейчас захотелось, а не за компанию и не ради детей. У ребенка должна быть здоровая мать!