С Новым годом, наши любимые читатели!

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До самого волшебного праздника осталось всего ничего. Мы уже настроились на новогоднюю волну: нарядили в офисе елочку и развесили гирлянды. Но какой же это был бы Новый год, если бы мы не поздравили вас — тех, ради кого мы каждый день приходим на работу?

Спасибо вам за то, что вы смеялись, умилялись и узнавали новое вместе с нами. Вы помогаете нам становиться все круче и круче, а еще в уходящем году вас стало больше! Спасибо вам за все это, друзья!

AdMe.ru делает куча людей, одержимых добром. К сожалению, обычно они остаются «за кадром». Мы решили восполнить пробел — в этот раз вас поздравит ну почти вся наша братия.