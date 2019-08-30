Русская жена египтянина рассказала о том, как на самом деле живется нашим в арабских семьях

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Лена замужем за египтянином и живет в «гареме» уже 10 лет. Когда-то она хотела стать космонавтом, актрисой и парфюмером и мечтала жить в тепле и у моря. По-видимому, судьба решила, что истинной является только последняя мечта.

AdMe.ru изучил профиль Лены, чтобы разобраться, как живется славянским женам в Египте, как складываются их взаимоотношения в семье и обществе и насколько соответствуют правде стереотипы о женщинах-мусульманках.

Мое детство не было радужным приключением

В школе меня били и унижали за мою полноту. В 11 лет я похудела на 25 кг за лето и боялась глотать даже слюни, думая, что они калорийны. В школе одноклассники меня не узнали. В 17 лет я поступила на психфак, в 21 устроилась на работу в турагентство, а в 25 уехала работать в Египет. Когда в первый раз я побывала тут в 2002 году, я влюбилась без памяти в эту страну, в ее историю и море — во все. В марте 2009 года на туристической выставке MITT я получила два предложения о работе на ресепшене — в отеле Radisson в Шардже (ОАЭ) и в Golden 5 в Хургаде (Египет). Условия и зарплата отличались в несколько раз: даже моя мама, которая вообще была против моего отъезда из России, взглянув на предлагаемые в Шардже условия работы, сказала: «Подписывай и лети с богом!» Но я ни разу не бывала там до этого, и было как-то страшно лететь туда на работу, не зная страны; да и сердце мое больше лежало к Египту. В общем, я решила, что годик поработаю в Египте в отеле, наберусь опыта и потом уеду в Эмираты. После короткого курса обучения меня отправили работать в Emerald Golden 5.

Меня сразу предупредили об опасности

Мне сказали, чтобы я была аккуратна: в отеле работают два молодых менеджера, которые славятся своими романами с приезжими девушками-туристками. Но, видимо, аккуратностью я не отличаюсь, потому что через год один из них стал моим мужем! Он начал проявлять по отношению ко мне излишнюю заботливость: делал подарки, дарил цветы, покупал продукты, просил написать СМС, как дойду до комнаты, которая была в 5 метрах от дороги, где он меня высадил. Он мне сначала не нравился внешне: казалось, такой страшненький и на обезьянку похож. Даже думала «пристроить» его какой-нибудь московской подружке — ведь хороший человек, и ухаживает красиво, и с чувством юмора. Но подружка так и не нашлась, а он своим отношением ко мне вызвал ответные чувства и симпатию. Сначала мы просто дружили — гуляли по Хургаде, ездили в Каир. А потом решили пожениться. Так сбылись мои мечты: живу в тепле, море недалеко, из окна даже вид на песочную гору — хотя и не на море, но зато песок перед глазами каждый день!

Когда родилась первая дочка, мы жили в отеле

Мой муж работал в этом отеле, а я жила как королева, только тогда не осознавала этого. В номере делал уборку персонал, ели мы в ресторане, каждый день отдыхали с дочкой на пляже. Помню, ставила коляску около моря, а сама что-нибудь читала, лежала и смотрела на море. И думала, что так сильно устаю! Когда я забеременела сыном, мы все еще жили в отеле. Но потом муж уволился, мы переехали в квартиру, и тут на меня свалился быт, готовка, уборка и младенец. Готовить я толком не умела, дочке Джаннет было почти 3 года, появилась детская ревность, плюс колики, и бессонные ночи, и все «прелести» материнства. Я была готова все бросить и сбежать в Москву. Может, и уехала бы, если бы не маленький Адам, ведь у него еще даже не было российского гражданства. Потом заболела моя мама, мы сделали гражданство сыну и полетели в Россию все вместе. Болезнь мамы нас заново сплотила. Постепенно наши отношения переросли в стадию уважения и дружбы, а рождение третьей дочки отразилось на них в лучшую сторону. Благодаря детям у каждого из нас розовые очки разбились вдребезги, но зато мы пришли к настоящей любви и принятию друг друга со всеми изъянами.

Мой муж — прежде всего любящий отец, готовый исполнить любой детский каприз, а иногда и не только детский

Муж просто обязан знать, кто и что сегодня ел и как и чем покакал (ну, кроме меня, конечно). Он помнит все, что касается детей: знает, когда и кому делать прививку, какой у кого размер, покупает им одежду сам. Когда Адам попал в больницу, он не отходил от него, успокаивал во время уколов и капельниц, мыл и подмывал его. Даже я так не переживаю за детей, как он. Недавно были в магазине одежды. Он взял детей и дал мне возможность походить самой и выбрать себе что-нибудь. Я ходила минут 40, набрала вещей и пошла в примерочную. Позвала мужа оценить. В ответ на это он передал с дочкой совсем другие вещи для меня. В итоге, когда я померила то, что он выбрал, оказалось, что на мне все сидит идеально. Он подсказывал: «Вот под это у тебя дома есть штаны, и это будет сочетаться... а платок я тебе потом куплю». Короче, мы купили все, что предложил он, а из того, что выбрала я, я не взяла ничего! Ну идеальный стилист!

Меня иногда спрашивают, какая я жена по счету

Я единственная жена! Наш «гарем» состоит из меня, троих моих детей и двух кошек. И, скорее всего, так и останется, так как мой муж не олигарх, чтобы иметь нескольких жен. Нашей религией вопрос многоженства отрегламентирован: муж обязан относиться ко всем женам одинаково во всем. То есть если одной колечко — остальным тоже будь мил подарить; одной машину — и остальным по машине. И каждая должна жить в своем жилище, все в одном доме проживать не могут: переубивают ведь друг друга из-за бытовых вопросов. В общем, надо быть достаточно обеспеченным человеком, чтобы иметь нескольких жен.

Вы тоже думаете, что я приняла ислам из-за мужа?

Это произошло еще до знакомства с ним. Никто не может принудить другого человека принять религию. Как можно заставить поверить во что-то, если нет этой веры? Я не понимаю тех дам, которые якобы принимают ислам ради будущего мужа. Зачем это лицемерие? Кому от этого будет хорошо? Кстати, мусульманин имеет право жениться не только на мусульманке, но и на христианке или иудейке.

Не знаю, смогла ли бы я жить со свекровью постоянно

Возможно, быт бы убил все хорошее между нами со временем: все-таки видение хозяйства у нас разное. Но я считаю, что моя свекровь — золотой человек! Она любитель накормить всех и вся, готова позаботиться, когда нужно. Когда я только познакомилась с семьей мужа, я старалась помогать его маме на кухне, мыть посуду, убирать со стола. Она принимала временами мою помощь, но в основном меня жалели: отдохни, еще успеешь. Когда я забеременела, меня стали жалеть еще больше: сядь, отдохни, а то ноги отекут. Родила — «иди лучше ребенком займись»; если он спит — «посиди, отдохни». И так по кругу 7 лет подряд: беременная — отдыхай, родила — отдыхай. А все кухонные дела лежат на другой невестке. Она тоже беременела и рожала, но ее однако так не опекали. Я думаю, тут играет роль языковой барьер тоже. Я хоть и говорю по-арабски, но неидеально, поэтому им легче меня оставить в покое, чем что-то объяснять.

Я домохозяйка, но дома не «пристегнута»

Мы ходим гулять с русскими девочками, которых тут очень много, ходим на детские площадки с детьми, в кафе, общаемся, попивая чай, кофе или свежевыжатый сок, — в общем, проводим досуг, как и все остальные представительницы прекрасной половины человечества.

В Египте нет такого понятия, как сохранение беременности

Тут не госпитализируют, если только не начались роды. В случае если обнаружились какие-то проблемы с течением беременности, лечение назначают амбулаторно. Первую дочку я рожала в Москве. По приезде меня, с моими отекшими ногами, сразу же положили на так называемое сохранение на сроке 35 недель, и я, не выйдя еще из депрессии от разлуки с мужем, впала еще в одну, оказавшись в больнице. В Египте я рожала в частном госпитале. Роды стоили в районе 2 тыс. египетских фунтов, то есть около ₽ 7–8 тыс. В эту стоимость входили пребывание в палате со всеми удобствами, врач, услуги неонатолога, обслуживание. Я делала что хотела: ходила, танцевала, стояла в душе, который был прямо в палате. Еще там были телевизор, кровать и диван для сопровождающих. Здесь не вмешиваются в родовой процесс — оставляют за роженицей право вести себя свободно в период схваток. По моей просьбе они максимально не мешали естественному течению родов. Меня никто не стимулировал, не заставлял лежать на кушетке с КТГ, как это делали в Москве. Да и вообще тут не делают КТГ. Насколько мне известно, в России это возможно, только если рожать по контракту в рамках программы «Естественные роды», когда врачи не будут лишний раз влезать в процесс. И это опять же очень дорого. И у меня не было дилеммы, с кем оставить детей, пока я в больнице. Они были со мной в палате. А для меня, как для матери-наседки, это жирный плюс.

И все же в моей жизни был период, когда я всерьез была готова бросить все и уехать

Раздражало все: грязь, египетский менталитет, насекомые... Особенно насекомые. Они тут такие назойливые! Мы в шутку говорим, что такие же приставучие, как и египетские мужчины. Чего я только не пробовала: мелки, спреи, борную кислоту — ничто их не брало. Я о насекомых, не о мужчинах! Или тараканы размером с мышь! Наверное, весь дом слышит мои оры, когда такие заходят к нам домой... Мало того, они еще и летают! У них есть крылышки, и они могут порхать по квартире и налететь на человека. Египет — страна третьего мира. На улицах можно увидеть много грязи и бедности. К этому привыкаешь, но некоторые моменты меня до сих пор убивают в их ментальности. Например, это их обращение «Я бэт» — «Эй, девка!». Так они могут позвать и девочку, и девушку... Для них нормально, а меня это нереально раздражает! Еще бесят некоторые моменты в уборке. Например, они могут с легкостью протереть стол той же тряпкой, которой мыли пол, или положить грязную обувь на детские мягкие игрушки, или обуться там, где только что мыли, — а квартира вся в пыли после песчаной бури!

Если вы одинокая или даже замужняя девушка, женщина или бабушка (особенно если вы полненькая и светленькая) — будьте уверены, вы звезда!

Да, вы это непременно почувствуете, поэтому, если у вас проблемы с самооценкой, — welcome to Egypt: вас засыплют комплиментами, а уверенности в себе вам хватит на всю жизнь! Вас обязательно позовут замуж, даже если вы замужем, — главное, чтобы муж был не с вами на момент предложения руки и сердца. Конечно, как и везде, здесь встречаются хорошие и плохие люди, но есть вещи, которые их объединяют. Прежде всего, египтяне — очень гостеприимный и дружелюбный народ. Для гостя им ничего не жалко, они угощают всегда только лучшим, что у них есть в доме, поделятся даже последним. Никогда не упрекнут, если вы или ваш ребенок что-то разбили или пролили; с улыбкой скажут: «Маалеш!» («Ничего страшного!») — и будут дальше потчевать всякими вкусностями. И еще — обижаться, если вы не доедите, и звать «букра» («завтра») прийти опять, чтобы снова потчевать до отвала... Если вы сделаете комплимент египтянке по поводу ее нового колечка, то она вам скажет: «Худи́!» («Возьми!») Конечно, все всегда отказываются, и я не пробовала еще воспользоваться такой добротой и действительно принять подарок. Если вы приехали в Египет с ребенком, будьте готовы к тому, что его засюсюкают и зацелуют. Если вы пришли в магазин за продуктами и у вас вдруг случайно не хватает или вообще не оказалось денег — это не беда, маалеш! Вам без труда отдадут ваши покупки, если вы пообещаете, что занесете деньги потом или завтра. И, как ни странно, все возвращают долги.

В Египте многие верят в то, что если держать дома кошку, то женщина не сможет забеременеть

Они боятся токсоплазмоза, который переносят кошки, но толком не понимают, как он передается и что это вообще за болезнь. Поэтому из поколения в поколение передается притча об опасности кошек для беременности. Когда я полетела в Москву рожать первую дочку, мои египетские родственники очень переживали, что моя девочка будет бесплодной, так как у моей мамы дома на тот момент было 5 кошек. Я как могла успокаивала их тем, что всю жизнь прожила с кошками, можно сказать, родилась среди них — и все же смогла забеременеть. Во вторую мою беременность они тоже переживали, поскольку у нас дома в Хургаде тогда была пара котеек. Но ведь забеременела же, говорила! Но и в третью беременность все повторилось, хоть я и была живым доказательством абсурдности их переживаний: у нас тогда было 3 кошки, и это никак не предохранило от беременности!

Некоторые египтяне ласково называют детей «ибн ель кяльб» (дословно: «сын собаки») или «бинт ель кяльб» («дочь собаки»)

Либо просто «кяльба» («собачка»), либо «кяльба суганнана» («мелкая собачонка») — ну это уже любя, так сказать, типа нашего «котик». Мои слова о том, что, если в России кого-то назвать «сучьим сыном», люди оскорбятся, проходят мимо ушей. У нас ведь бывает, что мамочки ласково зовут своих деток «сладкими попками» или «какашечками» в случае провинности — и это воспринимается нормально. Ну а в Египте вашу «сладкую попку» назовут «сучьим сыном». Можно, конечно, «отомстить» и назвать их ребенка за какую-нибудь шалость «тыз лязиза» (собственно «сладкая попочка»), но, боюсь, тогда я получу по макушке за такие фразочки! Египтяне очень добры по отношению к детям. Даже чересчур, я бы сказала. Иногда их доброта раздражает — например когда незнакомый человек лезет целовать моего ребенка или когда они руками теребят щечки или гладят ручки моей Джуди, которая постоянно их потом облизывает.

По случаю рождения ребенка здесь дарят подарки — в основном золото

Когда рождается девочка, дарят детские золотые браслетики, серьги и колечки. Ну серьги еще можно надеть малышке, хотя иногда они огромные для ребенка, но вот кольца? Их дарят на маленькие детские пальчики, но ребенку это некомфортно, а в более взрослом возрасте, после годика, малышка с легкостью может потерять колечко. Поэтому все наши колечки лежат и ждут своей участи — пойти на переплав. Маленьким мальчикам тоже иногда дарят золото в виде браслетов, объясняя это тем, что они еще дети. Кто не в курсе, ислам запрещает мужчинам носить золото. Это исключительно женский металл. Египтяне любят есть из одной тарелки, но разными ложками. Для меня было настоящим шоком в начале моего знакомства с семьей мужа, когда они усаживались за низкий напольный столик и ели руками или лепешкой, зацепляя ею еду, или ложкой, но из одной чаши. Поэтому сначала я просто старалась поесть до того момента, пока чья-то ручонка не залезла в общую тарелку, а потом «наедалась» и отказывалась есть дальше. Когда я рассказала о своих чувствах мужу, он просто попросил у мамы для меня отдельную тарелку. В нее мне накладывают еду, и я даже ем на кровати, вместо того чтобы сидеть согнувшись в три погибели на полу. Вот она, изнеженная европейская душа!

Многие египтяне верят в чудо-майку от всякого недуга

В Египте царствует миф о том, что можно застудить животик. Поэтому почти все египтяне носят майку под одеждой — даже если на улице +50 °C. Ведь «без нее можно простудиться под кондиционером»! Моя свекровь была в шоке от того, что я не надеваю детям под футболку маечку «аля ляхма» («прямо на мясо»)! Зима в Египте — это когда на улице днем +20–23 °C, а ночью — +10–15 °C. Для местных жителей это настоящий морозец! Они укутываются в пуховики, под которыми еще несколько слоев одежды, ватные штаны, вязаные шапки, а на ногах неизменно шлёпки на босу ногу. А бывает, едешь в такси египетской зимой, когда на улице +25 °C, водитель сидит укутанный — зима же! — и, естественно, ему становится жарко. И тут он врубает кондиционер, чтобы охладиться. А ты сидишь на заднем сиденье и «дубеешь»! У меня складывается впечатление, что для местных жителей потеть — это норма. Поэтому когда зимой температура снижается и они не потеют, они надевают 10 слоев одежды, чтобы вспотеть и словить дзен! И детки тоже при любой погоде всегда укутаны. Когда я гуляю, египтянки часто обращают на меня внимание, так как я ношу дочку в слинге. Они используют только руки, «кенгуру» и очень-очень редко коляски. Если на улице Хургады идет мама с коляской, то почти сто процентов это наша соотечественница или другая иностранка.

Женщин в Египте зовут по имени старшего ребенка

Раньше меня звали Джаннет в общественных местах, а когда появился сын, то его именем. Леной меня называют только дома или подружки на улице. Если мы где-то в публичном месте с мужем или свекровью, меня зовут только Умм Адам («мать Адама»), а чаще всего просто Адам. И я откликаюсь. Наверное, скоро на это имя будем оборачиваться мы оба — я и сын. Тут дело не в том, что женское имя позорно или что-то еще. На Востоке считается, что имя женщины должно быть чем-то личным и никто не вправе женщину так фамильярно называть при других людях или выкрикивать ее имя, подзывая к себе. А обращение «мать того-то» считается очень достойным и уважительным. Прошу заметить, что не только женщин так зовут — мужчин тоже. Так, в магазине свекровь зовет свекра Амр, а это имя моего мужа, так как он старший сын в семье. Даже мой муж иногда зовет свою маму в общественном месте Амр, то есть своим же именем. Между собой мужчины называют друг друга «яуа́д» / «уо́ля» («пацан») или «брынц» («принц»). Ну и, конечно, «сучьими детьми» тоже зовут время от времени! А любя они называют друг друга «аху́ями», что в переводе с арабского означает «брат мой».

Скучаю ли я по родине? Сама не знаю точного ответа

Иногда меня тянет на родину, когда вижу знакомые места на фото, вещи, напоминающие детство и родителей. Хочется повидать близких. Но, приезжая в Москву, я уже и улицы-то не узнаю: отсутствуя там пару-тройку лет, уже можно и не понять, как к дому родному подъехать! К тому же и я изменилась. Мои друзья замечают, что я не соответствую своему «хиджабному» образу. Зная меня в жизни, мои шуточки и открытость в общении, они удивляются: как так? Ведь если я в закрытой, почти «монашеской» одежде, то и вести себя должна по-другому. Но если я надела хиджаб по религиозным соображениям, это не значит, что я должна стать кем-то не тем, кем являюсь. В общем, можно было бы на пару дней туда сгонять: погулять по родным местам, увидеться с друзьями — да и обратно в Египет! Все-таки дом там, где тебе хорошо и где есть близкие, которые тебе рады и тебя ждут!