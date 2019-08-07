Русская девушка переехала жить в США со своей собакой и рассказала о вещах, которые до сих пор ее поражают

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Последние 2 года тревел-блогер и бывший редактор Cosmopolitan Ирина Голдман вместе со своей хаски Спейс путешествуют по миру. За приключениями девушки с собакой следят уже более 500 тыс. подписчиков в Instagram. Сейчас сладкая парочка исследует Америку, и девушка публикует вдохновляющие фотографии, рассказывает о жизни в США и развенчивает мифы об этой стране.

Мы в AdMe.ru тщательно изучили профиль Ирины, просмотрели более 1 500 сочных снимков и готовы поделиться явками и паролями.

Из провинции в столицу

Дом я покинула уже в 17 лет. После школы поступила в университет в Самаре. Родители не могли снимать мне квартиру, а жить в общежитии в комнатушке 3 на 3 метра с общественным душем и туалетом не хотелось. Так я начала работать. Ходила по подъездам, пытаясь продать жильцам домофоны. Потом попала в местный журнал, научилась верстать страницы и освоила графические программы. Они пригодились уже в Москве, когда с 20 000 рублей в кармане я поехала покорять столицу.

Портфолио и провинциального трудолюбия хватило, чтобы попасть в журнал Cosmopolitan. Потом вместе с мужем поехала покорять Америку. В США я начала вести блог. Уже через год он стал приносить мне неплохой доход от рекламы, курсов по копирайтингу и сторонних заказов на тексты и креатив.

Чем хороша Америка

В США не любят говорить о плохом. Не перетирают истории о бездомных, не транслируют в прайм-тайм любительскую съемку драки в День ВДВ. Здесь говорят о том, что хорошо, или о погоде. Сначала хочется скрыться от «белозубых оскалов». Это слишком непривычно. Спустя полгода начинаешь улыбаться случайным прохожим и иногда даже здороваться с ними. Казалось бы, это такая мелочь, но она дает невероятный заряд. В Америке людям действительно все равно, как ты выглядишь, и это прекрасно. С детства я поклонница «пляжного стиля» — так я называю образ а-ля бомж. Люблю гулять со Спейс в дутых тапочках, растянутом трико, худи и шапке на одно ухо.

Я кайфую от умения американцев не учить жизни. Когда я делала этот кадр, ни один из 100 прохожих не сделал замечания, что собакам вредно есть мороженое или что нельзя мучить животное. Если ты ляжешь в вечернем платье на землю или выйдешь в мороз в купальнике, максимум, что прохожие могут сделать, — поднять вверх большой палец. Не судить и не учить других — великое искусство. А вот когда вы делаете что-то противозаконное, все работает наоборот. Написано нельзя — значит действительно нельзя. И правила для всех одинаковы, вне зависимости от кошелька. Когда меня в Москве пару раз останавливали работники ГАИ, я вспоминала, что «можно решить вопрос иначе», только когда штраф уже лежал в бардачке. Здорово, когда люди живут по законам.

В случае если вы зашли на чужой не огражденный участок, хозяева смело могут вызвать полицию, которая, кстати, приезжает быстрее отечественной скорой помощи или пожарных. В жилых районах одноэтажной Америки очень часто можно встретить табличку Neighbourhood Watch, что означает «соседский дозор». Если соседи заметят подозрительную активность, они непременно сообщат в полицию и помогут друг другу. Мы с собакой частенько лазаем по чужим огородам, но прежде спрашиваем разрешения. Ни один американец ни разу не отказал нам в просьбе сделать пару кадров, а многие советовали лучший ракурс и разрешали забираться на ступеньки и даже залезать на деревья.

В Америке приносить продукты «на стол» — негласное правило. Если вы идете на ужин к американцам, то нужно заранее согласовать с хозяйкой список блюд, которые вы собираетесь приготовить. Местные приносят еду прямо в кастрюлях, обмотав их полотенцем, чтобы блюдо оставалось горячим, и потом забирают свою посуду домой. Если же вас пригласили на барбекю, не забудьте купить стейки или сосиски для себя и 1–2 куска «на стол». Ну и конечно, комбуча. Просто обожаю этот напиток из чайного гриба. А еще цветы в супермаркете за $ 5–12, которые стоят в вазе неделями, Starbucks на каждом углу...

Чем плоха Америка

Интересно, кому в голову пришла идея прикреплять душ к стене? Каждое утро и вечер я прохожу квест: помойся, не намочив волосы. Ни разу не удалось победить. Пытаться вымыть лапы Спейс под струей воды в ванной — вообще невыполнимая миссия. Приходится протирать любимые подушечки тряпочкой. Цены на парковку и такси — отдельная боль. В центре крупного города за час парковки можно отдать $ 18–20 за одного железного жеребца. Бесплатных мест мало, и нужно быть по-настоящему везунчиком, чтобы отыскать свободное. За 20 минут в пути на такси с карты исчезает минимум $ 20. Равенство полов, за которое так рьяно сегодня борются в России, здесь норма. Как мне не хватает мужчин, которые придержат дверь, галантно пропустят вперед, оплатят счет в ресторане и помогут с тяжелыми сумками. Если мужчина решил проявить заботу о незнакомой женщине, его легко можно уличить в сексизме и даже подать в суд за дискриминацию.

Американские запреты

«Выгул собак запрещен» — я смотрю на табличку в России и решаю обойти, но подруга одергивает: «Мы же не выгуливаем — мы проходим парк насквозь». Уже через 10 метров я насчитала 3 четвероногих. Америка научила меня соблюдать законы. В случае нарушения наказание последует незамедлительно, и красивым глазам, слезам или хрустящим купюрам изменить это будет не под силу.

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Маленький мигающий красный человечек на пешеходном переходе чуть не привел к большой трагедии. В Америке не зеленый, а мигающий красный пешеход означает, что можно переходить дорогу. Я так сильно привыкла к этому, что просто забыла, что бывает иначе. «$ 700?!» — помню, как долго боялась показать мужу штраф на внушительную сумму. Один раз я решила немного «притопить». Дорожный знак «Не более 35 миль в час» укоризненно смотрел на черное авто, несущееся сквозь белый плен домой. Спустя ровно 5 минут машина с мигалками остановила злостного нарушителя, вкатила ему солидный штраф и чуть было не отправила в суд. В Америке вас никогда не остановят, если вы ездите по правилам. Никто не будет караулить вас в кустах и стрелять радаром. Но, поверьте, стоит вам нарушить правила, как полиция появится даже в глухом лесу или пустыне.

Штаб-квартира Facebook

Официальных экскурсий в офис нет, пробраться туда можно, только если кто-то из ваших знакомых работает в Facebook. Любой сотрудник имеет право приводить с собой гостей, заранее зарегистрировав их. Однако гулять по офису свободно у вас не получится — вы не имеете право отходить от человека, который вас пригласил. Знакомый моего мужа, когда приехал в Вашингтон, предложил нам вместе с ним осмотреть местный офис.

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Из-за постоянного присутствия вкусной и бесплатной еды трудно не набрать вес. Работники даже придумали специальное название для 15 фунтов (почти 7 кг), которые новички набирают за первый год работы в компании: Facebook 15.

В каждом офисе Facebook работает бесплатная столовая. Повара готовят для сотрудников завтраки, обеды и ужины, а еще в здании есть маленькая пиццерия. Представьте себе шведский стол турецкой пятизвездочной гостиницы «все включено». Здесь найдется и низкокалорийная еда, и вегетарианская, и для тех, кто сидит на безглютеновой диете. Ассортименту местных бесплатных снекбаров может позавидовать любой провинциальный магазинчик. После слов «все можно брать домой» мои пальцы превратились в ковш экскаватора, а карманы оказались доверху забиты сладостями. Больше всего поражает автомат Hack. Наушники, батарейки, мышки, провода, клавиатура и еще с десяток вещей, которые постоянно заливаются чаем, забываются или теряются, любой сотрудник может взять совершенно бесплатно. У каждого предмета есть ценник для того, чтобы люди понимали, во сколько обходится компании их рассеянность.

В моей ванной комнате нет всего того, что есть в женском туалете Facebook. Резинки, невидимки, пара дезодорантов, кремы для всех частей тела, одноразовые зубные щетки, средства личной гигиены. А еще — сотни зон для вдохновения и отдыха, более 50 переговорных, 1 000 ракурсов для съемки: художники взамен на пиар в соцсетях превращают офис в уникальное арт-пространство, 2 комнаты с настольными играми на любой вкус, тренажерный зал, душевые и самое главное — уголок для рукоделия.

Отношение к собакам в США

Собак тут пускают практически везде. Можно не расставаться с ними даже в ресторанах. Квартиру с питомцем в Америке можно снять на раз-два. Тем более Спейс — особенная собака. У нее есть удостоверение service dog. Это как собака-поводырь, только иначе — emotional support dog, то есть она собака, оказывающая эмоциональную поддержку. Такую пластиковую карточку может получить каждый, кто докажет, что четвероногий нужен для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо, и поддерживает вас эмоционально.

Почти вся Америка живет в кредит

В кредит чаще всего покупают дома, машины и дачи, рассчитываются за обучение в университетах. Кредитная история — это, по сути, доказательство надежности и платежеспособности граждан. Чем лучше кредитная история и чем она дольше, тем меньше проценты по будущим займам. Так, например, процентная ставка за ипотеку может варьироваться в зависимости от кредитной истории отдельного человека и за один и тот же дом разные люди могут переплачивать совершенно разные суммы. Кредитная история отражается в кредитном рейтинге — Credit score. Это один из важнейших показателей финансовой репутации человека. Рейтинг выражается в цифрах от 300 до 850. Чем выше рейтинг, тем больше шансов получить кредит на лучших условиях. Не так давно мои друзья взяли дом в ипотеку и чуть ли не прыгали от радости, получив кредитную ставку 4 % годовых. Многие специально берут в кредит роскошные автомобили в расчете на то, что это повысит их рейтинг и приблизит к американской мечте — дому.

Американский брак

В США, особенно в крупных городах, американцы редко задумываются о браке, пока им не перевалит за 30. До 25-27 они зарабатывают первые деньги, чтобы погулять по барам, выплатить огромный кредит за колледж и поднакопить на магистратуру. Получив диплом магистра лет в 28, они начинают восхождение по карьерной лестнице с младшей позиции ассистента или стажера. Многие предпочитают подождать, пока не построят себе головокружительную карьеру.

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Если вы не успели родить до 30, никто не посмеет назвать вас старородящей. Все знают, что оплачиваемый декретный отпуск в США дается всего на 3 месяца, а услуги нянь и частные детские сады стоят очень дорого. Прежде чем решиться на важный шаг, нужно быть на 100 % уверенным в своих чувствах. «Ты забираешь чайник, я — тостер, ты — телевизор, я — пылесос, и расходимся», — в Америке от брака так легко не отделаешься. Развод очень сильно подпортит финансовую и жизненную ситуацию партнеров.

Мифы о США

Американцы недолюбливают русских. Да большинству из них вообще плевать на внешнюю политику. Обсуждать ураган, вино, «Игру престолов» или грядущий Хеллоуин им куда интереснее. Я не встречала еще ни одного американца, который бы отвернулся или изменил интонацию в голосе, узнав, что я из России. Напротив, почти каждый второй незнакомец мечтает побывать в нашей стране и спрашивает, в каждом ли супермаркете можно купить шубу и валенки. Миллионы желтых такси. Большинство Uber и Lyft — черного цвета, проезд на них дешевле, а спрос — выше, хотя желтых машин в городе все равно хватает.

Американцы — ограниченная нация. От того, что ребятам невдомек о глубоком смысле монолога Андрея Болконского «Небо Аустерлица» и что Дебюсси не автор саундтрека из «Сумерек», их мир абсолютно не изменился. Как часто мы сами пользуемся нашей эрудированностью? Да, американец может не знать, кто такой Дягилев, но он в два счета выяснит это, если понадобится, да еще и придумает, как заработать на только что приобретенных знаниях. Невероятно вкусные нью-йоркские хот-доги. На первом месте по-прежнему венская сосиска в тесте. Ее американская интерпретация на вкус оказалась хуже и тоньше, чем в посткризисной подмосковной IKEA. Центральный парк за один раз весь не посмотреть. 35 минут достаточно, чтобы пройти его насквозь.

Плюсы жизни в Нью-Йорке

Нью-Йорк абсолютно разный, и поверить, что все разнообразие культур, субкультур и архитектуры уживается в одном месте, можно, лишь увидев это своими глазами. Нельзя сравнить даунтаун, арт-дистрикт в Бруклине, Лонг-Айленд и Центральный Манхэттен. Это высший балл за разнообразие и твердое «хорошо» за фотогеничность. В Нью-Йорке есть все 4 сезона, и каждый из них прекрасен. Осень в Нью-Йорке — яд для душ, зимой город борется за звание самого новогоднего и праздничного центра Земли, а весной готов посоперничать с Японией по красоте цветущих яблоневых садов. Культ еды — еще один явный плюс этого места. Уже через неделю я не искала по рейтингу, где перекусить, а заходила в первое попавшееся место. В 90 % случаев было очень вкусно. Тут даже немодные люди модные. Рассматривать прохожих и восхищаться безупречным стилем горожан на 1,5 месяца стало моим любимым развлечением. Тут хочется работать, развиваться и идти к своей цели. Город заражает своей целеустремленностью.

Кто хоть раз бывал в Нью-Йорке, поймет: у города своя невероятная энергетика, которую можно сравнить с московской. Однако она иная, она сильнее. «Большое яблоко» можно услышать и прочувствовать каждой клеточкой кожи.

А вы когда-нибудь путешествовали со своими питомцами?