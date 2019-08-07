Русская девушка переехала жить в США со своей собакой и рассказала о вещах, которые до сих пор ее поражают

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Последние 2 года тревел-блогер и бывший редактор Cosmopolitan Ирина Голдман вместе со своей хаски Спейс путешествуют по миру. За приключениями девушки с собакой следят уже более 500 тыс. подписчиков в Instagram. Сейчас сладкая парочка исследует Америку, и девушка публикует вдохновляющие фотографии, рассказывает о жизни в США и развенчивает мифы об этой стране.

Мы в AdMe.ru тщательно изучили профиль Ирины, просмотрели более 1 500 сочных снимков и готовы поделиться явками и паролями.

Из провинции в столицу

Дом я покинула уже в 17 лет. После школы поступила в университет в Самаре. Родители не могли снимать мне квартиру, а жить в общежитии в комнатушке 3 на 3 метра с общественным душем и туалетом не хотелось. Так я начала работать. Ходила по подъездам, пытаясь продать жильцам домофоны. Потом попала в местный журнал, научилась верстать страницы и освоила графические программы. Они пригодились уже в Москве, когда с 20 000 рублей в кармане я поехала покорять столицу.

Портфолио и провинциального трудолюбия хватило, чтобы попасть в журнал Cosmopolitan. Потом вместе с мужем поехала покорять Америку. В США я начала вести блог. Уже через год он стал приносить мне неплохой доход от рекламы, курсов по копирайтингу и сторонних заказов на тексты и креатив.

Чем хороша Америка

В США не любят говорить о плохом. Не перетирают истории о бездомных, не транслируют в прайм-тайм любительскую съемку драки в День ВДВ. Здесь говорят о том, что хорошо, или о погоде.

Сначала хочется скрыться от «белозубых оскалов». Это слишком непривычно. Спустя полгода начинаешь улыбаться случайным прохожим и иногда даже здороваться с ними. Казалось бы, это такая мелочь, но она дает невероятный заряд.

В Америке людям действительно все равно, как ты выглядишь, и это прекрасно. С детства я поклонница «пляжного стиля» — так я называю образ а-ля бомж. Люблю гулять со Спейс в дутых тапочках, растянутом трико, худи и шапке на одно ухо.

Я кайфую от умения американцев не учить жизни. Когда я делала этот кадр, ни один из 100 прохожих не сделал замечания, что собакам вредно есть мороженое или что нельзя мучить животное. Если ты ляжешь в вечернем платье на землю или выйдешь в мороз в купальнике, максимум, что прохожие могут сделать, — поднять вверх большой палец. Не судить и не учить других — великое искусство.

А вот когда вы делаете что-то противозаконное, все работает наоборот. Написано нельзя — значит действительно нельзя. И правила для всех одинаковы, вне зависимости от кошелька. Когда меня в Москве пару раз останавливали работники ГАИ, я вспоминала, что «можно решить вопрос иначе», только когда штраф уже лежал в бардачке. Здорово, когда люди живут по законам.

В случае если вы зашли на чужой не огражденный участок, хозяева смело могут вызвать полицию, которая, кстати, приезжает быстрее отечественной скорой помощи или пожарных. В жилых районах одноэтажной Америки очень часто можно встретить табличку Neighbourhood Watch, что означает «соседский дозор». Если соседи заметят подозрительную активность, они непременно сообщат в полицию и помогут друг другу. Мы с собакой частенько лазаем по чужим огородам, но прежде спрашиваем разрешения. Ни один американец ни разу не отказал нам в просьбе сделать пару кадров, а многие советовали лучший ракурс и разрешали забираться на ступеньки и даже залезать на деревья.

В Америке приносить продукты «на стол» — негласное правило. Если вы идете на ужин к американцам, то нужно заранее согласовать с хозяйкой список блюд, которые вы собираетесь приготовить. Местные приносят еду прямо в кастрюлях, обмотав их полотенцем, чтобы блюдо оставалось горячим, и потом забирают свою посуду домой. Если же вас пригласили на барбекю, не забудьте купить стейки или сосиски для себя и 1–2 куска «на стол».

Ну и конечно, комбуча. Просто обожаю этот напиток из чайного гриба. А еще цветы в супермаркете за $ 5–12, которые стоят в вазе неделями, Starbucks на каждом углу...

Чем плоха Америка

Интересно, кому в голову пришла идея прикреплять душ к стене? Каждое утро и вечер я прохожу квест: помойся, не намочив волосы. Ни разу не удалось победить. Пытаться вымыть лапы Спейс под струей воды в ванной — вообще невыполнимая миссия. Приходится протирать любимые подушечки тряпочкой.

Цены на парковку и такси — отдельная боль. В центре крупного города за час парковки можно отдать $ 18–20 за одного железного жеребца. Бесплатных мест мало, и нужно быть по-настоящему везунчиком, чтобы отыскать свободное. За 20 минут в пути на такси с карты исчезает минимум $ 20.

Равенство полов, за которое так рьяно сегодня борются в России, здесь норма. Как мне не хватает мужчин, которые придержат дверь, галантно пропустят вперед, оплатят счет в ресторане и помогут с тяжелыми сумками. Если мужчина решил проявить заботу о незнакомой женщине, его легко можно уличить в сексизме и даже подать в суд за дискриминацию.

Американские запреты

«Выгул собак запрещен» — я смотрю на табличку в России и решаю обойти, но подруга одергивает: «Мы же не выгуливаем — мы проходим парк насквозь». Уже через 10 метров я насчитала 3 четвероногих. Америка научила меня соблюдать законы. В случае нарушения наказание последует незамедлительно, и красивым глазам, слезам или хрустящим купюрам изменить это будет не под силу.

Маленький мигающий красный человечек на пешеходном переходе чуть не привел к большой трагедии. В Америке не зеленый, а мигающий красный пешеход означает, что можно переходить дорогу. Я так сильно привыкла к этому, что просто забыла, что бывает иначе.

«$ 700?!» — помню, как долго боялась показать мужу штраф на внушительную сумму. Один раз я решила немного «притопить». Дорожный знак «Не более 35 миль в час» укоризненно смотрел на черное авто, несущееся сквозь белый плен домой. Спустя ровно 5 минут машина с мигалками остановила злостного нарушителя, вкатила ему солидный штраф и чуть было не отправила в суд.

В Америке вас никогда не остановят, если вы ездите по правилам. Никто не будет караулить вас в кустах и стрелять радаром. Но, поверьте, стоит вам нарушить правила, как полиция появится даже в глухом лесу или пустыне.

Штаб-квартира Facebook

Официальных экскурсий в офис нет, пробраться туда можно, только если кто-то из ваших знакомых работает в Facebook. Любой сотрудник имеет право приводить с собой гостей, заранее зарегистрировав их. Однако гулять по офису свободно у вас не получится — вы не имеете право отходить от человека, который вас пригласил. Знакомый моего мужа, когда приехал в Вашингтон, предложил нам вместе с ним осмотреть местный офис.

Из-за постоянного присутствия вкусной и бесплатной еды трудно не набрать вес. Работники даже придумали специальное название для 15 фунтов (почти 7 кг), которые новички набирают за первый год работы в компании: Facebook 15.

В каждом офисе Facebook работает бесплатная столовая. Повара готовят для сотрудников завтраки, обеды и ужины, а еще в здании есть маленькая пиццерия. Представьте себе шведский стол турецкой пятизвездочной гостиницы «все включено». Здесь найдется и низкокалорийная еда, и вегетарианская, и для тех, кто сидит на безглютеновой диете.

Ассортименту местных бесплатных снекбаров может позавидовать любой провинциальный магазинчик. После слов «все можно брать домой» мои пальцы превратились в ковш экскаватора, а карманы оказались доверху забиты сладостями.

Больше всего поражает автомат Hack. Наушники, батарейки, мышки, провода, клавиатура и еще с десяток вещей, которые постоянно заливаются чаем, забываются или теряются, любой сотрудник может взять совершенно бесплатно. У каждого предмета есть ценник для того, чтобы люди понимали, во сколько обходится компании их рассеянность.

В моей ванной комнате нет всего того, что есть в женском туалете Facebook. Резинки, невидимки, пара дезодорантов, кремы для всех частей тела, одноразовые зубные щетки, средства личной гигиены.

А еще — сотни зон для вдохновения и отдыха, более 50 переговорных, 1 000 ракурсов для съемки: художники взамен на пиар в соцсетях превращают офис в уникальное арт-пространство, 2 комнаты с настольными играми на любой вкус, тренажерный зал, душевые и самое главное — уголок для рукоделия.

Отношение к собакам в США

Собак тут пускают практически везде. Можно не расставаться с ними даже в ресторанах. Квартиру с питомцем в Америке можно снять на раз-два. Тем более Спейс — особенная собака. У нее есть удостоверение service dog. Это как собака-поводырь, только иначе — emotional support dog, то есть она собака, оказывающая эмоциональную поддержку. Такую пластиковую карточку может получить каждый, кто докажет, что четвероногий нужен для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо, и поддерживает вас эмоционально.

Почти вся Америка живет в кредит

В кредит чаще всего покупают дома, машины и дачи, рассчитываются за обучение в университетах. Кредитная история — это, по сути, доказательство надежности и платежеспособности граждан. Чем лучше кредитная история и чем она дольше, тем меньше проценты по будущим займам. Так, например, процентная ставка за ипотеку может варьироваться в зависимости от кредитной истории отдельного человека и за один и тот же дом разные люди могут переплачивать совершенно разные суммы.

Кредитная история отражается в кредитном рейтинге — Credit score. Это один из важнейших показателей финансовой репутации человека. Рейтинг выражается в цифрах от 300 до 850. Чем выше рейтинг, тем больше шансов получить кредит на лучших условиях. Не так давно мои друзья взяли дом в ипотеку и чуть ли не прыгали от радости, получив кредитную ставку 4 % годовых. Многие специально берут в кредит роскошные автомобили в расчете на то, что это повысит их рейтинг и приблизит к американской мечте — дому.

Американский брак

В США, особенно в крупных городах, американцы редко задумываются о браке, пока им не перевалит за 30. До 25-27 они зарабатывают первые деньги, чтобы погулять по барам, выплатить огромный кредит за колледж и поднакопить на магистратуру. Получив диплом магистра лет в 28, они начинают восхождение по карьерной лестнице с младшей позиции ассистента или стажера. Многие предпочитают подождать, пока не построят себе головокружительную карьеру.

Если вы не успели родить до 30, никто не посмеет назвать вас старородящей. Все знают, что оплачиваемый декретный отпуск в США дается всего на 3 месяца, а услуги нянь и частные детские сады стоят очень дорого.

Прежде чем решиться на важный шаг, нужно быть на 100 % уверенным в своих чувствах. «Ты забираешь чайник, я — тостер, ты — телевизор, я — пылесос, и расходимся», — в Америке от брака так легко не отделаешься. Развод очень сильно подпортит финансовую и жизненную ситуацию партнеров.

Мифы о США

Американцы недолюбливают русских. Да большинству из них вообще плевать на внешнюю политику. Обсуждать ураган, вино, «Игру престолов» или грядущий Хеллоуин им куда интереснее. Я не встречала еще ни одного американца, который бы отвернулся или изменил интонацию в голосе, узнав, что я из России. Напротив, почти каждый второй незнакомец мечтает побывать в нашей стране и спрашивает, в каждом ли супермаркете можно купить шубу и валенки.

Миллионы желтых такси. Большинство Uber и Lyft — черного цвета, проезд на них дешевле, а спрос — выше, хотя желтых машин в городе все равно хватает.

Американцы — ограниченная нация. От того, что ребятам невдомек о глубоком смысле монолога Андрея Болконского «Небо Аустерлица» и что Дебюсси не автор саундтрека из «Сумерек», их мир абсолютно не изменился. Как часто мы сами пользуемся нашей эрудированностью? Да, американец может не знать, кто такой Дягилев, но он в два счета выяснит это, если понадобится, да еще и придумает, как заработать на только что приобретенных знаниях.

Невероятно вкусные нью-йоркские хот-доги. На первом месте по-прежнему венская сосиска в тесте. Ее американская интерпретация на вкус оказалась хуже и тоньше, чем в посткризисной подмосковной IKEA.

Центральный парк за один раз весь не посмотреть. 35 минут достаточно, чтобы пройти его насквозь.

Плюсы жизни в Нью-Йорке

Нью-Йорк абсолютно разный, и поверить, что все разнообразие культур, субкультур и архитектуры уживается в одном месте, можно, лишь увидев это своими глазами. Нельзя сравнить даунтаун, арт-дистрикт в Бруклине, Лонг-Айленд и Центральный Манхэттен. Это высший балл за разнообразие и твердое «хорошо» за фотогеничность.

В Нью-Йорке есть все 4 сезона, и каждый из них прекрасен. Осень в Нью-Йорке — яд для душ, зимой город борется за звание самого новогоднего и праздничного центра Земли, а весной готов посоперничать с Японией по красоте цветущих яблоневых садов.

Культ еды — еще один явный плюс этого места. Уже через неделю я не искала по рейтингу, где перекусить, а заходила в первое попавшееся место. В 90 % случаев было очень вкусно.

Тут даже немодные люди модные. Рассматривать прохожих и восхищаться безупречным стилем горожан на 1,5 месяца стало моим любимым развлечением. Тут хочется работать, развиваться и идти к своей цели. Город заражает своей целеустремленностью.

Кто хоть раз бывал в Нью-Йорке, поймет: у города своя невероятная энергетика, которую можно сравнить с московской. Однако она иная, она сильнее. «Большое яблоко» можно услышать и прочувствовать каждой клеточкой кожи.

А вы когда-нибудь путешествовали со своими питомцами?

Фото на превью veryire / instagram

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