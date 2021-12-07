«Родители должны донашивать за детьми телефоны». Толковый текст о том, что родителям нужно не забывать жить для себя
Детям всегда все только лучшее. Но значит ли это, что родители должны забывать о собственном комфорте и донашивать за своими чадами то, от чего они в противном случае избавились бы? Именно с этим вопросом и решила разобраться автор канала «Сашка с чашкой». И к ней тут же присоединились неравнодушные люди, которые поделились своим мнением на этот счет.
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Моя дорогая Кристина рассказала, что донашивает за дочерью штаны. Дочери 13, Крис худенькая и маленькая, почему бы и нет?
Коллега поделилась новостью: купила дочери платье, та немного поносила и сплавила маменьке — наряд вышел из моды.
В полушуточном споре о парне, который купил себе новый смартфон, а старый отдал своей девушке, барышня около 20 возмутилась: вообще-то родители должны «донашивать» за детьми телефоны!
И тут я конкретно призадумалась: в какой момент мы вас упустили, детишки?
А еще поняла: не стану я тем родителем, который «донашивает» за ребенком телефон. Не хочу я ничего донашивать, я взрослая тетка, я могу себе сама какой угодно купить! Короче, поймала себя на какой-то едва ли не поколенческой обиде. Было весело.
Я не люблю фразу «в наше время», но, друзья... В наше время дети лазили к маме в гардероб. Потому что именно там обитали самые замечательные блузки, модные юбки и желанные платья. И получить от папеньки его старый телефон (потому что папенька купил себе целый Siemens с полифонией!) было мечтой многих.
Как же так получилось, что девиз «Все лучшее — детям!» приобрел поистине пугающий масштаб? Неужели голопятое детство ударило по нынешним взрослым так сильно, что эти самые взрослые готовы снять с себя последние кальсоны, лишь бы детка каждый сезон ходила с новым смартфоном? Я вот не готова, простите.
У меня в семье, впрочем, никто ничего ни за кем не донашивает. Вещи — потому что дома обитают люди слишком разного возраста, пола и комплекции. Телефоны — потому что... да не знаю почему. Наверное, никому в голову не пришло. Либо на утилизацию, либо передавать, пардон, там уже нечего: ваша Сашка, например, не покупает новое средство связи, пока не погубит старое.
Я не говорю, что это единственно правильный путь. Я просто желаю всем побольше адеквата.
Дети — это просто дети. Им нужны любовь и внимание (разумеется, после закрытия базовых потребностей, а то знаю я вас, сейчас обвините меня в том, что я призываю кормить отпрысков желудями и шишками и одевать в рубище, но любить-любить!). А еще нужны нормальные родители, минимально довольные жизнью хотя бы.
И да, мораль: если вы ходите в дырявых сапогах, а ваш малыш — с последним айфоном, при этом считая, что так и должно быть, проверьте: у вас в семье точно все нормально?
А вот что ответили неравнодушные читатели автора
- Донашиваю за детьми-подростками толстовки и спортивную обувь. Свой гардероб «девочковый»: платья, юбки, сарафаны, а с собакой нужно в чем-то гулять. Новое покупать не вижу смысла, ведь через неделю прогулок с активной собакой все выглядит одинаково. © Юлия С. / Яндекс.Дзен
- Моя старшая дочь донашивала за младшей сапоги, когда та обогнала ее в росте и размере. Это было один раз, так как младшая убивает все вещи, имевшие несчастье встретить ее на своем пути. Хотя был еще случай, когда я отобрала у нее почти убитый слайдер и после ремонта по гарантии использовала его еще 7 лет под рабочую симку. А так все по старшинству. И вообще, отношение детей к вещам настолько халатное, что надо хорошо подумать, прежде чем купить что-то дорогое. © Ирина Irina / Яндекс.Дзен
- Мой сын лет в 13 спросил, почему мой смартфон круче, чем его. На что я спокойно ответила: «Возможно, по той причине, что в семье я деньги зарабатываю». С тех пор таких вопросов он не задавал. Сейчас ему 16, и на лето нашел себе подработку. P.S. Желудями не кормлю. © Виктория Герасимова / Яндекс.Дзен
- Родители иногда не имеют возможности купить новый телефон. А иногда почему-то не хотят. У моей была старая раскладушка и мой старый айфон. Купила новый хороший смартфон на две сим-карты и с большим экраном. Думала, она их переставит из старых телефонов, а она взяла себе еще одну сим-карту. Теперь у нее 3 телефона, новым почти не пользуется. © Lana / Яндекс.Дзен
- Ничего ужасного не вижу, чтобы носить одежду ребенка-подростка, который растет не по дням, а по часам. А что, выкидывать хорошую модную одежду, которая мала ребенку, но тебе в самый раз? Или отдавать кому-то, а себе покупать новую, но похожую? По мне, это глупо. © Golden Dragon / Яндекс.Дзен
- Когда моя младшая дочь теряет или ломает свой телефон, я покупаю себе новый, а старый отдаю ей. Почему-то у молодежи привычка с телефона все снимать: чехлы, шнурки и т. д. Моя старшая вообще в школе отмочила: мимо нее шел парень и начал приставать к ней. Так она ему вслед запустила айфоном. Разбила стекло. Мне говорит: «А что я должна была делать?» Не стал ничего предпринимать, так и ходила с разбитым экраном. © ккирилл / Яндекс.Дзен
А вы донашиваете за детьми? Что думаете об этом явлении?