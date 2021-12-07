«Родители должны донашивать за детьми телефоны». Толковый текст о том, что родителям нужно не забывать жить для себя

Детям всегда все только лучшее. Но значит ли это, что родители должны забывать о собственном комфорте и донашивать за своими чадами то, от чего они в противном случае избавились бы? Именно с этим вопросом и решила разобраться автор канала «Сашка с чашкой» . И к ней тут же присоединились неравнодушные люди, которые поделились своим мнением на этот счет.

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Моя дорогая Кристина рассказала, что донашивает за дочерью штаны. Дочери 13, Крис худенькая и маленькая, почему бы и нет?

Коллега поделилась новостью: купила дочери платье, та немного поносила и сплавила маменьке — наряд вышел из моды.

В полушуточном споре о парне, который купил себе новый смартфон, а старый отдал своей девушке, барышня около 20 возмутилась: вообще-то родители должны «донашивать» за детьми телефоны!

И тут я конкретно призадумалась: в какой момент мы вас упустили, детишки?

А еще поняла: не стану я тем родителем, который «донашивает» за ребенком телефон. Не хочу я ничего донашивать, я взрослая тетка, я могу себе сама какой угодно купить! Короче, поймала себя на какой-то едва ли не поколенческой обиде. Было весело.

Я не люблю фразу «в наше время», но, друзья... В наше время дети лазили к маме в гардероб. Потому что именно там обитали самые замечательные блузки, модные юбки и желанные платья. И получить от папеньки его старый телефон (потому что папенька купил себе целый Siemens с полифонией!) было мечтой многих.