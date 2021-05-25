Решили жить с женой в разных комнатах и не входить без спроса. Делюсь выводами спустя год
Возможность заниматься своими делами, удовлетворение потребности иногда побыть в одиночестве — уже многие поняли, как много дает неприкосновенность личного пространства. Но семейному человеку, который к тому же большую часть суток проводит дома, часто приходится нелегко. В таких случаях не многим удается найти время только для себя, сохраняя при этом гармоничные отношения с партнером.
С разрешения автора AdMe.ru публикует результаты эксперимента Павла, который попробовал жить с женой в разных комнатах.
Не входить без спроса — это одно из самых лучших решений
Год назад мы с женой решили жить в разных комнатах, чтобы не уставать друг от друга и наших занятий, которые порой сильно отличаются. Например, жена любит громко слушать музыку без наушников, а я предпочитаю в тишине почитать книгу или посмотреть какой-нибудь сериал в наушниках. К тому же я работаю из дома и провожу занятия с клиентами, и тут уже я мешаю ей своими разговорами, иногда очень напряженными.
Поэтому мы решили жить «отдельно». Сначала снимали двухкомнатную квартиру, а затем купили свою «трешку» и обустроили ее.
Какое же это счастье, что ты можешь сидеть в своей комнате и заниматься своими делами без ожидания того, что в любой момент кто-то зайдет и не спросит тебя.
«Ха-ха! — скажете вы, — а чем ты таким занят, что нужно стучаться?»
Ничем особым. В детстве, хоть у меня и была своя комната, дверь всегда была открыта и родители в любой момент могли зайти и посмотреть, что я делаю. Играю, читаю, сплю, смотрю фильм. И мне нужно было всегда оправдываться и объяснять, чем я занят. Конечно, родители делали это не со зла, да и сами привыкли так жить. Но чувствовал я себя все равно некомфортно.
Сейчас же я могу спокойно сказать жене: «Я занят» — в ответ на ее стук, если не хочу общаться, не хочу прерывать свои занятия. И знаете что? Она не ломится, не спрашивает: «Чем ты там занят?», а просто уходит по своим делам. Это ли не кайф?
Иметь свое личное пространство — бесценно
Уйти в свою комнату и заниматься чем душе угодно без необходимости подстраиваться и выгадывать удобное время и момент — удовольствие и комфорт от этого невозможно описать. Даже просто поспать, чтобы никто не тревожил.
Еще радость в том, что можно обустроить все ровно так, как ты хочешь, никого особо не спрашивая и не согласовывая. Полки, шкафы, стол, вещи — можно навести любой порядок или беспорядок.
Ну и самое главное — это в целом ощущение, что есть твое и не твое, и есть четкая граница. Начинаешь больше уважать пространство жены и ждать встречи. Не ломиться к ней, а спросить. От этого ее «Да, заходи» звучит более приятно и интересно, чем если бы я мог зайти в любой момент.
Мои выводы
Конечно, люди обеспеченные, у которых есть загородные дома с 10 комнатами и 3 санузлами, ухмыльнутся и скажут: «Эка невидаль, у нас давно так». Но ведь так не у всех.
Я знаю, что люди годами живут в 1-, 2- и даже 3-комнатных квартирах вместе с женой в одной комнате 24/7! Мол, одна детям, одна гостиная, ну и одна для нас. Но это нонсенс! У мужа и жены должно быть свое личное пространство даже в стандартных квартирах. Это облегчит совместную жизнь, быт и, конечно, все остальное.
Как вы отнеслись бы к предложению вашего партнера жить в разных комнатах?