Решили жить с женой в разных комнатах и не входить без спроса. Делюсь выводами спустя год

Возможность заниматься своими делами, удовлетворение потребности иногда побыть в одиночестве — уже многие поняли, как много дает неприкосновенность личного пространства. Но семейному человеку, который к тому же большую часть суток проводит дома, часто приходится нелегко. В таких случаях не многим удается найти время только для себя, сохраняя при этом гармоничные отношения с партнером.

Не входить без спроса — это одно из самых лучших решений

Год назад мы с женой решили жить в разных комнатах, чтобы не уставать друг от друга и наших занятий, которые порой сильно отличаются. Например, жена любит громко слушать музыку без наушников, а я предпочитаю в тишине почитать книгу или посмотреть какой-нибудь сериал в наушниках. К тому же я работаю из дома и провожу занятия с клиентами, и тут уже я мешаю ей своими разговорами, иногда очень напряженными.

Поэтому мы решили жить «отдельно». Сначала снимали двухкомнатную квартиру, а затем купили свою «трешку» и обустроили ее.

Какое же это счастье, что ты можешь сидеть в своей комнате и заниматься своими делами без ожидания того, что в любой момент кто-то зайдет и не спросит тебя.

«Ха-ха! — скажете вы, — а чем ты таким занят, что нужно стучаться?»

Ничем особым. В детстве, хоть у меня и была своя комната, дверь всегда была открыта и родители в любой момент могли зайти и посмотреть, что я делаю. Играю, читаю, сплю, смотрю фильм. И мне нужно было всегда оправдываться и объяснять, чем я занят. Конечно, родители делали это не со зла, да и сами привыкли так жить. Но чувствовал я себя все равно некомфортно.

Сейчас же я могу спокойно сказать жене: «Я занят» — в ответ на ее стук, если не хочу общаться, не хочу прерывать свои занятия. И знаете что? Она не ломится, не спрашивает: «Чем ты там занят?», а просто уходит по своим делам. Это ли не кайф?