Реальная история женщины, для которой декрет обернулся не приятными хлопотами, а испытанием семьи на прочность

Вообще-то она пришла ко мне, врачу, по другому вопросу. Но долго ли перескочить в разговоре с насущного на вечно актуальное — детей? Н. рассказала про свой декрет. До рождения ребенка все было у них с мужем прекрасно. Он хотел детей, вполне мог обеспечить жену с малышом, и никаких препятствий для счастливого будущего будто бы не было. Родился ребенок. Счастливый муж по пути с работы забегал в магазин, приносил пакеты еды и памперсы. Целых 2 месяца. А потом перестал. Его жена немножко работала удаленно, на памперсы хватало. И на еду, как оказалось, тоже. Просить у него не хотелось. Они же семья, и если он по какой-то причине перестал участвовать в их небольших, в общем-то, с ребенком тратах, значит, тому есть причина. Наверное, серьезная. Через год она догадается установить приложение на смартфон, которое помогает видеть доходы и расходы. Тогда она поймет, что ее копеечный фриланс приносит неплохие деньги, просто она не видит их из-за трат и забот. И что функцию кормильца она выполняет давно и вполне успешно. Хотя и не отдавая себе в этом отчета, потому что ей казалось: все временно, ну еще чуть-чуть, да что там — памперсы купить, продуктов. А игрушки ребенку покупать и одежки — это ж радость, а не повинность.

Но домашняя бухгалтерия все изменила. Упала пелена с глаз, стало понятно, что мужа хватило на 2 месяца, после чего он завял и отвалился. А на его месте вылупился сосед — чужой и безразличный мужик, который хвалится сыном перед коллегами и знакомыми, а дома не знает, с какой стороны к нему подойти. Да и зачем подходить? Мать лучше знает, что делать. Тогда она впервые спросит мужа, что случилось. Почему он перестал давать ей деньги и делает вид, что у него в квартире просто живет мать-одиночка с ребенком, которой он по доброте душевной дает крышу над головой? В ответ прозвучало нечленораздельное блеянье про низкую зарплату. И про большие траты, на его машину например. И одеться же надо: он-то, в отличие от нее, ходит на настоящую работу. И, между прочим, оплачивает коммунальные услуги в своей квартире. Добрачной. Так что будь благодарна, милочка, и рот закрой. Она рассказала, что с этого момента перестала считать мужа частью своей семьи. И через несколько недель успешно реализовала свой план по ссаживанию муженька с шеи. Переехала в съемную квартиру, развелась, взяла ипотеку. Одно ее удивило. «Бедненький» бывший муж, который снял с довольствия жену и ребенка на втором месяце своего свеженького отцовства, после развода решил купить себе новую машину. А потом сделал в квартире ремонт. Выходит, не так уж все было плохо у него на работе, как он жаловался ей. Не такой уж он и бедненький. Впрочем, через месяц он стоял у нее на пороге с просьбой «начать все сначала». Не от любви великой. Просто одному жить невыгодно. Хотелось снова забраться на теплую шейку к жене. Алименты ввергали в ужас, в магазинах все дорого, борщ перестал волшебным образом появляться в холодильнике, рубашки лежали неглаженые.

«Тогда я поняла, что женатый мужчина в нашей стране на самом деле свободен, как никто другой. У него есть ребенок, а то и двое-трое, но он ничего для них не делает. Он хорошо зарабатывает, но никого не кормит. Дома всегда чисто, а в постели теплый бок жены. Готовить не надо: жена все приготовила и подала», — вот что сказала моя пациентка. «Снова замуж? Ни за что! — резюмировала она. — Я теперь тоже хочу свободы». Мужчины бывают разные, и шанс встретить хорошего, заботливого и любящего, конечно, есть. Но это всего лишь шанс в море возможных неудач и разочарований. Так решила моя пациентка. Говорит, что ей одной с сыном хорошо. И почему-то я ей верю. Хотя и знаю, что на свете много прекрасных, добрых, заботливых мужчин. Потому что из такого, как у нее, декрета выбираешься как с войны. С посттравматическим стрессовым расстройством. На пепелище сад не вырастишь. Тут хоть бы уголья по углам раскидать и горелые пни выкорчевать. И начать потихоньку жить то, что не было прожито в адской гонке зарабатывания денег и ухода за ребенком «в одну каску». Периодически просыпаясь с криком и в поту, потому что снова приснилась война. Может, она еще выйдет замуж. Но не сейчас. Я искренне желаю ей, чтобы на выжженном пустыре ее души вырос новый сад. Так бывает. Но для этого нужны время, хороший психотерапевт и изрядная доля удачи.