Реальная история о том, как простая мелочь может обернуться для брака непредсказуемыми последствиями

Знал бы Дима в тот день, 13 апреля, что его беспечная фраза спустя время приведет к этой драме. Но ничего этого Дима не знал, не предполагал, а если бы ему кто и сказал, чем все кончится, то он бы просто захохотал. А утром 13 апреля жена опять произнесла устало: «Дим, ну кран льет в ванной! Ну сделай его уже, а?» Дима ответил раздраженно: «Слушай, нет у меня времени, занят!» Катя усмехнулась: «Вчера было воскресенье, и ты лежал перед телевизором. Весь день. И ты сам обещал сделать этот чертов кран. Сказал, что работы на полчаса». Дима уже стоял в прихожей, надевал плащ, оглядывал себя в зеркало: «Некогда! Кать, вызови мастера, в чем проблема? И глянь, нормально я шарф повязал?»

Когда Дима ушел, Катя вызвала слесаря. Он был высокий, хмурый, звали Володей. Володя сделал кран за 15 минут. Потом спросил: «А на кухне?» «Что на кухне?» — уточнила Катя. «Нормально кран работает?» «Ой, ну гляньте...» Володя сказал, что на кухне тоже не очень. Катя ответила, что за второй кран она платить не собиралась. Володя сказал, что сделает бесплатно. «Не люблю, когда в доме что-то не так, — объяснил Володя мрачно. — И раз уж я пришел...» Володя быстро разобрался с краном на кухне. Уже когда уходил, вдруг показал на большую розетку, куда была вставлена могучая вилка электроплиты: «Что-то она у вас подозрительная...» Кате надоел посторонний дома, она сказала: «Вы же не электрик». Володя хмыкнул: «Вообще я 4 дома построил — от начала до конца. Включая проводку». Володя достал ту самую могучую вилку, показал: «Видите, оплавлена?» Они договорились, что на следующий день Володя сделает эту розетку. Вечером Катя рассказала Диме об угрюмом слесаре, о кранах и о розетке. «Вот и супер! — ответил радостно Дима. — Пусть все делает. Сколько денег надо?»

Катя Диму любила. Вернее, так: думала, что любила. Они прожили вместе 3 года. Дима хорошо зарабатывал, был пижоном, большим острословом, любил модные шмотки, часто ходил на тусовки с друзьями, иногда брал с собой жену. Но там Катя скучала. Вокруг были сплошь пижоны да острословы. Они перебивали друг друга, каждый пытался выглядеть ярче, богаче, удачливее. Катя даже как-то спросила Диму: «Вам не скучно вместе? Компания хвастунов и болтунов». Дима обиделся. Больше Катя на тусовки с ним не ходила. Я не был в числе близких его друзей, но иногда заходил к ним в гости. Как-то Дима со смехом мне рассказал, что «в Катьку влюбился слесарь». Катя при этом посмотрела на Диму то ли с ненавистью, то ли с насмешкой. Прошло 2 месяца. Катя уже привыкла, что Володя обязательно к ней заходит. Нет, у него было полно вызовов, но он всегда находил полчаса зайти и что-то еще починить, хотя бы смазать дверцы гардероба, которые тихо, но мерзко скрипели. Володя по-прежнему был немногословен. Даже когда они пили чай. Так, по делу несколько фраз. Катя с трудом выяснила, что тот не женат, ему 32, что живет совсем недалеко от них. И Катя вдруг поняла: ее совершенно не беспокоит его молчаливость. Она ей нравится. Очень нравится. Просто мужчина сделал работу и молча пьет чай. Потом благодарит. Уходит.

А болтун Дима все больше ее раздражал. Однажды Дима что-то рассказывал во время ужина, какую он провел отличную сделку, как его хвалил главный начальник, да и вообще Дима сам знает, что он гений, а завтра он собирается им покупать билеты на море, чтобы «все включено», а еще чтобы Катя взяла много разных купальников... «Слушай, а я не поеду», — вдруг сказала Катя. И сама удивилась, что это сказала. Дима, конечно, устроил скандал. Но Катя просто молчала. Улыбалась. Этот пухлый истерик ей казался смешным. И Дима уехал один. А когда он вернулся, обнаружил, что Катя собрала вещи. И сообщила, что уходит к Володе. Дима решил, что это дурацкий розыгрыш. Но это не было розыгрышем. По-дурацки вел себя как раз сам Дима. Чего он до сих пор не в силах понять. Бесится и ругает Катю дурными словами. Катя с Володей уже 2 года вместе, иногда я встречаю ее с коляской. Мы кратко болтаем. И Катя выглядит абсолютно счастливой. Недавно сказала мне: «Ту дату, 13 апреля, я считаю лучшей и главной в своей жизни».