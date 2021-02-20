Реальная история о том, как молодая особа годами скрывала от суженого страшную тайну

У нас тут разыгрывается драма семейно-бытового характера. Один гражданин обнаружил, что его скромная и хозяйственная невеста возрастной категории «немного за 30», божий одуванчик, тайно выплачивает ипотеку. И делает она это чуть ли не все 5 лет отношений. Началось все с того, что 40-летний холостяк «взял», а точнее поселил в своем доме 27-летнюю девицу (без детей, домашних животных, проблемных родителей, долгов, кредитов и лишнего веса). Девица попалась правильная, воспитанная в традиционном ключе, очень женственная и заботливая. Она чисто убирала, вкусно готовила, не отличалась склонностью к головным болям и тем более к «выносу мозга». О замужестве и детях говорила, но редко и как-то грустно, а не громко и требовательно. Подарков тоже особо не просила. Продукты, оплата коммуналки — это было за счет мужчины. А небольшая зарплата в какой-то конторке шла девушке на шпильки, как думал мужик. Все же лучше, чем самому подарки покупать. Можно сказать, традиционная семья, да еще и без возможности раздела имущества. Мужчина только ручки от радости потирал: отлично устроился.

Каково же было удивление гражданина, когда однажды он случайно обнаружил страшное — все эти годы женщина, оказывается, получала весьма неплохие деньги и оплачивала взятое в ипотеку собственное жилье. Более стремительной перемены мест слагаемых никто и представить не мог. — Как ты могла? — картинно заламывал руки гражданин. — Я все нес в дом, в семью, а ты, а ты... Закроила! Утаила! Спрятала! — Прежде всего, это не совсем семья. Жениться, как я понимаю, ты так и не собирался! — парировала девица. Иначе за 5 лет уж можно было как-нибудь найти время дойти до ЗАГСа. Потом, какие у тебя, собственно, претензии? Женская работа по дому делается, полы моются, щи наваристые, носки чистые. Я честно выполняю свои обязанности, которые, между прочим, стоят денег на рынке труда. Так что можешь считать плату за продукты и коммунальные услуги своеобразной моей зарплатой. А сверх этого я у тебя денег не брала ни копейки, подарков не просила. Оплачивала все со своих доходов. Какие у тебя, собственно, претензии? Опешивший мужчина бормотал что-то про любовь и доверие, сокрушался и даже показал девице на дверь. Правда, потом передумал. Так сейчас и танцуют друг вокруг друга польку-бабочку — вроде и расставаться нелегко, привыкли, и чувства какие-то есть. А доверие у мужчины — того, подорвано. Правда, по ситуации видно, что у женщины оно было подорвано еще раньше. Теперь вот разбираются.

А меня вот что заинтересовало в этой истории. Что женщина, несмотря на выставленные ей изначально невыгодные рамки «сожительницы», как некрасиво именуется это явление в милицейских сводках, вышла из ситуации практически без потерь. Потраченные «лучшие годы» компенсируются наполовину (если вдаваться в детали, то даже больше, чем наполовину) выплаченной ипотекой. И в закат уходит не скромная золушка, чья карета практически уже превратилась в тыкву, а более солидная дама. Все-таки очень важное дело для женщины, как для менее защищенного по всем фронтам лица, иметь собственную подушку безопасности, особенно в таких «мутных» отношениях. Именно это, как мне кажется, и должно стать женским трендом № 1 наших дней. Да, не всегда с первой попытки удается встретить именно принца. Бывают встречи, бывают расставания. Бывает большое количество мужчин, которые, в общем-то, неплохие, но предлагают только «гражданский брак». Бывают граждане, которые исчезают в закат, когда появляются дети. А потом их днем с огнем и с приставами не выловишь. Бывают те, кто уходит к молодым, и не только. И даже самые лучшие из мужчин, увы, иногда оставляют нас и переходят в мир иной с чистой совестью, но от этого еще тяжелее. Очень мне нравится идея «личной подушки». Это разумно и резонно для того, кто защищен меньше, особенно на фоне так называемых гражданских браков, долгов по алиментам и ранней мужской смертности. Как считаете?