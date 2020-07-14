Реальная история о старом плюшевом зайце, прочитав которую вы поверите, что наши детские игрушки могут творить чудеса

У каждого из нас когда-то была любимая игрушка, без которой мы не представляли себе жизни. Потом мы повзрослели, а игрушка куда-то исчезла, и мы даже не представляем, что с ней стало. В лучшем случае она отправилась на дачу, а в худшем — на свалку.

После прочтения этой трогательной истории от журналиста Алексея Белякова мы в AdMe.ru убедились, что не стоит выбрасывать свои детские игрушки.

На эту встречу я идти не очень хотел. Но уговорили: «Тебе он понравится, интересный парень!» Игорь, молодой бизнесмен, начал с нуля, сам. Занял денег, открыл дешевую парикмахерскую — дело пошло. Потом еще одну, еще одну. В общем, молодец. Мне предстояло с ним интервью. «Описать историю успеха», как это называется в журналах. Я приехал в офис, где сплошь веселая молодежь, на стенах дурацкие плакаты. Своего кабинета у Игоря не было. Он сидел на большом кожаном диване, ноги на журнальном столике, в драной майке, весь в татухах. «Блин, ну и персонаж!» — мрачно подумал я. Игорь сказал: «Ой, извини, сейчас я быстро отвечу в ватсапе, и начнем».

Я сел. И тут заметил в углу дивана маленького игрушечного зайца в смешных штанишках. Он был очень похож на моего любимого зайца, которого мне подарила бабушка, когда мне был год. И пока Игорь что-то строчил, я ушел мыслями в детство. Тот заяц был моей самой любимой игрушкой. Я с ним спал, я с ним играл, я с ним разговаривал, открывал ему свои мелкие тайны и мечты. Лет до 7 этот заяц был моим лучшим другом. У него оторвался глаз — мы с мамой нашли пуговичку и пришили новый. У него истрепались штаны — мы сделали ему новые. Я рос, но с зайцем не расставался. Он всегда был где-то рядом. Хоть я уже и не разговаривал с ним.

А потом началась семейная жизнь. Как-то жена затеяла генеральную уборку, когда меня не было. Я вернулся — зайца нет. Конечно, я ужасно ругался, хотя жена уверяла, что зайца не выбросила, просто отдала. «Ну тебе он зачем, а? — спрашивала она. — Ну ты же большой мальчик, Леша!» Рассказывать ей, как я общался с зайцем и как он помогал мне жить, даже когда я вырос, я не стал. Вряд ли бы она поняла. Решила бы, что муж не в себе. О зайце очень жалел, часто его вспоминал. Игрушки своего детства нельзя выбрасывать никогда, они для нас что-то вроде ангелов-хранителей. Игорь наконец повернулся ко мне: «Ну я готов!» Мы разговаривали долго. Он мне действительно понравился. Уже когда я уходил, я спросил: «А вот этот заяц, он чей?» Игорь улыбнулся: «Мой. Я без него никуда. Он вроде талисмана. Знаете, если честно, я считаю, что он мне во всем помог. Да, этот потрепанный заяц. Только не думайте, что я сумасшедший. Я же рос в детском доме. У меня не было ничего, кроме этого зайца. Я рассказывал ему, как вырасту, как всего добьюсь, как мы с ним поселимся в своем большом доме. Ну ведь так и вышло!» Игорь помолчал: «Только в интервью про зайца не надо. Не поймут». «Точно не поймут», — ответил я. Вечером я спросил у жены: «Признайся, куда ты тогда дела моего игрушечного зайца?» Жена быстро ответила: «Вот же ты не можешь его забыть, хотя уже 15 лет прошло! Я собрала игрушки и отнесла в детский дом, у нас был неподалеку тогда. И зайца тут же схватил какой-то мальчишка лет 3». И я засмеялся. Я вдруг увидел всю жизнь, всю историю моего зайца с разными глазками. Он ушел тогда от меня, но стал ангелом-хранителем для совсем другого мальчишки. Ему этот заяц был гораздо нужнее.

Наши старые игрушки действительно могут творить чудеса. Ну, по крайней мере, так мне хочется думать.